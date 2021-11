Aragón se va de Copa

Seis equipos del fútbol aragonés viven esta semana la magia de la Copa del Rey. Lo que, para Real Zaragoza y SD Huesca, clubes de Segunda División, será un compromiso de obligatoria victoria, para Utrillas, de Regional Preferente, Ebro, Brea y Teruel, de Segunda RFEF, será un acontecimiento histórico.

MARTES, 30 DE NOVIEMBRE

Estadio Fernando Astobiza

Árbitro: Oliver De la Fuente Ramos (Segunda División/C. Castilla y León)

La Sociedad Deportiva Huesca visita el municipio de Santa María de Cayón, concretamente, la barriada de Sarón, feudo de uno de los ‘clásicos’ del fútbol cántabro, el Club Deportivo Cayón. El humilde rival oscense, de colores ‘avispa, negro y amarillo, es el farolillo rojo del grupo II de la Segunda RFEF, con una única victoria. Su entrenador es Luis Fernández, quien fuera lateral izquierdo del Racing de Santander y del Real Betis, nacido en Sarón. El Huesca afronta el partido como una oportunidad para los menos habituales, como San Román, Insúa o Lombardo, y canteranos como el portero Javi Gasca, el defensa Barri, el lateral izquierdo Barba o el delantero Carlos Kelvin podrían tener sus minutos.

🙌¡Semana de #CopadelRey!



▶️ El Cayón recibe, el martes a las 16:00h, la visita del la Sociedad Deportiva Huesca en el Fernando Astobiza



💛 ¡No te pierdas un duelo histórico para los nuestros!



🤔 Oye... ¿Y si sí?#JUNTOSRemontamos | #AúpaCayón pic.twitter.com/SHuS8bUfF4 — Club Deportivo Cayón (@CDCayon) November 28, 2021

Teruel-Alcorcón

Estadio de Pinilla

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Segunda División/C. Cataluña)

Imparable en el grupo III de la Segunda RFEF, el Teruel afronta la Copa del Rey con la ilusión de la clasificación en busca de un gigante en la siguientes rondas del torneo. El equipo de Víctor Bravo cree en ello: es líder en su liga, juega en casa, en Pinilla, y recibe a un rival de categoría superior, el Alcorcón, de Segunda, pero que no pasa por su mejor momento. Los madrileños son colistas y no levantan cabeza. Ya la pasada temporada el Teruel rozó la gesta de eliminar al Rayo Vallecano, uno de los equipos de Segunda que al final del curso certificó su ascenso a Primera. En un prórroga frenética, un gol de Óscar Valentín en el minuto 118 dejó con la miel en los labios al conjunto de Víctor Bravo.

Pero antes del domingo tenemos una ilusionante cita de #CopadelRey frente a la @AD_Alcorcon.



🗓️ Martes 30, 20:00h.

🏟️ Campo Pinilla



🏆🥰 ¿𝙏𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙖𝙨 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙙𝙚𝙧? 🥰🏆 pic.twitter.com/ABoda2pbje — Club Deportivo Teruel (@TeruelCd) November 29, 2021

Ebro-Celta de Vigo

Estadio de La Romareda

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Primera División/C. Valencia)

El Ebro abre las puertas de La Romareda a todos los aficionados zaragozanos. Como ya hiciera hace tres temporadas frente al Valencia -campeón de aquella edición de Copa-, el club de La Almozara ejercerá de local en el habitual estadio del Real Zaragoza con la intención de que todos los amantes del fútbol de la ciudad se acerquen a animar al Ebro y a disfrutar de un partido con un rival de Primera División. Será el Celta de Vigo, de los internacionales Iago Aspas, Brais Mendes o Nolito, posicionado el puesto 13º y de una trayectoria irregular en su primer tercio de la temporada. Eduardo Coudet, técnico argentino de los vigueses, confeccionará un once con los menos habituales y su alineación apunta a el once de los menos utilizados estaría formado por Rubén Blanco; Kevin , Aidoo, Domínguez y Fontán en defensa; Okay Yokuslu como pivote; Solari, Cervi y el juvenil Hugo Álvarez; y Miguel Baeza y Thiago Galhardo en la delantera. Los abonados del Real Zaragoza o peñistas tendrá un precio especial de 5 euros. La entrada general cuesta 10.

🌛 ¡Buenas noches, familia!



🔜 Este martes se avecina un día histórico



🏆 Nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí y que todo un Primera como el @RCCelta visite nuestra ciudad



📣 ¿Nos das tu aliento desde la grada?



📌 Info entradas: https://t.co/ATRqgh2Rhd#LaCopaMola https://t.co/YeXtJQlUPD — Club Deportivo Ebro (@CD_Ebro) November 28, 2021

MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE

Mensajero - Real Zaragoza

Estadio Silvestre Carrillo

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Segunda División/C. País Vasco)

El Mensajero ya espera al Real Zaragoza para una eliminatoria marcada por la actividad del volcán Cumbre Vieja. Juan Ignacio Martínez tiene previsto trasladar a La Palma a los canteranos Miguel Ángel Sanz, Puche y Ángel López y dosificar a algunos futbolistas del primer equipo. Los menos habituales, como Ratón, Clemente, Javi Ros o César Yanis tendrán su momento de reivindicación. El Zaragoza viajará este martes en vuelo privado directo, aunque pendiente de los cambios que pueda provocar la actividad volcánica en el espacio aéreo de la isla. Mientras tanto, el Mensajero espera al Zaragoza con la ilusión de quien recibe a un histórico del fútbol español. Afincado en la localidad de Santa Cruz de La Palma, en el litoral este de la isla, cuenta en su plantilla como rostro más reconocible para el zaragocismo con el central tinerfeño Jesús Valentín, futbolista del Real Zaragoza en el año 2017.

Brea- UD Ibiza

Municipal de Piedrabuena

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Segunda División/C. Navarra)

El Brea se estrena en la Copa del Rey, competición inédita en su historia. Una cita que se vivirá a lo grande en la localidad de la comarca del Aranda. Los 1.600 habitantes de Brea de Aragón aguardan con ilusión el partido de este miércoles contra el UD Ibiza de la Segunda División. Un rival también con los colores celestes en la camiseta. Para la ocasión, se han adecuado las instalaciones del Municipal de Piedrabuena y se ha mejorado el sistema de iluminación con la implantación de nuevas torres de luz. El Brea llega en un buen momento, fuera del descenso en su grupo de la Segunda RFEF tras ganar al Tarazona, y con la intención de ponerle las cosas difíciles a un Ibiza que se ha confirmado como una de las revelaciones de la temporada en Segunda. Juan Carlos Carcedo rotará al equipo balear y concederá la titularidad a los jugadores de la plantilla con menos minutos.

📜CARTEL COPA DEL REY📜



😜Nunca pensamos que alguien vendría de Ibiza a Brea a “echar una copa”😜



🏆¡Llega el partido más importante de nuestra historia!🏆



🗓 Miércoles 1 de diciembre

🕖 19:00h

📍 Brea de Aragón

🏟 Municipal de Piedrabuena

📺 @footters @cd_brea 🆚 @ibizaud pic.twitter.com/IBaUtKeafr — C.D. BREA (@cd_brea) November 28, 2021

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE

Utrillas - Valencia

Campo de La Vega

Árbitro: César Soto Grado (Primera División/C. La Rioja)

Después de su histórica eliminatoria contra el Injerto navarro en la ronda preliminar, el Utrillas abre la puerta grande de la competición para recibir al Valencia. Un Primera División y uno de los gigantes de la Copa del Rey, título del que colecciona ocho trofeos. El club turolense disfrutará de una jornada histórica después de acondicionar el campo de La Vega y cumplir los requisitos de la RFEF con la reforma de la iluminación, la mejora de accesos y la instalación de gradas supletorias. En total, 2.500 aficionados, 500 de ellos valencianistas, podrán acceder al partido. Pocas eliminatorias se presentan tan desiguales como esta: un Primera División contra un equipo de Regional Preferente. La viva esencia de una Copa en la que el Utrillas no renuncia a escribir una nueva página de oro. El Valencia de Bordalás acudirá con varios jugadores de la cantera, pero con amplia presencia de futbolistas de la primera plantilla.