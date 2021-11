Xisco: “La eliminatoria con el Cayón es un partido para seguir creciendo y sumar efectivos”

A Xisco Muñoz le gusta la Copa del Rey, no la observa como un estorbo sino como una oportunidad para que los jugadores que han tenido menos minutos se reivindiquen y para que los conceptos y la idea de juego que viene implantando se afiance aún más. “Es un partido para seguir creciendo y sumar efectivos”, expuso este lunes antes de partir hacia Cantabria donde el martes los azulgranas afrontan una eliminatoria a partido único con el Cayón de 2ª RFEF (16.00). El mensaje fue la línea argumental de su intervención y lo usó más de una vez. Después de haber repetido la alineación en los dos empates a cero con el Ibiza y el Almería en los que solo realizó tres cambios, el técnico quiere que “los que menos vienen jugando aprieten y nos pongan las cosas difíciles al ‘staff’ para que veamos que hay más soluciones”. “Es un encuentro para sacar la mejor versión e intentar estar el viernes en el once”, añadió mirando también a la próxima visita liguera del Valladolid a El Alcoraz. “Quiero que después de mañana todos estemos diciendo a quién ponemos”, empujó a sus hombres a dar “un paso hacia delante”.

El balear mencionó algunos nombres propios que seguro tendrán, cuando menos, minutos, entre los del primer equipo el portero San Román, el defensa Insua -ambos aún inéditos este curso- y el extremo Lombardo, que desde el relevo en el banquillo no ha jugado. “Tengo muchas ganas de verlos porque trabajan a un nivel brutal durante la semana”, aseguró en referencia a los dos primeros. También observa el duelo como “el momento de premiar” a los futbolistas del filial con los que viene contando en el trabajo diario. “Barri, Barba y Carlos Kevin vienen entrenando a un nivel muy bueno y pueden ser importantes para nosotros si mañana ofrecen cosas al grupo”, comentó. En definitiva Xisco quiere que “todos estén conectados y sumen lo máximo”, “que el que entre en el once no lo haga porque el que venía jugando esté mal sino porque él está mejor.

La Copa la califica como “una competición muy bonita”. “Para avanzar tienes que hacer muchas cosas bien, me gusta tener que motivar y que el equipo esté fuerte y cree hábitos de trabajo y concentración”, subrayó.

El careo con el Cayón, colista de su grupo, se ha preparado a nivel de estudio del rival “como cualquier otro de liga”. “Va a ser un partido complicado, enlazan por dentro, realizan juego directo y tienen un delantero de referencia”, los analizó. “Aunque la Copa es una competición que iguala muchas cosas, no se nos puede igualar en ambición y ganas”, arengó.