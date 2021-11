Joaquín, la nueva solución para el ataque de la SD Huesca

Los números defensivos son incontestables. Tras el 0-0 en la visita al Almería, el líder, del sábado, la SD Huesca acumula esta temporada nueve porterías a cero. Es decir, ha dejado su meta inmaculada en la mitad de los encuentros que ha disputado. Las tres últimas han llegado de manera consecutiva y ya con Xisco en el banquillo. El técnico azulgrana ha conseguido ordenar al equipo, hacerlo más compacto y rocoso para el rival. Sus resultados son de una derrota, cuatro empates y una victoria demasiado solitaria si lo que se quiere es alcanzar la zona noble de la tabla. El balear es muy consciente de ello y por eso anda preocupado por el rendimiento ofensivo, problema que, aunque manido, es un lastre que hace patente en cada encuentro.

A sus órdenes los oscenses solo han marcado tres goles y ninguno ha sido obra de un delantero. En el Juegos Mediterráneos, de hecho, las jugadas más peligrosas llegaron con Joaquín como hombre más adelantado y sin un ariete puro sobre el césped. El Almería había arrinconado al Huesca en el inicio de la segunda parte y Xisco decidió que había llegado el momento de sacar el as que se guardaba bajo la manga. Juan Carlos sustituyó a Gaich y arriba se quedó el extremo.

Al poco asistió en una contra a Seoane, que consiguió un tanto que no subió al marcador por un estricto fuera de juego y poco después forzó un penalti que tampoco se pitó igualmente por posición antirreglamentaria. "Nos han empezado a amenazar con Joaquín en punta", reconoció tras el encuentro Rubi, el técnico rival. Sin embargo la gasolina del malagueño, en el que era su segundo encuentro una vez solventada una lesión muscular, no dio para más y 26 minutos después de que hubiese empezado a ejercer de 9 tuvo que dejar su sitio a Pitta.

Ni antes el argentino, cuya aparición más reseñable fue un pase al hueco a Salvador en la acción más peligrosa de los visitantes en la primera parte, ni después el paraguayo consiguieron crear peligro de forma directa. Ninguno disparó. En el banquillo, sin jugar, quedaron otros dos delanteros, Escriche y el canterano Carlos Kevin.

"Hay capacidad de juego para llegar a la portería rival, pero no hay capacidad de acierto", reconoció Xisco, delantero en su época como jugador y que en comparecencias anteriores ya había querido restar presión a sus atacantes asegurando que la cuestión atañe a todo el equipo. En cierta medida, razón no le falta dado que tampoco es que éstos gocen de un gran número de ocasiones. En el primer acto del sábado, Gaich estuvo muy solo en muchos ataques y en otros en los que se incorporaron varios compañeros, el juego no fue fluido haciendo evidente que faltan pulir automatismos, algo que solo se puede conseguir con más entrenamientos. La principal forma que está encontrando el Huesca de llegar a la meta rival ha sido con la velocidad de los laterales y extremos.

Xisco, antes de hablar del mercado de invierno, prefiere primero agotar las vías que le ofrece la actual plantilla. "Ahora mismo me planteo seguir trabajando y hacer mejores a los jugadores ofreciéndoles soluciones y alternativas", afirmó.

La que ha encontrado ha sido buscando más allá de la nómina de delanteros y tras haberles dado oportunidades a todos. Es la de Joaquín, jugador en el que encuentra movilidad, atrevimiento y hambre. "Me acomodo donde me necesite el equipo", comentó dispuesto a ayudar. Ahora habrá que ver si la nueva solución, con la que tampoco se pudo marcar, fue algo momentáneo o si se le da continuidad.