Seis futbolistas de la Eurocopa repetirán en los Juegos

Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal tendrán un verano cargado. Después de competir en la Eurocopa -todavía se desconoce hasta dónde llegarán a las órdenes de Luis Enrique-, disputarán los Juegos de Tokio con España. Luis de la Fuente reveló este martes la lista de 22 jugadores -cuatro, a priori, se quedarán en el camino- y están estos seis futbolistas que tendrán algunos refuerzos de lujo como Dani Ceballos, Mikel Merino, Marco Asensio y Rafa Mir, uno de los goleadores en la Liga esta campaña.

Los convocados, a excepción de los internacionales que están en cuartos de final de la competición continental, realizarán un 'stage' de diez días en El Saler, Valencia, hasta el 10 de julio. Entonces, quizá, los miembros de la absoluta todavía no estén disponibles: la final se celebra el 11 de julio en Londres. «Los Juegos Olímpicos son una continuación de la Eurocopa. Seguro que todo lo que pase en la Eurocopa será positivo para que la gente se enganche con nosotros», explicó el preparador riojano, «orgulloso» de representar a España en los Juegos. «Es el sueño de cualquier deportista. Es una responsabilidad, pero la felicidad supera todo eso. Soy un privilegiado», aseguró Luis de la Fuente.

España cuenta con una formidable escuadra. Unai Simón y Pedri han jugado como titulares los cuatro partidos de la Eurocopa, Eric García se ha afianzado en los últimos duelos junto a Aymeric Laporte, Mikel Oyarzabal anotó el lunes la sentencia ante Croacia, y Pau Torres y Dani Olmo se han convertido en recambios de lujo después de empezar entre los elegidos por Luis Enrique. A ellos se suman futbolistas de la talla de Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, Dani Ceballos y Marco Asensio. También surgen Rafa Mir, Moncayola, Cucurella, Zubimendi y Bryan Gil. Casi nada. «Hemos confeccionado una lista muy potente y muy equilibrada. Estos futbolistas son el presente y el futuro del fútbol español», se felicitó el seleccionador.

Con estos nombres, está claro que La Roja, que puede contar con jugadores nacidos a partir de 1997 -antes era un torneo sub-23 pero la pandemia lo ha convertido en sub-24- y tres que excedan ese límite, parte como una de las favoritas al título. Comenzará su participación el 22 de julio contra Egipto. Luego se medirá a Australia y cerrará la fase de grupos contra Argentina. Se clasifican los dos primeros, así que no debería tener problemas el grupo de Luis de la Fuente para estar en los cuartos de final.

Si La Rojita se planta en semifinales, no terminará su participación hasta el 6 (tercer y cuarto puesto) o el 7 de agosto (final), lo que supone un obstáculo para algunas formaciones, debido a que algunos jugadores llegarían muy justos para el inicio de la Liga (14-15 de agosto). Y en el caso de los seis repetidores, se da por hecho que ni siquiera estarán, debido a que deberán tener vacaciones. Sin embargo, los equipos españoles -la Real y el Barça sobresalen con tres piezas- no han puesto ninguna pega. «Tienen la obligatoriedad de cedernos jugadores. En cualquier caso, la disposición de todos los clubes españoles ha sido excepcional. Y los extranjeros, al no estar obligados, se han agarrado a su derecho. Hubiera habido jugadores que estaban fuera y que hubieran podido estar con nosotros. Y lo siento por algunos jugadores que no están», dijo De la Fuente. No obstante, el Wolverhampton de Rafa Mir y el Leipzig de Dani Olmo sí han permitido a sus piezas estar.

La última participación de España en unos Juegos se saldó con una tremenda decepción. Fue en 2012 y ni siquiera pasó la fase de grupos tras perder contra Japón y Honduras en el inicio, y empatar con Marruecos. Aquel equipo estaba formado por jugadores como De Gea, Azpilicueta, Herrera, Iñigo Martínez, Jordi Alba, Mata, Isco, Illarramendi o Álvaro Vázquez. Pero nada salió como se esperaba. Y se marchó para casa a las primeras de cambio. De la Fuente espera que la triste historia no se repita. Y apela a la unidad, ningún nombre por encima de otro, para evitar decepciones, en la misma línea que ocurre en la absoluta: «Vamos a hacer un gran grupo, una piña. Y desde ahí construiremos un buen equipo». Por supuesto, hubo una pregunta sobre Sergio Ramos. Fue claro. «Tuvo las mismas posibilidades que cualquier otro futbolista español, pero tenía las ideas muy claras desde el principio. Sabía qué jugadores se habían ganado estar en el torneo, había que premiar a esos jugadores que nos llevaron a los Juegos», reconoció.