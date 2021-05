A la final de la Copa de la Reina de fútbol no le faltará el acento aragonés

Una futbolista y dos árbitras. Aunque ninguno de los dos conjuntos en liza vaya a ser aragonés, el fútbol femenino de la Comunidad estará ampliamente representado en la final de la Copa de la Reina que disputan el domingo a partir de las 20.00 en Leganés el todopoderoso FC Barcelona y el Levante. En las filas culés se encuentra la zaragozana Mapi León, defensa que aspira a redondear una temporada en la que su equipo ya se ha alzado con la Liga de Campeones, la Liga y la Copa de 2020, que se tuvo que resolver a causa de la pandemia el pasado febrero. Mientras, observando con lupa todo lo que ocurra sobre el césped estarán Marta Frías Acedo, extremeña adscrita al Comité Aragonés, y la oscense Carmela Capistrós Bitrián. Con la dirección de la murciana María Dolores Martínez Madrona, la primera ejercerá como cuarta árbitra y la segunda será una de las dos asistentes junto a Silvia Fernández Pérez, del Comité Cántabro.

León, internacional absoluta y primera jugadora española por la que se pagó un traspaso, es una pieza clave dentro de los esquemas de su técnico Lluis Cortés. No en vano, es su segunda jugadora con más minutos a lo largo de la Liga, 1.889 repartidos en 24 partidos, de los que ha sido titular en 23. De 25 años y formada en el ahora denominado Zaragoza Club de Fútbol Femenino, con el que debutó en la élite a los 16 años, su trayectoria incluye también hasta llegar al Barcelona en la 2017-18, al Espanyol y al Atlético de Madrid. En su palmarés, junto a los títulos que ya ha alzado en este curso, aparecen dos ligas más y tres copas, además de una Supercopa.

Frías, internacional desde 2012, por su parte esta temporada ya dirigió en octubre el que era el primer clásico femenino entre el Real Madrid y el FC Barcelona, con victoria de las catalanas por 0-4, y también se encargó de arbitrar la final de la Supercopa que midió al Levante y al Atlético de Madrid en la que se impusieron las colchoneras por 0-3. La temporada pasada le fue otorgado el Trofeo Vicente Acebedo que la cataloga como la mejor colegiada de la 2019-20.

En ese histórico Real Madrid-FC Barcelona también estuvo presente Capistrós. La oscense vive la que es su cuarta campaña en la máxima categoría femenina y además en el actual curso se ha estrenado enSegunda División B.

En el duelo de Butarque el favorito será el Barcelona, que persigue su octavo título copero. A él se presenta invicto tanto en la Liga como en la Copa. Solo el Manchester City, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid, en la semifinal de la Supercopa -en los penaltis- han podido con las pupilas de Cortés.

El Levante, que entre 2000 y 2007 ganó sus seis títulos de Copa, ha sido una de las víctimas del poderío azulgrana esta campaña. En Buñol cayó por 0-3 y en el feudo barcelonista fue goleado por 7-1. Precedentes que no impide que las de María Pry aspiren a revertir los pronósticos después de su triunfo in extremis sobre el Atlético de Madrid en las semifinal del jueves con un gol en el tiempo de prolongación (0-1). Para poder hacer frente al poderío culé se espera que repita el sistema de cinco defensas empleado frente a las rojiblancas. Contra el estilo combinativo de su rival, a las granotas no les quedará otra que cerrar espacios, impedir la circulación rápida y tratar de sorprender a la contra con Esther González, la máxima goleadorea de la Liga.

Enfrente, el técnico barcelonista cuenta con la base de la selección española y con extranjeras de gran nivel como la francesa Kheira Hamraoui, la noruega Caroline Hansen, la neerlandesa Lieke Martens y la delantera nigeriana Asisat Oshoala. En las semifinales su víctima el miércoles pasado fue el Madrid CFF (0-4)