Mapi León: "Esta Champions ayudará a que se le ponga nombre a ‘las chicas del femenino"

Su imagen corriendo en busca de la bandera de la Comunidad, en plena celebración de la Champions, ya es historia del fútbol aragonés.

Me había metido la bandera en la mochila y, cuando ganamos, me acordé enseguida de sacarla para enseñar lo orgullosa que estoy de mi tierra. Mis amigas bromean, diciéndome que me va a tocar ser la pregonera de las Fiestas del Pilar y las voy a subir al balcón del Ayuntamiento (risas).

¿Qué le pasó por la cabeza en esos instantes tan especiales?

Me acordé de mis padres y mi hermano, y de todo el esfuerzo acumulado, de las horas de entreno.

¿Cuáles han sido sus entrenadores más influyentes?

Sin querer dejarme a ninguno, me gustaría hacer mención especial a Miguel Ángel Tolosana, entrenador de la selección aragonesa que falleció en 2017. Me acuerdo mucho de él por el carácter que me transmitió. También de Ángel Villacampa, que apostó por mí cuando me entrenó en el Atlético y me cambió de posición.

¿Las acompañó algún familiar en la final de Goteborg?

No, las restricciones lo impidieron. Fue una pena porque haber vivido eso junto a nuestra gente hubiese sido todavía más especial. Nos faltó esa parte.

Fue la primera jugadora por la que se pagó un traspaso en España, ahora gana la primera Champions… Abandera la revolución del fútbol femenino español.

No sé si llamarlo así, pero es la primera vez de un equipo español en Europa y creo que puede marcar un antes y un después. Hace años, pasar de fase ya era un éxito y ahora, tras este título, todo lo que no sea ganar nos parecerá un fracaso. Nos acostumbramos muy rápido a la victoria.

Otra revolución es la que Laporta debe acometer en el Barça. ¿Mantendrá la apuesta por la sección femenina?

Espero que tengamos peso. Parece que quiere apostar muy en serio por nosotras. Todo lleva un proceso y el club viene de una situación complicada, pero seguro que hay buen proyecto.

El propio Laporta reconoció que a muchos aficionados les cuesta conocer a las jugadoras. Esta Champions puede ser un avance.

Así es. Muchas veces se nos ve como ‘las chicas del femenino’ y este logro seguro que hace que se nos conozca más. Hace unos años, Silvia Meseguer, Bárbara Latorrre y yo fuimos a la Eurocopa y un medio, al entrevistarnos, no sabía quién era quién. Por suerte, esto va cambiando.

Recientemente, cumplió 100 partidos con el Barça en liga. ¿Se ve marcando una época?

Estoy muy contenta aquí. Me identifico con la ‘filosofía Barça’, con el estilo de juego que practicamos, y espero estar aquí mucho tiempo.

Y a la selección, ¿qué futuro le aguarda?

Los logros a nivel de club están influyendo de manera positiva. Se está creando una ilusión y en el futuro se puede conseguir algo muy bonito.

Es un momento clave para este deporte.

Creo que hemos dado un paso importante. Antes, cuando los equipos españoles tenían menor nivel de profesionalización, los europeos nos pasaban por encima por físico. Últimamente, con las fuerzas igualadas, podemos desplegar nuestro juego con más tranquilidad. Al juntar físico y calidad, la balanza se equipara.

¿Qué más hace falta?

Creo que tenemos que seguir en la misma línea. Es importante que las radios nos den voz, que las televisiones apuesten por nuestros partidos, que salgamos en los periódicos… La presencia en los medios es fundamental.