Jose Nolasco: "La confianza en el deporte se gana día a día"

Va a cumplir su temporada número 12 en el Club Balonmano Huesca. ¿Cuál es el secreto de la longevidad laboral?

El secreto supongo que es el trabajo. Algo tiene que ver, pero la confianza se gana día a día. Nuestros directivos han sido en su momento jugadores, saben cómo funciona el deporte y que ha de haber tiempo para generar estilos y formas de juego. Al final es una confianza mutua entre directiva y entrenador.

Es un ilicitano que ha echado raíces en la capital oscense.

Es cierto, lo he dicho muchas veces. Huesca la tenía como la localización donde pasaba las vacaciones, estuve seis o siete años viniendo en agosto y desde entonces todo lo que emana de la provincia me enamoró. He tenido la suerte de venir a trabajar aquí y me enganché al territorio. Ahora me siento un oscense que se preocupa de lo que pasa en Aragón.

Llevó al equipo en su primera temporada a la Liga Asobal, después a Europa y este último curso ha tocado con la punta de los dedos la competición continental.

Con un presupuesto bajo hemos estado más cerca de Europa que nunca aparte de aquel momento en que sí lo conseguimos. Luchar con plantillas a las que se presupone el puesto que logran y conseguir más de lo que se preveía es mucho. El logro se engrandece porque la competición ha estado protagonizada por la pandemia. Luchando ante adversidades y la enfermedad hemos estado arriba y eso engrandece lo conseguido.

¿Cuánto ha crecido el balonmano oscense en esta última década?

Muchísimo, sobre todo a nivel de notoriedad en toda España. Antes ya se le conocía como club serio que aspiraba a mucho y al que faltaba un poquito para la élite. Desde que ascendió, y en una ciudad de 50.000 habitantes donde también están el baloncesto y el fútbol a gran nivel, se le reconoce mucho más haciendo bien las cosas.

Ésta ha sido, como en todos los deportes, la temporada de la covid. Y en el Bada Huesca no se ha registrado ni un solo positivo.

Es algo a elogiar y convergen circunstancias. Una de ellas es la suerte, pero algo habremos hecho bien cumpliendo los protocolos y con el buen hacer de los jugadores. Han estado en casa y solo se han reunido con compañeros del mismo equipo.

¿Cómo ha afectado la pandemia al balonmano español, ya de por sí en una precaria situación?

Creo que en el peor momento hemos vivido las peores situaciones. Tener dos equipos más de lo habitual, al no haber descensos, significaba más posibilidades de contagio. Podemos estar muy satisfechos, solo se han jugado dos partidos aplazados fuera de las fechas de la liga regular. En octubre se suspendían ocho partidos de nueve y pensaba que esto no iba a terminar. Falta que los dirigentes de la Asobal vean que los clubes quieren acercase al fútbol y al baloncesto.

¿Está usted a favor de la vacunación en los deportistas de élite, como sucede con la selección de fútbol o los olímpicos?

Creo que una cosa es vacunar a selecciones que nos representan y deberán estarlo. Vamos mal si lo criticamos por cien vacunas. Otra cosa sería que sucediese con toda la liga, no lo vería bien con los niveles actuales de vacunación. Si cuando empiece la próxima temporada estamos en el 70% será otra cosa.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Pascual, deja su club después de 12 años. ¿Cómo se mantiene la pasión por el trabajo diario día tras día?

Estoy convencido de que en su momento pensó que esto tiene un final, yo lo llevo pensando desde el tercer año. Llegará un día en que no esté y estoy preparado para ello.

¿Viviremos una próxima temporada sin asientos vacíos, test PCR ni aplazamientos?

Espero que todo sea más normal. Habrá algún aplazamiento salvo que haya un porcentaje elevado de la población vacunada. Mientras la inmunidad no sea total habrá contagios y tenemos que seguir preparados.