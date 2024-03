Nerea Hermosa: “Ser las campeonas de la Copa hace que los demás equipos nos tengan muchas ganas”

La plantilla del Casademont Zaragoza irradia ilusión de cara al inicio de la Copa de la Reina 2024. Dentro del vestuario aragonés se conjuga la veteranía y la experiencia de jugadoras contrastadas que ya saben lo que es ganar este título, como Vega Gimeno o Mariona Ortiz, con la ilusión y la expectación que despierta en activos más jóvenes como Nerea Hermosa.

La pívot vasca, de solo 22 años, reconoce estar “con muchas ganas” de cara a su primera participación en una competición que siempre resulta especial. A pesar de su inexperiencia, considera que el Casademont Zaragoza está capacitado para revalidar la corona conseguida el año pasado en la capital aragonesa.

¿Qué espera del torneo?Me gustaría vivirlo con la gente, que se note la afición y haya buen ambiente. La presión, yo por lo menos, no la siento. Queremos llegar lo más lejos posible, pero no será fácil porque al ser las actuales campeonas, los otros equipos nos tendrán muchas ganas.

¿Se ha imaginado como campeona de la Copa?Seguramente todas nos lo hemos imaginado. Yo tengo muy claro que debemos ir partido a partido, soy muy consciente de que hasta que no ganemos el primero, no debemos pensar en nada más. Imaginar cosas grandes está guay.

¿Qué objetivo tiene el Casademont Zaragoza en esta Copa?Por lo que estamos demostrando esta temporada, el objetivo puede ser perfectamente ganar la Copa. Si lo tenemos claro, hacemos las cosas bien y vamos con confianza, ¿por qué no?

La afición volverá a estar junto al equipo, esta vez en Huelva.Lo agradecemos muchísimo. Al principio, el apoyo impacta mucho porque es algo que nunca había vivido tan de cerca. No sabía que se movía tanta gente. Ver algo así ayuda muchísimo a la jugadora y te motiva un montón, como se vio el año pasado. Que venga mi familia a verme es también muy especial.

En el plano general, ¿cómo está viviendo su primera temporada en el Casademont Zaragoza?Estoy contenta de que Carlos me dé confianza y oportunidades para poder jugar. Tener continuidad y minutos siempre te ayuda a coger más rodaje y buenas sensaciones en el juego. Ahora siento que Carlos y mis compañeras confían más en mí, me conocen mejor y estoy muy contenta de lo que me transmite el club en esta primera temporada.