Vega Gimeno: "Queremos ganar la Copa, pero vamos sin presión y sin la etiqueta de favoritas"

¿Defender el título es una presión extra, una responsabilidad, un orgullo…?Es una realidad que puede volver a ocurrir, pero no creo que tenga que ser una presión para nosotras, ni mucho menos. No tenemos esa etiqueta de favoritas que sí tienen otros clubes con mayores estructuras. Ojalá en un futuro sí. La Copa de la Reina del año pasado lo único que nos debe servir es para ver que si hacemos las cosas bien podemos volver ganar.

Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del Casademont Zaragoza?Llegar lo más lejos posible y ganar la Copa. No puedes ir a una Copa de la Reina pensando en no ganarla, pero es algo que seguro piensan todos los equipos. Ganar es nuestro objetivo, pero debemos ser muy conscientes de que todo pasa por ganar el viernes al Baxi Ferrol. Son un equipo difícil, incómodo de jugar y que no pondrá las cosas fáciles.

¿Ese día la presión sí recae en el Casademont?Igual que digo que, si pasáramos, el resto de partidos no tendríamos nosotras la presión, en este sí que la tenemos. Debemos asumirlo y saber jugar con ello, es lo que más incertidumbre me genera. En una Copa, con esa presión de un partido, que si pierdes te vas a casa, es una situación diferente a las habituales.

"Contra Baxi Ferrol debemos asumir la presión y saber jugar con ella, es lo que más incertidumbre me genera"

"Jugar tres partidos en 40 horas es bastante locura. Será importante dosificar en lo medida de lo posible"

No todos los equipos cuentan con ese hándicap.Se podía haber pedido el voto y la opinión de la jugadora, aunque igual no hubieran cambiado mucho las cosas, no lo sé. Luego hay quejas de que si los marcadores no son muy altos, si un partido ha sido espeso… Evidentemente, cuando no te puedes recuperar, no somos máquinas y esas cosas pasan.