Fisac: "El mejor bálsamo para mis jugadores soy yo"

No hay semana tranquila para el Casademont Zaragoza. 72 horas después de que su entrenador, Porfirio Fisac, implorase tener “15 días” para trabajar con el mismo grupo, el propio técnico ha dado a conocer este lunes que Emir Sulejmanovic se ha unido a la enfermería.

El ala-pívot tiene la rodilla inflamada después de sufrir un fuerte golpe en el último encuentro ante el UCAM Murcia. El jugador se ha sometido este lunes a las últimas pruebas, que dictaminarán el alcance de su lesión. Lo que es seguro es que no podrá competir este martes en el primer partido de la segunda fase de la FIBA Europe Cup ante el Nymburk checo.

“Me va a costar cumplir mi deseo de pasar 15 días tranquilos. A ver cómo sale la resonancia de Sulejmanovic, si se ha creado o no edema, algún problema ligamentoso… Esto en Europa nos lleva a un problema, ya que tenemos que meter cinco españoles”, lamentó Fisac.

El técnico aseguro que el encuentro ante los checos es “clave” para las aspiraciones del Casademont Zaragoza de ser primer de su nuevo grupo. “No podemos fallar en casa. Esto es clave porque, si no, te obliga a ganar los tres fuera. Si perdemos en casa, las opciones de quedar primero se reducen muchísimo. Ahora jugamos dos partidos y luego tenemos un parón de casi un mes. Esto no es malo. No es malo, si has ganado los dos. Si no has ganado ninguno, te da igual”, reconoció.

Sobre el rival, Fisac destacó que se trata de un conjunto “con cinco americanos, tres de ellos muy importantes”. “Es un equipo difícil, el mejor segundo de la primera fase. No han perdido ningún partido fuera de casa, tienen dos jugadores checos de máximo nivel y juegan muy sólidos. La gente que venga se va a divertir”, explicó.

Después de romper ante el UCAM Murcia la mala dinámica en la Liga Endesa, Fisac fue cuestionado por el estado anímico de la plantilla. La respuesta del técnico no dejó indiferente. “El mejor bálsamos para mis jugadores soy yo cuando llega el lunes. Ganemos o perdamos, les digo lo que hay, la verdad, lo que tengo delante. El grupo siempre se puede crecer ante una victoria o deprimir ante una derrota. El que no se crece ni se deprime es su entrenador, todos los lunes vienen al 200% a pasárselo bien. Ganar os gusta a vosotros (medios de comunicación), como para no gustarme a mí…”, finalizó.