Fisac: "Me gustaría trabajar 15 días con el mismo grupo, a ver qué pasa"

Porfirio Fisac lamentó este viernes los constantes contratiempos que viene sufriendo su equipo, el Casademont Zaragoza, desde antes incluso de comenzar la temporada. Lesiones, salidas de jugadores, fichajes frustrados… El entrenador del conjunto aragonés, como viene haciendo en las últimas semanas, no escondió su hastío por esta situación en la previa del partido de este sábado (18.00) ante el UCAM Murcia.

“Tenemos que trabajar con los que tenemos, ver hasta dónde podemos llegar. Son muchos los cambios. Al club le he transmitido que deseo trabajar tiempo con los que tengo. Si al final no logro resultados, ahí estamos. Pero me gustaría tener tranquilidad, trabajar con el mismo grupo durante 15 días, a ver qué pasa”, afirmó Fisac, cuya única baja confirmada para el choque contra los murcianos es el capitán, Santi Yusta, que sufre un “fuerte esguince” en el tobillo derecho.

“Es un partido muy complicado, porque además nosotros no estamos en el mejor momento. Tenemos que cambiar muchas cosas, no tenemos un jugador tan dominante por dentro, tenemos gente joven que hay que echar a la pista… Nos enfrentamos a un equipo que viene de ganarlo todo, muy sólido, estable. Tienen mucha fortaleza y las cosas muy claras, saben con quien jugar. Si están en ese puesto, es porque se lo merecen. Es un rival de máxima dureza”, reconoció el técnico.

Fisac también actualizó el estado físico de Borisa Simanic, que continúa en Serbia recuperándose de la doble intervención a la que se sometió el ala-pívot para extirparle un riñón. “Cada día va mejor, está en un buen proceso y su estado físico cada día es más cercano a empezar a hacer ejercicio. Pero todavía no tiene el alta para poder viajar a Zaragoza”, finalizó.

El UCAM Murcia, que ya está en la capital aragonesa, llega en un extraordinario estado de forma, después de conseguir siete triunfos consecutivos entre la Liga Endesa y la Champions League.