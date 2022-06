El Casademont espera cerrar el nuevo entrenador esta semana

Semana clave en el Casademont Zaragoza. El club espera cerrar la llegada del nuevo entrenador en los próximas días, para que pueda empezar a trabajar cuanto antes en la confección de la nueva plantilla. El director deportivo, Toni Muedra, ha acelerado los movimientos en ese sentido y pronto habrá noticias al respecto.

El nombre de Porfirio Fisac sigue estando encima de la mesa, pero Muedra parece más decantado por apostar por un perfil de técnico distinto, capaz de emprender un proyecto nuevo y sin tener que rendir cuentas al pasado.

Uno de los preparadores con los que el Casademont ha contactado recientemente es Emil Rajkovic. El preparador macedonio, que la pasada temporada dirigió al Avtodor Saratov, cumplía con las características que gustan en Zaragoza, pero finalmente se ha decantado por el apetecible banquillo del CSKA de Moscú, que quedaba libre tras la salida de Dimitris Itoudis.

Otro que figuraba en la lista de candidatos y tampoco vendrá es Velimir Perasovic, que ha confirmado su continuidad en el Unics Kazan; y en las últimas fechas también ha perdido peso la opción de Joan Plaza, que nunca fue contemplada como prioritaria.

Así, todo parece encaminado al regreso de Porfirio Fisac -ni el propio entrenador ni el Casademont ocultan las conversaciones- o a que se apueste por un perfil extranjero, con más experiencia en el baloncesto europeo que en la ACB.

Los méritos de Fisac son de sobra conocidos en el Príncipe Felipe. Como también es conocida la predilección que Toni Muedra siente por los entrenadores de la escuela balcánica, capaces de imprimir un plus de carácter y personalidad en los jugadores que manejan.

De hecho, en su etapa en Valencia, el actual director deportivo del Casademont Zaragoza siempre apostó por técnicos de ese estilo, como el mencionado Velimir Perasovic, Svetislav Pesic o Neven Spahija, quien sigue presente en su radar pero es una opción complicada por su elevado caché.

Lo lógico es que si Fisac no acaba viniendo se apueste por un técnico de fuera, y por ello conviene resolver esta situación cuanto antes. Hace más de un mes que terminó la competición regular de la Liga Endesa, con esa agónica salvación del Casademont, y hasta que no llegue el nuevo inquilino del banquillo no se puede edificar la nueva plantilla.

Toni Muedra hace semanas que viene sondeando el mercado nacional y europeo, pero, como es evidente, los movimientos no se producirán hasta que se confirme la incorporación del entrenador y este le traslade cuáles son sus necesidades, sus prioridades para la próxima campaña.

El club quiere tener la plantilla cerrada antes que el pasado verano, cuando el equipo no terminó de acoplarse durante la pretemporada y, para colmo, sufrió las importantes lesiones de Santi Yusta y Omar Cook.