El Casademont, atento al baile de entrenadores

El baile de banquillos en la ACB está en marcha. A falta de dos semanas para que concluya la fase final de la liga, ya se están produciendo los primeros movimientos: Joan Peñarroya sale del Valencia con destino a Vitoria; Álex Mumbrú ha anunciado su marcha de Bilbao y apunta a ser el relevo de Peñarroya en la capital del Turia; y el Real Madrid espera noticias médicas sobre el periodo de baja que se le estime a Laso.

Atento a todo ello está el Casademont Zaragoza, que, casi un mes después de cerrar la competición con esa agónica salvación en Murcia, todavía no ha definido el nombre de quien será el sustituto de Dragan Sakota.

Más allá de Joan Plaza, que recientemente confirmó su deseo de volver a los tras un periodo al margen, y Porfirio Fisac, pendiente de hacer efectiva su salida del Gran Canaria, el director deportivo Toni Muedra maneja otras alternativas, entre las que figura Pedro Martínez.

El técnico catalán, de 60 años, ya sonó el pasado verano, cuando el club rojillo terminó apostando por Jaume Ponsarnau, pero su salida de Manresa parece complicada después del espectacular año que ha firmado y lo identificado que está con la ciudad y una afición que lo idolatra.

Además, en caso de que Pedro Martínez decidiera cambiar de aires, el Casademont Zaragoza tendría que competir con equipos como el Valencia Basket, que maneja su nombre como alternativa a la llegada de Álex Mumbrú.

Esta semana se antoja clave en esas negociaciones de Mumbrú con el club ‘taronja’; no así en los avances por el entrenador de un Casademont que, el año pasado por estas fechas, ya tenía prácticamente atado el nombre de Ponsarnau.

El club no quiere precipitarse. Muedra sabe que el periodo vacacional es muy largo en el sector baloncestístico y no se cierra a las vías de Joan Plaza o un Porfirio Fisac que en 2020 ya tardó en deshojar la margarita –hasta mediados de julio no se decidió por el Gran Canaria– y en las próximas semanas podría ser protagonista de uno de los culebrones del verano.

Un excaísta dirigiendo al Real Madrid

Otro de los nombres propios será el de Pablo Laso, pues de la evolución del infarto sufrido esta semana dependerá su futuro como entrenador del Real Madrid. Durante el período que permanezca de baja, su ayudante, Chus Mateo, es quien ocupará el cargo, al igual que ocurrió a mediados de diciembre, cuando Laso debió abandonar las canchas a causa del coronavirus.

Chus Mateo ya estuvo al frente del Real Madrid la noche del martes, en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa contra el Bitci Baskonia. Es el primer caballero de la corte de Pablo Laso en el Real Madrid desde 2014, ocho años en los que ha formado un tándem virtuoso y victorioso con el técnico vitoriano.

Mateo siempre ha sido un técnico muy valorado por todos y su decisión de estar en un segundo plano responde a otras circunstancias ajenas a su calidad y preparación. Antes de llegar al conjunto blanco como segundo de Laso, Mateo pasó por el CAI Zaragoza en LEB oro (2006-2007); Fuenlabrada; Unicaja de Málaga o Shanxi Zhongyu.