El deporte aragonés cierra un curso para olvidar

Ha sido un año especialmente complicado para el deporte aragonés. Los descensos del Fútbol Emotion, el Zaragoza CFF o el Levitec Huesca, sumados al sufrimiento vivido por el Casademont para salvar la categoría y a la irregularidad mostrada por el Real Zaragoza o la SD Huesca, convierten el curso 2021-21 en uno de los peores de las últimas décadas.

Los dirigentes de los clubes entonan el ‘mea culpa’, reconocen los errores de planificación cometidos, pero también ponen el foco en las instituciones. Reclaman mayor apoyo para equiparar fuerzas con los rivales de otras comunidades autónomas que, a su modo de entender, hacen una apuesta más importante por sus equipos.

Sala 10: A Segunda tras 13 años en la élite

Especialmente doloroso fue el descenso del Fútbol Emotion (Sala 10). Tras una primera vuelta pésima en la que el equipo apenas sumó cinco puntos con David Marín en el banquillo, los zaragozanos recondujeron su trayectoria de la mano de Jorge Palos, pero finalmente no pudieron alcanzar la permanencia. En la recta final de la liga, la presión se apoderó de los jugadores, quizá falto algo de suerte, y el descalabro se confirmó en la última jornada en Palma de Mallorca.

Después de 13 temporadas en la máxima categoría, el Sala 10 volverá a competir el año que viene en Segunda División. La entidad debe adaptarse a una nueva realidad, al bajón del presupuesto y la salida de jugadores importantes.

El presidente, José Ramón Moreno, confirma la continuidad de Palos como entrenador y asume que se avecinan tiempos muy comprometidos. “No sé si nuestra situación es peor a la del último descenso, en 2008. Entonces lo pasamos muy mal, pero la economía puede que estuviera algo mejor. Ahora, la estructura del club es muy potente pero la pandemia nos ha dejado bastante tocados. Tenemos que analizar todos los detalles para ver qué proyecto somos capaces de construir. No podemos defraudar a nuestra gente, pero tampoco podemos lanzar campanas al vuelo”, explica, y lanza un mensaje a la administración.

“Nuestros equipos, quitando alguna excepción como la del Casademont femenino, han vivido una campaña complicada. Es evidente que algo está pasando. Los responsables de los clubes nos tenemos que parar a pensar; pero las instituciones, también”, completa Moreno.

Zaragoza CFF: el fútbol femenino cae al tercer escalón

Del mismo modo, desde el Zaragoza CFF, que este curso consumó su descenso a Segunda RFEF, Rubén Alcaine lamenta que los clubes aragoneses compitan en “desigualdad” de condiciones, puesto que en esta Comunidad hace “más de una década” que la DGA aporta prácticamente la misma cantidad a los clubes de élite y otras autonomías han ido incrementando “progresivamente” su aportación.

“No es casualidad que la mayor parte de los equipos aragoneses estemos tan mal. Es momento de revisar las ayudas porque vamos por detrás de otros territorios”, subraya Rubén Alcaine, antes de incidir en el “desastre” deportivo de la temporada.

“Ha sido muy difícil por muchas cuestiones. Las lesiones no nos han ayudado, porque perdimos a cinco jugadoras por mucho tiempo, pero tenemos que asumir que hemos fallado en muchos aspectos. Ahora toca trabajar para crear un nuevo proyecto con la intención de subir este mismo año”, completa Alcaine, coincidiendo con el discurso que lanzan desde El Levitec Huesca.

Las conjuras del Zaragoza CFF no dieron resultado. ZCFF

Levitec Huesca: Adiós a la LEB Oro

Los oscenses, tras once campañas seguidas en la LEB Oro, el segundo peldaño del baloncesto nacional, han perdido la categoría dentro de un curso plagado de problemas y en el que la delicada situación económica agravada por las medidas impuestas por la pandemia que dificultaron la obtención de ingresos, ha resultado clave. En el pozo de la tabla desde el principio de la liga, solo ha conseguido cinco victorias en 34 partidos, las dos últimas una vez que el descenso ya era una realidad matemática.

Los problemas de liquidez dificultaron una buena planificación deportiva y las lesiones tampoco acompañaron. El convenio de colaboración con el Casademont Zaragoza no fue suficiente para armar un bloque competitivo y por el banquillo pasaron dos técnicos, Sergio Lamúa, procedente del Casademont, y un hombre de la casa, Carlos Lanau.

Para dar visibilidad a la situación de las arcas y tratar de aliviarlas, se lanzó la campaña ‘Salvemos el baloncesto’ junto a otras iniciativas. El déficit, de unos 400.000 euros, se asegura desde el club que se encuentra controlado y ya se ha puesto en marcha la campaña de abonados para el siguiente ejercicio en el que existe la ilusión de poder ser un bloque puntero de la LEB Plata.

“En 2015 se cambió el sistema de ayudas del Gobierno de Aragón de convenios con subvenciones y la realidad es que seguimos con las mismas partidas. El cambio permitió la entrada de más clubes, pero se equipararon proyectos no equiparables. En LEB Oro hay presupuestos que llegan al millón de euros. Han aumentado todos los costes y las subvenciones son las mismas”, explica Antonio Orús, presidente de la entidad, y remarca que los resultados ponen de manifiesto la “realidad” del deporte de equipo aragonés.

“Creíamos que tener a los equipos arriba en las categorías y las clasificaciones era una seña de identidad para Aragón, hay que reflexionar para no dejar morir los proyectos. Las ayudas no solo benefician al primer equipo, se revierten en todo el club. Nosotros hemos contado esta temporada con 254 niños y niñas en nuestra cantera, la vez que más”, añade.

El Levitec no logró levantarse en toda la temporada. V.L.

Casademont: permanencia con sufrimiento

Sin dejar el baloncesto, también puede decirse que ha sido una campaña de suspenso para el Casademont Zaragoza. La única nota positiva es la agónica salvación seguida in extremis en Murcia, en la última jornada, después de que el equipo se metiese en serios problemas por su inconsistencia.

Han sido meses marcados por los cambios. Toni Muedra sustituyó a Pep Cargol como director deportivo; Jaume Ponsarnau también fue destituido a mitad de temporada, dejando al Casademont a solo una derrota del descenso y fuera de Europa, puesto que el equipo cayó eliminado a las primeras de cambio al sumar solo dos victorias en la primera fase; y Dragan Sakota fue quien terminó firmando esa angustiosa salvación.

“Ha sido un año de altibajos, de lesiones, de mal acoplamiento de algunos jugadores… Tuvimos que reaccionar con todos nuestros recursos para seguir en la élite, que era fundamental para el futuro del club. Ahora toca mirar hacia adelante”, explica el presidente, Reynaldo Benito, y también incide en que el esfuerzo económico que hace el Casademont es “mayor” que el de otros equipos de la ACB.

“No competimos en igualdad de condiciones con los equipos de otras autonomías, y por ello nos toca movernos en el ámbito privado en busca de soluciones”, lamenta Benito.

Los jugadores del Casademont se abrazan para celebrar la salvación. Lof

Bada Huesca: Salvados y gracias

Menos apurado en lo deportivo capeó la temporada el Bada Huesca, el representante aragonés en la Asobal. Los de José Nolasco, que una campaña antes habían sido quintos, no pudieron asegurar la permanencia hasta la antepenúltima jornada. Prácticamente hasta las últimas semanas la plantilla no estuvo al completo debido a las lesiones. Hace un año no se pudo retener a jugadores que habían sido fundamentales como el portero Espinha y el central Tioumentsev y ahora serán seis los que no continúen, entre ellos Asier Nieto, convocado por España para los Juegos del Mediterráneo. La situación se asume con resignación dentro de un club que sabe que toca apretarse el cinturón y que está acostumbrado a apostar por los valores emergentes.

CV Teruel: sin títulos década y media después

El curso del CV Teruel también estuvo muy por debajo de las expectativas. Por primera vez desde la temporada 2008-09, el club que preside Carlos Ranera no consiguió ningún título y acabó la liga regular en una más que discreta sexta posición. El equipo sufrió varias lesiones y tuvo un rendimiento deficiente durante todo el campeonato. La única nota positiva la pone la competición europea, donde dejó un buen sabor de boca al superar las dos primeras rondas de la Challenge Cup y caer en la tercera frente al poderoso equipo griego del Panathinaikos tras un épico partido en Los Planos.

Miguel Rivera dejó el banquillo naranja al acabar la temporada y Maxi Torcello será quien dirija este año al equipo, que pasa a llamarse Pamesa Teruel Voleibol por cuestiones de patrocinio.

Real Zaragoza: Sin opciones de ascenso

También hay relevo en el banquillo de La Romareda. Juan Carlos Carcedo es el escogido para liderar el vestuario en la nueva etapa que se abre con Jorge Mas en la presidencia. El técnico riojano asume la responsabilidad de devolver al Real Zaragoza a la máxima categoría, tras una temporada en la que, con Juan Ignacio Martínez, el equipo tuvo una trayectoria muy irregular y nunca llegó a engancharse a la pugna por el ascenso.

Carcedo llega de la mano de Raúl Sanllehí, nuevo director general, y de Miguel Torrecilla, quien se mantiene como director deportivo de la entidad. El nuevo técnico promete “pasión y trabajo” para devolver la ilusión al zaragocismo y salir de estos 10 años en la categoría de plata.

“Tenemos que ir paso a paso, pero siendo conscientes de que este es un proyecto ambicioso. Tenemos ganas de hacer cosas importantes con el apoyo de la afición, que se sienta orgullosa de nosotros”, dijo recientemente en una entrevista en HERALDO.

SD Huesca: por debajo de las expectativas

En la SD Huesca los resultados de la pasada campaña tampoco fueron los esperados. Los azulgranas partieron en agosto con el objetivo declarado de regresar a la élite por la vía rápida, como ya habían hecho en la 2019-20, pero solo pudieron acabar el año en decimotercera posición, a 27 puntos del ascenso directo y a 14 del ‘play off’.

Se apostó por un entrenador sin experiencia en Europa como máximo responsable un banquillo, el mexicano Nacho Ambriz, que llegó poco antes de iniciar la pretemporada y posteriormente también se tardó en armar un bloque que demostró tener serias carencias para competir por estar arriba, especialmente en la parcela ofensiva.

A Ambriz le sucedió tras la 12ª jornada Xisco Muñoz, avalado por el ascenso a la Premier League conseguido en el Watford, pero nuevo como técnico en el fútbol español. El balear tampoco hizo carburar la máquina aún a pesar de los cinco refuerzos llegados en invierno y se llegó a unas últimas jornadas insípidas tras un ejercicio gris marcado por la irregularidad y por un juego poco atractivo.