Giannis Antetokounmpo sigue ampliando su leyenda. El ala-pívot griego, jugador de los Milwaukee Bucks, fue galardonado la pasada madrugada con el MVP de la NBA, el premio que concede la liga de baloncesto americana al Jugador Más Valioso del campeonato regular. A sus 24 años, Antetokounmpo ha promediado esta temporada 27,7 puntos; 12,5 rebotes y 5,9 asistencias por partido, unos números estratosféricos, de otra época, que guiaron a los Bucks a ser el mejor equipo en temporada regular. El griego recibió el premio durante la celebración anual de la ceremonia NBA Awards, que tuvo lugar en Los Angeles, en la que se impuso en la votación final a James Harden, de los Houston Rockets, y a Paul George, de los Oklahoma City Thunder.

Emocionado, Antetokoumpo dio un conmovedor discurso de agradecimiento, comenzando por su padre, ya fallecido. Fue él quien le inculcó la responsabilidad de trabajar cada día y luchar al máximo. "Sin él y todo el apoyo que he recibido de mi familia ahora no estaría aquí, ni mucho menos que me hubiese convertido en el mejor jugador de la NBA", comentó Antetokounmpo. La suya es una historia de superación. Sus padres, nacidos en Nigeria, emigraron de forma ilegal a Grecia. Padecieron los sufrimientos que van adosados a cualquier sin papeles. El propio Giannis, junto a sus tres hermanos, contribuía a la subsistencia de la familia vendiendo pañuelos en los semáforos de las calles helenas.

La estrella de los Bucks, que eran los grandes favoritos al título pero fueron eliminados en la final de la Conferencia Este por los Toronto Raptors, posteriores campeones, reconoció que su camino hacia la cima no ha sido nada sencillo. "Cada vez que pisaba la pista, mi padre me motivó y aunque sintiera dolor o no tuviera ganas de jugar, lo hacía. Quiero agradecer su apoyo a mis increíbles hermanos. Los amo, son mis modelos a seguir. Gracias por todo lo que hacen por mí. Y sobre todo, quiero agradecer la forma de mostrarme el camino a mi increíble madre. Ella es mi heroína", aseguró entre lágrimas el griego, de origen nigeriano, tras recibir el trofeo.

El viaje a Grecia de Willy Villar

Antetokounmpo, el jugador más completo y dominador del momento, tendrá siempre un asterisco en su historia vinculado a Zaragoza. Cuando entre en el Hall of Fame de la NBA o -quizá- cuando conquiste el anillo de campeón, habrá un pequeño porcentaje de su éxito vinculado al Basket Zaragoza, el club que primero descubrió su gigantesco talento.

Hoy es fácil ver que el espigado griego de 2 metros y 11 centímetros es un superdotado del baloncesto, un jugador que cada noche hace virales sus jugadas a través de Internet. Sin embargo, hubo alguien en Zaragoza que ya lo intuyó en 2012, hace ya siete años. Fue Willy Villar, entonces director deportivo del CAI Zaragoza. "Recibí un vídeo en el e-mail de un partido Junior en Grecia. Era de bastante mala calidad y de un nivel bajo. Pero había un chico que hacía cosas diferentes. Era delgadito, alto, subía el balón con facilidad llamé a su agente y, una semana más tarde, me marché a Grecia a verlo", explica el propio Willy Villar, ahora director deportivo de Movistar Estudiantes.

"Le hicimos un entrenamiento individualizado y me dejó sin palabras. Me temblaron las piernas ante lo que estaba presenciando. Pero lo del día siguiente fue aún más alucinante. Jugó un partido contra el Junior del Panathinaikos e inmediatamente después llamé al presidente, Reynaldo Benito. Teníamos que fichar a aquel chico". Había anotado 44 puntos y había capturado ocho rebotes. Posteriormente, el propio Willy Villar, junto al entonces entrenador José Luis Abós le volvieron a ver en la localidad italiana de Jesolo, donde la selección de Grecia U20 disputó un torneo de preparación para los Juegos del Mediterráneo junto a Turquía, Croacia e Italia. "Está muy ilusionado con venir a Zaragoza", decía entonces Willar, que posó junto al propio Antetokounmpo y a José Luis Abós en una imagen que ha quedado ya para la historia.

José Luis Abós, Giannis Antetokounmpo y Willy Villar. Basket Zaragoza

En octubre de 2012, Antetokounmpo firmaba un contrato de cuatro temporadas con el CAI Zaragoza y las expectativas se dispararon en el baloncesto europeo. ¿Quién era aquel griego de 18 años que había firmado el CAI? La NBA pronto ubicó a sus ojeadores sobre el joven talento y los Milwaukee Bucks lo eligieron en el 15ª puesto del siguiente draft. El CAI lo había puesto en el radar y el mundo asistía con asombro al nacimiento de una estrella. Los Bucks ejercieron sus derechos sobre el jugador y abonaron 400.000 euros en concepto de traspaso al club zaragozano.

"Al tener entonces 18 años, creíamos que al menos podría jugar con nosotros una temporada. Pero decidieron reclutarlo de inmediato. Es una pena que nunca haya podido jugar en Zaragoza. Ahora es una estrella mundial, a la altura de los mejores de todos los tiempos, y va a serlo así durante más de una década. Hay una foto con la camiseta del CAI y nosotros tenemos que sentir el orgullo de saber que saltó al estrellato desde nuestro club", apuntaba Villar a HERALDO recordando aquella etapa.

Giannis Antetokounmpo con la camiseta del Basket Zaragoza. Basket Zaragoza

"Cuando no era nadie, el Basket Zaragoza apostó por él. El prestigio, la marca, el nombre de Zaragoza ligado a este jugador quedará para la historia. Nadie podrá borrar que Zaragoza fue un paso decisivo en su carrera. Algo que, por cierto, él reconoce y agradece", subraya con orgullo su descubridor.