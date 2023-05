Un año más, el título de la División de Honor se queda en las vitrinas del Real Zaragoza

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 8 ACTUR P. IGLESIAS 0

El Real Zaragoza se alzó a primera hora de la mañana del sábado con un nuevo título en la máxima división infantil. Los de Enrique Falcón quedaron a un punto la semana pasada de ganar la liga tras la derrota del Amistad en San Jorge ante el Huesca, pero al tener el gol average particular perdido con los rojillos de Juslibol (que ganaron 0-2 en la Ciudad Deportiva e igualaron a dos en San Pantaleón) hizo que la diferencia de 12 puntos con otros tantos por disputarse, no fuera hasta entonces suficiente.

El dominio de la categoría por parte de las diversas hornadas de jugadores que ha tenido el Real Zaragoza es inflexible. Más de una década consecutiva llevan los infantiles blanquillos haciéndose con el entorchado de División de Honor. Algo que se da “por hecho” cuando va a empezar la temporada, porque es casi obligado el tener que ganar cuando dispones de los mejores futbolistas, aunque luego eso haya que trasladarlo al campo, donde de verdad se traduce o no la superioridad.

Dio la casualidad que tuvo que ser la sentencia de la liga en el a priori duelo más desigual posible, el que enfrentó al líder contra el colista y ya descendido a Primera Infantil, el Actur Pablo Iglesias. Y hablo de a priori porque en la primera vuelta estuvo a punto de producirse uno de los grandes campanazos del año, con los rojiblancos poniéndose por delante y aguantando un heroico empate a tres hasta a solo doce minutos de la finalización, para terminar cediendo en ese tramo final (3-5). Esta vez no fue así y los zaragocistas ganaron con comodidad en un partido sin apenas historia, controlando en todo momento, aunque es verdad que la diferencia final se hinchó muchísimo en los minutos finales, cuando las energías ya le flaquearon al Actur y al campeón, aunque ya pensando en la celebración, no dejó de pisar el acelerador, no bajó el nivel para vencer con rotundidad y hacer cada vez mayor la distancia. Marcaron por partida doble Jesús, Hugo Moral y Álvaro y de manera unitaria Iker Martos y Derick.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Aranda, Melero, Jorge, Crespo (Derick, 42), Gerard (Caso, 56), Borniquel (Lucas, 56), Jesús, Iker Martos (Batanero, 42), Sergio (Marín, 42), Álvaro y Hugo Moral.

Actur Pablo Iglesias: Javier (Diego, 36), Marcos, Ricardo, Peña (Marquina, 56), Iker, Abadía, Daniel (Raúl, 56), Morales (Fernández, 56), Pastor, Reda (Rodrigo, 36) y Romanos.

Goles: 1-0, min. 20: Jesús. 2-0, min. 25: Hugo Moral. 3-0, min. 41: Iker Martos. 4-0, min. 58: Jesús. 5-0, min. 63: Derick. 6-0, min. 65: Álvaro. 7-0, min. 67: Álvaro. 8-0, min. 68: Hugo Moral.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 35:

Jacetano 1 Unión la Jota Vadorrey 7

Peñas Oscenses 0 Huesca 2

Racing Club Zaragoza 5 EFB Calatayud 1

Atlético Teruel 2 Stadium Casablanca 1

Balsas Picarral 2 El Olivar 4

Ebro 0 Montecarlo 1

Amistad-Monzón FB (Domingo 11.00)

Hernán Cortés-Oliver (Domingo 11.00)

Santo Domingo Juventud-Cuarte (Domingo 12.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 96 puntos

2º Montecarlo 81 puntos

3º Amistad 81 puntos (1 partido menos)

4º Racing Club Zaragoza 76 puntos

5º Huesca 74 puntos

6º Oliver 73 puntos (1 partido menos)

7º Ebro 61 puntos

8º Atlético Teruel 51 puntos

9º Balsas Picarral 51 puntos

10º Monzón FB 47 puntos (1 partido menos)

11º Unión la Jota Vadorrey 47 puntos

12º Stadium Casablanca 45 puntos

13º El Olivar 42 puntos

14º Santo Domingo Juventud 37 puntos (1 partido menos)

15º Hernán Cortés 34 puntos (1 partido menos)

16º Jacetano 26 puntos

17º EFB Calatayud 22 puntos

18º Peñas Oscenses 21 puntos

19º Cuarte 20 puntos (1 partido menos)

20º Actur Pablo Iglesias 5 puntos