Oliver y Montecarlo deparan un partidazo lleno de alternativas saldado con un empate

Partido de la jornada: OLIVER 2 MONTECARLO 2

Empataron el Oliver y el Montecarlo en un precioso encuentro digno de la más que merecida posición que ocupan ambos, quinto y tercero respectivamente. Solo el vendaval de aire que lleva castigando a Zaragoza en los últimos días deslució algo el juego. A pesar de esa traba ante la que poco se puede hacer, los jugadores pusieron y sacaron todo de su parte para que el partido saliese tan vistoso como acabó siendo.

Todos los goles llegaron en la segunda mitad. Se puso en ventaja el Montecarlo con un penalti, que fue raro, porque contacto dentro del área hubo a Unai, pero el jugador no cayó al suelo como habitualmente suele suceder cuando se castiga con una pena máxima. De nada sirvieron las protestas porque el balón tomó destino de los once metros, donde el propio Unai, engañando, tiró por la izquierda. Aunque parecieron resentirse del tanto encajado, la reacción del Oliver no se hizo de rogar y llegó a lo grande, porque en cuatro minutos lograron voltear la contienda. Empató Castro con un cabezazo picado tras un centro desde el costado izquierdo de Iñaki, que puso un servicio milimétrico a la testa de su compañero. El partido se puso favorable para los azulgranas en un córner que abrió Castro y cabeceó Fede, entrando la pelota a pesar de la estirada de Alejandro y que un defensor se encontraba bajo palos, pero ninguno pudo despejar.

Le tocaba dar al Montecarlo, que halló el empate final en una falta lejana, que tiró Díaz con bastante potencia, sacó de primeras Alejandro, haciéndolo con apuros y más bien centrado, para que el lateral derecho de los de La Paz, Jaime, sacase el máximo partido al rechace, convirtiéndolo en el resultado que sería el definitivo.

La igualada fue a dos pero perfectamente pudo ser a unos cuantos goles más, porque el primer tiempo finalizó sin ellos de manera casi ilógica. Ambos crearon mucho, con bastantes espacios libres y solo faltó el haber tenido algo de acierto para haber llegado a un marcador que hubiera podido ser escandaloso. De entre lo mucho que se podría destacar, un par de muy buenas intervenciones del meta visitante en un recorte que le intentó hacer Fede y le quitó el esférico con los pies y otra en la que con el cuerpo despejó el remate de Paniagua. Para el Montecarlo, también ocasiones bastante claras dos vaselinas de Unai, una que se marchó fuera y otra sacada por Alejandro y un derechazo del propio punta a asistencia de Jaime, que se le marchó junto al palo.

Ficha técnica:

Oliver: Alejandro, Saúl, Laserrada (Soriano, 59), Romero, Samuel (Iñaki, 59), Fede (Causapé, 70), Castro, Quintino, Paniagua, Kevin (Nacho, 70) y Labasa (Lostres, 59).

Montecarlo: Alejandro, Jaime, Gasca, Leo, Iván (Amador, 59), Lucas (Díaz, 59), Unai, Hugo Pérez, Mayoral, Cristian y Gleymmis.

Goles: 0-1, min. 41: Unai, de penalti. 1-1, min. 54: Castro. 2-1, min. 58: Fede. 2-2, min. 67: Jaime.

Árbitro: Muñoz Herrero. Amonestó al local Laserrada.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 33:

Jacetano 1 Huesca 1

Santo Domingo Juventud 3 Stadium Casablanca 1

Real Zaragoza 3 El Olivar 0

Atlético Teruel 2 Balsas Picarral 1

Peñas Oscenses 1 Cuarte 2

Amistad 6 Actur Pablo Iglesias 0

Racing Club Zaragoza 1 Monzón FB 2

Ebro 2 Unión la Jota Vadorrey 2

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 90 puntos

2º Amistad 81 puntos

4º Racing Club Zaragoza 70 puntos

5º Oliver 70 puntos

6º Huesca 68 puntos

7º Ebro 58 puntos

8º Balsas Picarral 51 puntos

9º Atlético Teruel 48 puntos

10º Monzón FB 44 puntos

11º Unión la Jota Vadorrey 44 puntos

12º Stadium Casablanca 42 puntos

13º Santo Domingo Juventud 37 puntos

14º El Olivar 36 puntos

15º Hernán Cortés 33 puntos

16º Jacetano 26 puntos

17º EFB Calatayud 22 puntos

18º Cuarte 20 puntos

19º Peñas Oscenses 20 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 4 puntos