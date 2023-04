Un cabezazo tras una falta le da tres puntos vitales a la Unión sobre el Escalerillas

Partido de la jornada: UN. LA JOTA VADORREY 1 ESCALERILLAS 0

Los resultados del sábado, con algunas victorias de rivales directos como el Monzón Fútbol Base o la Escuela de Huesca, hacían que el compromiso del domingo por la mañana para la Unión la Jota Vadorrey era poco menos que obligado el obtener sí o sí los tres puntos. Los terminaron consiguiendo, no sin pasar un duro trago ante un Escalerillas que para nada puso las cosas sencillas a pesar de tener el lastre de contar con los once jugadores justos con los que arrancaron y finalizaron el choque.

No logró transformar en nada positivo la Unión su mayor dominio durante la primera mitad e incluso pudo llevarse un susto en la última acción de la primera mitad. Arrancaron atacando pronto los de El Rabal con un tiro fuera de Romanos. Al cuarto de hora, Álex se revolvió en el área, cedió atrás un caramelo a López, que con todo a su favor, mandó arriba.

Las veces que marchó hacia el ataque el Escalerillas lo hizo dando sensación de peligro. Un centro-chut de Haroun acabó tocando en la parte alta del larguero. Insistieron mucho los unionistas a los que les faltó atinar en la suerte suprema. El meta visitante sacó una buena mano abajo para evitar que se colara el chut raso de Romanos, que también probó después pero le salió centrado.

Bordeando el descanso, pudo marcar el Escalerillas. Terry ejecutó con fuerza desde la frontal y Diego sacó con apuros a córner, que dio paso a una jugada ensayada que salió casi perfecta, chutando Adrián y tras quedar muerto el balón por un rebote, Saz casi en boca de gol obligó a un paradón de reflejos al meta local.

Lo que se le había negado a la Unión en los primeros 40 minutos, llegó pronto en la reanudación. Una falta lateral muy bien servida por Pichicho, fue cabeceada en el segundo palo por Mamoutou. Muestras de júbilo porque lo más complicado parecía ya hecho, pero la alegría pudo durar un suspiro ya que los del barrio Oliver tuvieron una opción muy nítida de igualar al chutar alto desde cerca Haroun. El choque estaba peligroso para los de casa con ese único tanto de ventaja y más que lo pudo haber estado de no haber anulado Lara Ajona un golazo de falta de Adrián, que clavó la pelota por toda la escuadra, en una jugada en la que interpretó que un futbolista del Escalerillas estaba en fuera de juego y había estorbado la visión del cancerbero.

No bajó el tono físico del Escalerillas a pesar de no poder realizar ninguna sustitución al no disponer de jugadores de recambio. Supieron jugar con los nervios de una Unión que necesitó defender con orden y cabeza fría ese gol que acabó siendo decisivo para sumar tres puntos fundamentales.

Ficha técnica:

Unión la Jota Vadorrey: Diego, Aarón, Rubén, Mamoutou (Lainez, 50), Pichicho, Perales, Álex (Moya, 64), Sancho (Víctor, 74), Frej (Joel, 50), López (Héctor, 64) y Romanos.

Escalerillas: Héctor, Raúl, Rivera, Saz, Díaz, Terry, Adrián, Haroun, Cristian, Otal y Rayan.

Goles: 1-0, min. 45: Mamoutou.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Mamoutou, Lainez, Rubén; Rivera, Díaz, Cristian y Otal.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 28:

Real Zaragoza 2 San Gregorio 0

Stadium Casablanca 0 Racing Club Zaragoza 3

Huesca 1 Montecarlo 1

Monzón FB 3 EFB Calatayud 0

Actur Pablo Iglesias 1 Oliver 6

Balsas Picarral 0 EF Huesca 2

Alcañiz 0 Ebro 2

Santo Domingo Juventud 2 Amistad 1

FB Binéfar 2 Stadium Venecia 1

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 76 puntos

2º Montecarlo 65 puntos

3º Racing Club Zaragoza 64 puntos

4º Ebro 61 puntos

5º Oliver 57 puntos

6º Huesca 54 puntos

7º Amistad 45 puntos

8º Santo Domingo Juventud 45 puntos

9º Actur Pablo Iglesias 44 puntos

10º Balsas Picarral 42 puntos

11º Monzón FB 42 puntos

12º Unión la Jota Vadorrey 42 puntos

13º EF Huesca 37 puntos

14º Stadium Casablanca 35 puntos

15º FB Binéfar 22 puntos

16º EFB Calatayud 15 puntos

17º Alcañiz 13 puntos

18º Stadium Venecia 13 puntos

19º San Gregorio 8 puntos

20º Escalerillas 6 puntos