Un gran remate de Mikel le da un trabajado triunfo al Hernán Cortés ante el Alcañiz

Partido de la jornada: HERNÁN CORTÉS 2 ALCAÑIZ 1

Ajustado triunfo del Hernán Cortés ante el Alcañiz, en un partido muy equilibrado, que acabó decantando un gran remate de Mikel a diez minutos de la conclusión. La victoria sirve para detener la racha sin vencer de los del García Traid (no lo hacían desde la jornada 20 en el campo del Stadium Casablanca) mientras que el Alcañiz, que pudo volver con algún punto en el bolsillo, sigue anclado en la zona peligrosa.

Muchas alternativas de ataque en las dos porterías, con ratos de mayor acoso local, respondido por los bajoaragoneses. Muy pronto se pudo cantar el primer tanto, pero lo evitó bajo palos Rodrigo, que despejó un tiro no muy fuerte de Lázaro, al que le dio respuesta el defensor. No fue a la primera, pero sí a la segunda cuando se estrenaron los rojiblancos, en una pelota peleada por Glaría para que no se perdiese por la línea de fondo, la logró domar, se revolvió, pasó a Álvaro, que lanzó y la pelota tocó en el travesaño y pareció entrar, al menos así de claro lo vio el colegiado Carrillo Cabeza en un gol fantasma, en el que tomó una decisión firme a pesar de lo complicado que es sin asistentes ver una jugada de este calibre.

No se descompuso el Alcañiz, que no tardó mucho en nivelar de nuevo la contienda, en un soberano golazo de Luis, que robó en zona de tres cuartos y sin pensárselo dos veces, agarró un zapatazo tremendo, que entró como una exhalación por la parte alta de la portería local. Dos tiros desde fuera del área de los locales Muñoz y Tajada, atrapados con seguridad por Álex, pusieron el colofón a una intensa primera mitad.

Buscó tener más mordiente el Hernán Cortés en la media hora definitiva, y aunque tocaban bien, no acababan de finalizar las jugadas. Le costaba más llegar a los turolenses, pero cuando lo lograron, generaron mucho peligro. Miguel desvió a dos manos un disparo por alto de Viñuales y mayor susto causó una ejecución desde la frontal de Soriano, que el meta local solo pudo seguir con la mirada, porque era imparable, y la pelota salió fuera sacando “astillas” del poste.

De un saque de esquina nació la jugada decisiva, la que le dio la victoria a los de Javier Reyero. Lo botó Tajada, la defensa despejó a un lado de la frontal del área, donde Mikel engatilló de primeras de manera perfecta, para lograr un cañonazo imparable. Mucha emoción en los últimos minutos, con un Alcañiz volcado y empujando con todo, al que no le fue señalada una clara falta que hubiese sido peligrosa, que dejó a uno de sus jugadores tendido en el césped y una contra muy clara del Hernán con dos remates a bocajarro que fueron sacados in extremis por Álex primero y un zaguero después.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Miguel, David, Daniel, Álvaro, Marco, Glaría, Lázaro, Samuel, Ferraz, Tajada y Lapeña. También jugaron: Mínguez, Murillo, Muñoz, Nicolás y Mikel.

Alcañiz: Álex, Nacho, Mateo, Pablo, Darío, Rodrigo, Viñuales, Sendoa, Enzo, Adrián y Luis. También jugaron: Soriano y Train.

Goles: 1-0, min. 7: Álvaro. 1-1, min. 15: Luis. 2-1, min. 50: Mikel.

Árbitro: Carrillo Cabeza.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 27:

Real Zaragoza 8 Delicias 0

EFB Calatayud 2 Santo Domingo Juventud 3

Racing Club Zaragoza 1 Ebro 1

Balsas Picarral 2 El Olivar 0

Actur Pablo Iglesias 0 Oliver 3

Montecarlo 0 Amistad 4

Huesca 0 Stadium Casablanca 1

DESCANSA: San Gregorio

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 75 puntos (25 jugados)

2º Amistad 56 puntos (25 jugados)

3º Ebro 54 puntos (25 jugados)

4º Stadium Casablanca 52 puntos (25 jugados)

5º Santo Domingo Juventud 49 puntos (25 jugados)

6º Oliver 49 puntos (25 jugados)

7º Montecarlo 45 puntos (26 jugados)

8º Huesca 38 puntos (25 jugados)

9º Balsas Picarral 36 puntos (26 jugados)

10º Hernán Cortés 33 puntos (26 jugados)

11º Racing Club Zaragoza 28 puntos (26 jugados)

12º El Olivar 27 puntos (25 jugados)

13º San Gregorio 16 puntos (25 jugados)

14º Actur Pablo Iglesias 16 puntos (26 jugados)

15º Alcañiz 15 puntos (26 jugados)

16º EFB Calatayud 12 puntos (26 jugados)

17º Delicias 11 puntos (25 jugados)