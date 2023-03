El Casablanca sentencia con comodidad en la primera parte ante el Stadium Venecia

Partido de la jornada: ST. CASABLANCA 4 ST. VENECIA 0

Estaba casi obligado a no fallar Stadium Casablanca en un partido que aparentemente debían sacar adelante ante un Stadium Venecia al que prácticamente ya solo sostienen las matemáticas como equipo de División de Honor. Y es que de las siete plazas de descenso que hay en juego, seis de ellas están casi adjudicadas, una de ellas para los de Torrero y los verderoles compiten por no ser el séptimo “pagano”, y necesitaban no dejarse ningún punto por el camino.

Cumplieron los de Lolo Franco con el pronóstico y el objetivo, en un encuentro cómodo, que liquidaron en la primera mitad. Desde el inicio se vio ese punto de chispa mayor de quien tiene más hambre y más necesidad de sumar. Tomó el mando el Casablanca y el Venecia tuvo que replegarse a la espera en su campo.

Movieron con criterio la pelota los de Gregorio Usabel en esos primeros compases, y pronto dispusieron de una falta que Bellmunt envió a la meta y Sergio desvió a córner. El meta del Venecia también intervino bien, atrapando varios centros laterales. No encontró red el primer tiro de Bellmunt, pero sí lo iba a hacer el segundo, de nuevo a pelota parada aunque ahora en una posición mejor, más franca, centrada en la corona del área, donde la calidad del centrocampista salió a relucir, y por encima de la barrera, por el lado diestro, clavó una ejecución impecable.

Abrió ahí Stadium el tarro de los goles, como preludio de dos dianas más que llegaron antes del silbatazo del intermedio. El segundo, en un saque de esquina, que al intentar despejar Garrido, lo hizo contra su meta y dos minutos más tarde, un centro desde la banda izquierda lo incrustó en el fondo de las mallas Silva, por el palo izquierdo. Media hora y todo sentenciado, aunque intentó un gol para esperanzarse el Venecia, que llegó más que con anterioridad. A la media vuelta, Martín obligó al cancerbero Miguel a meter una buena mano para despejar a la esquina. En ese córner, y tras una posible falta al meta, Mario mandó arriba desde el área pequeña, en lo que pudo haber significado el 3-1.

Permaneció el resultado con el que llegamos al descanso casi hasta el final, momento en el que Ignacio puso la firma definitiva a una victoria que da aire a un Stadium, aunque todavía sin poder descuidarse lo más mínimo.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Miguel, Ignacio, Juan, Montero (Merino, 62), Bellmunt (Núñez, 56), Puerto (Carbonell, 56), Tito, Franco, Tavares, Silva y Santiago.

Stadium Venecia: Sergio, Salafranca, Garrido, Óscar (Jaime, 62), Mario, Nsogo (Luis, 41), Héctor (Orduña, 60), Martín (Máñez, 56), Colás (Peña, 56), Calvo y Nazan.

Goles: 1-0, min. 18: Bellmunt. 2-0, min. 27: Garrido, en propia puerta. 3-0, min. 29: Silva. 4-0, min. 80: Ignacio.

Árbitro: Périz Martínez. Amonestó a los locales Montero y Tavares.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 26:

Huesca 0 Unión la Jota Vadorrey 1

Monzón FB 3 Escalerillas 0

Santo Domingo Juventud 2 Racing Club Zaragoza 1

Real Zaragoza 7 EF Huesca 0

Actur Pablo Iglesias 4 EFB Calatayud 0

Alcañiz 0 Oliver 1

Balsas Picarral 1 Ebro 2

San Gregorio-Amistad (Domingo 11.30)

FB Binéfar-Montecarlo (Domingo 12.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 72 puntos

2º Montecarlo 60 puntos (1 partido menos)

3º Racing Club Zaragoza 58 puntos

4º Ebro 55 puntos

5º Oliver 51 puntos

6º Huesca 50 puntos

7º Actur Pablo Iglesias 43 puntos

8º Balsas Picarral 42 puntos

9º Santo Domingo Juventud 41 puntos

10º Amistad 41 puntos (1 partido menos)

11º Monzón FB 39 puntos

12º Unión la Jota Vadorrey 36 puntos

13º Stadium Casablanca 35 puntos

14º EF Huesca 33 puntos

15º FB Binéfar 19 puntos (1 partido menos)

16º EFB Calatayud 15 puntos

17º Stadium Venecia 13 puntos

18º Alcañiz 10 puntos

19º Escalerillas 6 puntos

20º San Gregorio 5 puntos (1 partido menos)