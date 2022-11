Los goles al inicio de cada parte, claves para el triunfo del Juventud sobre el Balsas

Partido de la jornada: SANTO DOMINGO JUVENTUD 3 BALSAS PICARRAL 2

Los equipos cadetes del Santo Domingo Juventud y el Balsas Picarral, clausuraron un fin de semana con bastantes duelos directos en las máximas divisiones del fútbol base entre ellos, que se saldó con victoria local por la mínima.

Frío y niebla alta que no impidió la visibilidad del juego, hasta que el sol hizo acto de presencia, para un choque que comenzó antes de cumplirse el primer minuto con un gol favorable a los del Joaquín González. Llegó en un saque de banda que Iguaz controló de espalda, se giró y cruzó al palo largo. No se podían poner mejor las cosas para los intereses locales, pero el Balsas no sólo no acusó el topetazo, sino que se hizo con el control del juego. Primero forzó varios saques de esquina, uno de ellos cabeceado por Suils, que se escapó por poco. Un lanzamiento lejano de Álex fue rozado levemente por la mano del meta local y la pelota continuó su trayectoria hasta estamparse en el larguero. Merecía algo más el Balsas y lo obtuvo merced a su lateral derecho, Carlos, que controló por su carril en campo contrario, vio al guardameta adelantado y clavó una vaselina de impecable ejecución.

Alternativas hasta el descanso con ocasiones en ambos lados del terreno. Tommy casi desde el córner y sin apenas ángulo, puso un centro que se paseó por el larguero y un chut lejano de Álex estuvo a punto de sorprender a Gabriel.

Repitieron el escenario anterior los naranjas, que otra vez volvieron a golpear nada más ponerse el balón en marcha. Fue en una jugada sin aparente peligro, en una pelota en el área a la que parecía iba a poder llegar bien Marcos, pero Garrido le venció en el salto, tocando lo suficiente con la cabeza para que no pudiera despejar ninguno de los tres defensores que seguían la jugada. Desaprovechó un penalti el Balsas, que otra vez reaccionó bien. Se lo hicieron al recién incorporado Alejandro, en un lateral del área y él fue quien lo tiró, con una ejecución deficiente, centrada y alta, tanto que la bola tocó el travesaño y se perdió por encima de la portería.

No estaba dispuesto el Juventud a tener que sufrir de nuevo y fue a por todas a por un gol más. Lo tuvieron Garrido en una apertura a su banda izquierda que Marcos despejó abajo con el pie e Iguaz que de nuevo puso a prueba la fiabilidad de los largueros del campo. A la tercera fue la buena y Tommy colocó un imparable zurdazo por la misma escuadra. La mañana subió el nivel en lo que a la calidad de goles se refiere y López reventó el cuero en un brutal golpeo que limpió las telarañas del arco para meter de nuevo en la pugna a los avispas.

Se jugaron ocho minutos más, en un descuento más próximo a lo que se está viendo en el Mundial de Catar. Luchó con ahínco el Balsas para rescatar un punto, pero el Juventud defendió bien, y también soltó alguna contra, especialmente una que finalizó Roca y despejó Marcos, donde pudieron haber logrado el cuarto tanto.

Ficha técnica:

Santo Domingo Juventud: Gabriel, Garrido, Marcos, Lucas, Iguaz (Ortiz, 75), Roca, Larrea (Adam, 41), Tommy, Bandia, Sola (Ara, 47) y Aitor (Andrei, 19).

Balsas Picarral: Marcos, Carlos, Mérida, Mikel, Biel, Brian, Álex, Arón (Alejandro, 47), Moreno (Planas, 52), López y Suils.

Goles: 1-0, min. 1: Iguaz. 1-1, min. 13: Carlos. 2-1, min. 43: Garrido. 3-1, min. 65: Tommy. 3-2, min. 69: López.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Roca, Adam; Marcos y Suils. Expulsó con roja directa al visitante Brian (74’).

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 13:

Real Zaragoza 5 Stadium Casablanca 1

Stadium Venecia 2 Unión la Jota Vadorrey 2

Ebro 2 Monzón FB 1

Escalerillas 0 Montecarlo 4

Oliver 5 EFB Calatayud 0

San Gregorio 3 Alcañiz 3

EF Huesca 0 Actur Pablo Iglesias 2

Racing Club Zaragoza 1 Huesca 1

Amistad 2 FB Binéfar 0

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 37 puntos

2º Racing Club Zaragoza 34 puntos

3º Montecarlo 32 puntos

4º Huesca 26 puntos

5º Ebro 26 puntos

6º Oliver 25 puntos

7º Monzón FB 23 puntos

8º Santo Domingo Juventud 21 puntos

9º EF Huesca 20 puntos

10º Amistad 20 puntos

11º Balsas Picarral 19 puntos

12º Actur Pablo Iglesias 18 puntos

13º Unión la Jota Vadorrey 17 puntos

14º Stadium Casablanca 12 puntos

15º FB Binéfar 10 puntos

16º Stadium Venecia 9 puntos

17º EFB Calatayud 5 puntos

18º Alcañiz 5 puntos

19º Escalerillas 5 puntos

20º San Gregorio 1 punto