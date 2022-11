El Casablanca sale a flote en Juslibol llevándose la victoria con merecimiento

Partido de la jornada: AMISTAD 0 STADIUM CASABLANCA 2

Mes y medio después, volvió a ganar Stadium Casablanca. Se había metido en un pozo del que parecía no encontrar salida, hasta hoy, donde con todo merecimiento se impuso a un Amistad desconocido y desaparecido durante los 40 minutos iniciales y que cuando quiso espabilar, no pudo sorprender a un equipo que mostró fiabilidad.

Salió decidido y convencido el Stadium Casablanca de mejorar de una vez por todas su delicada situación clasificatoria y mostró una imagen que distó radicalmente de alguien que está abajo. Con mucha chispa y criterio con la pelota, se desayunaron a un Amistad que fue un mero convidado de piedra durante el primer tiempo. Lo mejor que le sucedió a los rojillos fue irse perdiendo por sólo un gol de diferencia, porque la distancia en el juego fue mucho mayor.

Además de anotar Giménez, dispuso de otras dos claras ocasiones, que se perdieron muy pegadas al palo, entrando por el ala diestra como un puñal. El tanto llegó en una de las muchas jugadas asociativas de los visitantes, una apertura a Adrián que centró y Giménez cruzó sin remisión. Se quejó Stadium de varios fuera de juego señalados, algunos bastante dudosos, aunque sin asistentes es más complicado para el colegiado el poder verlos, pero que alguno de ellos hubieran significado claros mano a mano.

El Amistad apenas visitó a Miguel. Tuvo que ser en un pase de los que no se deben dar en el área de Carbonel, lateral y directo a los pies de Daniel, que no pudo aprovechar el regalo, lanzando a las manos del meta del Stadium. Tal era el grado de cabreo del entrenador rojillo con lo que estaba presenciando, que mandó calentar a todo su banquillo nada más encajar el gol, aunque las sustituciones no se produjeron hasta el arranque de la segunda mitad, y también movió las piezas para intentar dar vida a un conjunto que parecía no haberse presentado.

Estos cambios mejoraron la cara de los de San Pantaleón, que al menos empezaron a meter en su campo al Casablanca, aunque éstos habían tenido antes el 0-2, con una nueva conexión entre Adrián y Giménez, que casi en el área pequeña, envió a la derecha de David. Lo buscaron Pomed y Daniel, en una falta escorada que tomó efecto hacia fuera, aunque fue ejecutada con fuerza.

No querían los de Lolo Franco que les pasase eso que tantas veces ha tenido el fútbol, de jugar mejor, hacer merecimientos, pero no sentenciar, pero esta vez no fue así, y Guerrero apuntilló para hacer desatar el lógico júbilo entre unos chicos que ya llevaban demasiado sin celebrar.

Ficha técnica:

Amistad: David, Daniel, Víctor (Brian, 41), Marcos, Genaro (Merino, 69), Jurado (Darío, 41), Iker, Loras (Pomed, 41), Maykel, Héctor y Ángel (Aladrén, 41).

Stadium Casablanca: Miguel, Ignacio, Guerrero, Juan, Montero (Núñez, 57), Giménez (Tavares, 61), Bellmunt (Grávalos, 72), Carbonel, Adrián (Manuel, 71), Santiago y Miguel Ángel

Goles: 0-1, min. 13: Giménez. 0-2, min. 80: Guerrero.

Árbitro: Cerqueira Navarro. Amonestó a los visitantes Miguel, Grávalos y Guerrero. Expulsó por doble amonestación al local Marcos (80’+)

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 11:

Stadium Venecia 0 Huesca 3

EF Huesca 9 Alcañiz 2

Real Zaragoza 2 Santo Domingo Juventud 0

Racing Club Zaragoza 7 FB Binéfar 1

Escalerillas 0 EFB Calatayud 0

San Gregorio 1 Balsas Picarral 4

Oliver 3 Monzón FB 1

Montecarlo 3 Unión la Jota Vadorrey 0

Ebro 1 Actur Pablo Iglesias 1

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 31 puntos

2º Racing Club Zaragoza 30 puntos

3º Montecarlo 26 puntos

4º Huesca 25 puntos

5º Oliver 21 puntos

6º Ebro 20 puntos

7º Monzón FB 20 puntos

8º Balsas Picarral 19 puntos

9º EF Huesca 17 puntos

10º Actur Pablo Iglesias 15 puntos

11º Santo Domingo Juventud 15 puntos

12º Unión la Jota Vadorrey 15 puntos

13º Amistad 14 puntos

14º FB Binéfar 10 puntos

15º Stadium Casablanca 9 puntos

16º Stadium Venecia 8 puntos

17º EFB Calatayud 5 puntos

18º Escalerillas 5 puntos

19º Alcañiz 4 puntos

20º San Gregorio 0 puntos