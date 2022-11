Dos goles consecutivos permiten al Racing encarrilar la victoria ante el Cuarte

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 4 CUARTE 1

Racing y Cuarte cerraron unos días de mucho ajetreo, con tres compromisos en una semana, con un partido que se acabaron llevando los racinguistas después de una segunda parte en la que llegaron los cinco tantos que se anotaron, y tras una mejora bastante acentuada, gracias sobre todo a los jugadores que fueron entrando desde el banquillo, que cambiaron la cara de un equipo al que le costó mucho ponerse en funcionamiento. El Cuarte aguantó sin pasar grandes apuros hasta que encajó el primer gol, y aunque volvió a engancharse con el 2-1, terminó cediendo.

Poco quedará en el recuerdo de una primera parte sumamente aburrida. El Racing quería llevar el mando, pero era incapaz de enlazar un número de pases consecutivos que le permitieran doblegar a la bien posicionada defensa visitante. El cabreo desde el banquillo era notable de un entrenador local, Francisco Gracia, que por más que corregía a los suyos, éstos no eran capaces de trasladarlo al verde. Fueron estériles las intentonas con la pelota en juego, y solo desde la esquina, donde botaron un buen número de lanzamientos, se acercaron algo más, con el mismo nulo resultado. La ocasión más clara de este espeso tiempo la tuvo el Cuarte, mediante su futbolista Samuel, que buscó con una vaselina de primeras marcar, pero no pudo conseguirlo.

Desatascó el encuentro el Racing en dos minutos consecutivos. Rafael presionó al meta Álvaro en un balón aéreo que se le escapó, y la bola botó en el pie del jugador local para acabar entrando mansamente. Nada más sacar de centro, recuperaron los albicelestes, Jacobo se internó por la banda derecha, centró, el lateral no despejó y Mongero a placer, situó el segundo.

Parecían haberse esfumado las opciones verderolas, pero no fue así. A un mal pase hacia atrás de Mongero llegó Martín antes que saliese por el fondo, cedió a Morales, que fusiló con un tiro duro. Con la euforia de verse otra vez cerca, pudo venir el empate, pero Alejandro no pudo engatillar debidamente casi en la boca de gol. Evitó complicaciones el Racing haciendo el tercer tanto de la fría mañana, en un córner puesto por Samuel, que Álvaro no logró despejar y Rafael, entrando con todo a rematar, de cabeza, dio, ahora sí, la calma necesaria a su equipo. El marcador definitivo lo culminó de nuevo Rafael, protagonista casi absoluto de los goles de su equipo, que remachó con la zurda, un balón que había quedado suelto en el área.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Iker, Daniel (Jacobo, 40), Guillermo, Samuel, Zico (Bruno, 38), Lahuerta, Juan (Marcos, 36), Casanova, Neizan (Roque, 57), Mongero y Danel (Rafael, 36).

Cuarte: Álvaro, Martorel (Vives, 57), Leandro (Martín, 47), Esteban, Valero (Alejandro, 47), Samuel, Morales, Leo, Muñiz, Buey y Viu.

Goles: 1-0, min. 41: Rafael. 2-0, min. 42: Mongero. 2-1, min. 50: Morales. 3-1, min. 55: Rafael. 4-1, min. 65: Rafael.

Árbitro: Tolosa Burillo. Amonestó al local Mongero.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 11:

Real Zaragoza 2 Santo Domingo Juventud 0

Peñas Oscenses 0 Balsas Picarral 1

Oliver 1 Monzón FB 1

Atlético Teruel 3 EFB Calatayud 2

Hernán Cortés 0 Huesca 3

Ebro-Actur Pablo Iglesias

Amistad 2 Stadium Casablanca 1

Jacetano 2 El Olivar 1

Montecarlo-Unión la Jota Vadorrey (Domingo 13.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 30 puntos

2º Amistad 28 puntos

3º Huesca 24 puntos

4º Ebro 24 puntos (1 partido menos)

5º Oliver 22 puntos

6º Racing Club Zaragoza 20 puntos

7º Montecarlo 19 puntos (1 partido menos)

8º Stadium Casablanca 19 puntos

9º Monzón FB 16 puntos

10º Unión la Jota Vadorrey 16 puntos (1 partido menos)

11º Balsas Picarral 15 puntos

12º Hernán Cortés 13 puntos

13º El Olivar 12 puntos

14º Atlético Teruel 12 puntos

15º Santo Domingo Juventud 10 puntos

16º EFB Calatayud 8 puntos

17º Cuarte 8 puntos

18º Jacetano 7 puntos

19º Peñas Oscenses 4 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 3 puntos (1 partido menos)