La temporada del fútbol base y juvenil acaba con la disputa de las finales de copa

El fútbol juvenil y base puso el broche de oro a la temporada 2021-2022 disputando ayer las finales de copa restantes. Esta cita, que debió haber tenido lugar la semana pasada pero que fue aplazada por la ola de calor, no pudo congregar a todas las finales de las categorías que deberían haber participado en el Día del Fútbol Base. No obstante, se consiguió adaptar el calendario para que todos los equipos pudieran jugar su final.

Estos son los equipos que ayer se alzaron como campeones de sus respectivas copas:

JUVENILES

Juvenil Preferente: ATLÉTICO TERUEL 2-3 MONZÓN FB

Comentario: El Atlético Teruel vio como se le escapaba la gloria en los minutos finales después de que el Monzón FB remontara los tantos iniciales de los turolenses. Pasados los primeros 20 minutos Clavo puso por delante a los de Teruel haciendo que el 2-0 subiera al electrónico, dando la sensación de que la balanza ya estaría decantada hacia uno de los dos equipos. Sin embargo, en el segundo tiempo llegó la reacción del Monzón FB, que tras recortar distancias por mediación de Roc, mantuvo el partido abierto hasta la recta final, momento en el que los goles de Errifi y Baringo le darían el título de campeón al conjunto dirigido por José Diego Satue.

Primera Juvenil: DELICIAS 2-1 HUESCA

Comentario: Tras un resultado ajustado, el Delicias consiguió hacerse con la copa tras ganar al Huesca por dos goles a uno. Fueron los de negro los que empezaron adelantándose en el marcador, consiguiendo tener una ventaja de dos goles antes del descanso gracias a los tantos de Viñerta. No obstante, el Huesca no quiso que la final perdiera emoción y, tras el paso por vestuarios, Benítez recortó distancias. Finalmente, el Delicias fue capaz de mantener el resultado a su favor y consiguió ser el campeón de la copa de este año.

Segunda Juvenil: HURACÁN 4-2 UTEBO

Comentario: El Utebo empezó golpeando, pero el Huracán supo recomponerse para acabar ganando la final de la copa. Los azulones fueron los primeros en estrenar el electrónico, consiguiendo ponerse por delante gracias a Sabin al filo del descanso. Lo que no se esperaban es que sus rivales, una vez reanudado el juego, expusieran los motivos que les han llevado a disputar esta final, dándole la vuelta al marcador con los dos goles de Martins. Fernández y López hicieron que la ventaja del Huracán aumentara, llegando al minuto 64 con el marcador reflejando un 4-1. Martínez maquilló el resultado en la recta final, llegándose al pitido final con la victoria por cuatro goles a dos del Huracán.

CADETES

Primera Cadete: ANDORRA 1-7 RACING CLUB ZARAGOZA

Comentario: El Racing Club Zaragoza fue superior a su contendiente en la final, lo que le valió para batir al Andorra y proclamarse campeón. Las pupilos de Francisco Gracia no tardaron en inclinar la balanza a su favor, logrando una ventaja de tres goles habiendo pasado la primera media hora gracias a los tantos de Franco Divasson y Krall. Sin embargo, Oto mantuvo la esperanza del Andorra de poder remontar tras recortar distancias nada más iniciarse el segundo tiempo. Al Racing Club Zaragoza no le temblaron las piernas y Franco, Rodríguez y Salazar por partida doble se encargaron de acabar con las aspiraciones de sus rivales, consiguiendo una abultada victoria por un gol a siete.

Segunda Cadete: SANTA ISABEL 1 (6)-(5) 1 DELICIAS

Comentario: La tensión por la igualdad del resultado se mantuvo tras los 90 minutos reglamentarios y la prórroga, teniéndose que decidir el duelo entre el Santa Isabel y el Delicias en la lotería de los penaltis. Los goles llegaron en la primera mitad, adelantándose el Santa Isabel por mediación de Rodríguez antes de pasar los primeros 10 minutos. Aun así, el Delicias no quiso que se le escapara la final antes de tiempo y consiguió empatar gracias al tanto de Rodrigo. Tras un segundo tiempo y una prórroga en la que ninguno de los dos conjuntos consiguió hacerse con el triunfo, llegó el momento decisivo desde el punto de penalti. Tras 18 lanzamientos, el Santa Isabel acabó llevándose la victoria poniendo así fin a una final de copa agónica.

Tercera Cadete: MONTECARLO 2 (5)-(3) 2 VALDEFIERRO

Comentario: El equilibrio entre el Montecarlo y el Valdefierro tuvo que esperar a que pasará la prórroga y los lanzamientos de penalti para romperse. El partido empezó con los rojillos adelantándose gracias a un gol en propia puerta de Santa Ana. El Montecarlo dio un paso más hacia la consecución del campeonato doblando su ventaja por mediación de Echergui una vez reiniciado el juego, pero el Valdefierro se encargó que no celebraran la victoria antes de tiempo, consiguiendo reequilibrar el resultado con los goles de Llorente y de Navarro. En la prolongación del partido ninguno de los dos conjuntos consiguió deshacer el empate, lo que provocó que hubiera que recurrir a los lanzamientos de penalti como vía para coronar al campeón. El Montecarlo fue el único que consiguió anotar todos sus disparos, ganando así la copa.

INFANTILES

Primera Infantil: CIUDAD DE CARIÑENA 0-5 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Comentario: La Unión La Jota Vadorrey ganó con solvencia al Ciudad de Cariñena en la final. El equilibrio se mantuvo durante los primeros 30 minutos, aunque La Unión consiguió ponerse por delante en el marcador con un gol firmado por Ferrer. Ya en la segunda mitad, los de La Jota quisieron dejar cuanto antes el partido sentenciado. Para ello, recurrieron a Fernández, Abella, Larraz y Ferrer, quienes hicieron que el 0-5 subiera al electrónico para coronar a la Unión como campeona de la copa.

Segunda Infantil: SANTA ISABEL 3-1 STADIUM VENECIA

Comentario: El duelo entre el Santa Isabel y el Stadium Venecia se mantuvo abierto durante gran parte del encuentro. Pasados los primeros 20 minutos llegó el momento más frenético del partido: David abrió la lata a favor de los blanquillos, pero de forma casi inmediata, Blánquez devolvió el equilibrio al marcador. El Santa Isabel pareció no querer renunciar a llegar al descanso por delante en el electrónico, volviendo a ponerse por delante por mediación de Gómez. Tras el paso por vestuarios la ventaja del Santa Isabel se mantuvo por la mínima hasta que apareció Diego para anotar el 3-1 con el que se llegaría al pitido final.

Tercera Infantil: VILLAMAYOR 3-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Comentario: El Villamayor no quiso esperar mucho para hacerse con la copa, estrenando el marcador a los pocos minutos de haberse iniciado el partido con el tanto de Crespo. Pasada la primera media hora el partido se puso muy cuesta arriba para el Juventud, que vio como Romances doblaba la ventaja del Villamayor. Cuando la primera mitad iba a terminar, Mastral fue expulsado, teniendo que hacer el conjunto naranja frente al resto del encuentro con un jugador menos. Finalmente, Bosque anotó el 3-0 en el minuto 69 dejando el título de campeón sentenciado para el Villamayor.

ALEVINES

Primera Alevín: HUESCA 3-0 SAN AGUSTÍN

Comentario: El Huesca se alzó como campeón de la copa de Primera Alevín tras dejar sentenciado su duelo contra el San Agustín en la primera mitad. Los de Jorge Bernet no quisieron tardar en anotar su primer gol, lográndolo en el minuto 14 con el tanto de Hidalgo. Antes de que pasara la primera media hora, un gol en propia puerta de Tapia dobló la ventaja de los azulgranas. Ya en la segunda mitad, el Huesca consiguió una renta de 3-0 tras una nueva aparición de Hidalgo. El conjunto colegial no pudo estrenar su casillero y el Huesca no tuvo más que esperar a que pasaran los minutos para celebrar el triunfo.

Segunda Alevín: AMISTAD 5-0 AMISTAD B

Comentario: Los dos equipos del Amistad llegaron a la final de copa, siendo el A el que se acabó imponiendo. En la primera mitad, un hat-trick de Alcaya y un tanto de Gracia sirvieron para dejar el duelo encarrilado para el Amistad A. El triunfo de los rojillos se culminó con la firma del cuarto gol de Alcaya.

Alevín Fútbol Ocho: LA SALLE 1 (4)-(5) 1 HUESCA

Comentario: El Huesca tuvo que esperar a que acabara la ronda de penaltis para celebrar el triunfo en la final de copa contra La Salle. Aunque empezaron adelantándose a los pocos minutos de haberse iniciado el juego por mediación de Broto, el cuadro colegial no tardó en volver a equilibrar el marcador gracias al gol de Díaz. Tras una segunda mitad y una prórroga sin goles, los penaltis acabaron designando al campeón. A diferencia del Huesca, La Salle erró uno de sus disparos, lo que bastó para que el equipo oscense se hiciera con el título de campeón.

BENJAMINES Y PREBENJAMINES

Primera Benjamín: AMISTAD 4-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Comentario: El Amistad supo reponerse al gol encajado en los primeros compases del encuentro. El Juventud se adelantó muy pronto con un tanto de Alejandro, pero el equipo de Juslibol igualó la contienda poco después para luego conseguir dos goles en apenas dos minutos (del 37’ al 39’) que dejaron tocado al Juventud. Los naranjas redujeron la diferencia pero un nuevo tanto de Hugo López significó el 4-2 definitivo.

Segunda Benjamín: AMISTAD B 5-1 LA MUELA

Comentario: El duelo fue más igualado de lo que el marcador puede hacer pensar. El Amistad sacó partido de dos goles tempraneros en cada una de las mitades para encarrilar el choque. La Muela no se vino abajo y redujo la diferencia con un tanto de Daniel Moreno, pero el a posteriori campeón sacó a relucir su calidad de nuevo para sentenciar el encuentro con el quinto y definitivo gol.

Segunda Benjamín Primer Año: MONTECARLO D 4-2 OLIVER D

Comentario: El Montecarlo de Juan Guerrero, equipo compuesto por jugadores que no son de categoría benjamín, venció por 4-2 a un Oliver que realizó un torneo sobresaliente. El equipo de La Paz, que sufrió para doblegar al Hernán Cortés en semifinales, superó a un Oliver que tampoco lo tuvo fácil ante el Valdefierro en el anterior envite. Los rojillos en la final se pusieron con un 4-0 que imposibilitó una reacción mayor a los del barrio Oliver. Marcaron dos tantos para alojar el definitivo 4-2.

Prebenjamín: EBRO 9-2 STADIUM CASABLANCA B

Comentario: La abultada ventaja del Ebro permitió que los de Domingo Carrillo se auparan como campeones tras ganar al Stadium Casablanca.El conjunto arlequinado no tardó en conseguir una renta que invitara al optimismo, logrando acabar el primer tiempo con el marcador de 6-1. Tras el paso por vestuarios la tónica fue similar: el Ebro anotó otros tres goles y el Stadium Casablanca maquilló el resultado, llegándose al final del partido con un 9-2 en el marcador que le dio la victoria al Ebro.

FEMENINAS

Primera Femenina: ZARAGOZA CFF B 2-0 FUENSPORT

Comentario: El Zaragoza CFF batió al Fuenesport en un partido en el que no se pudo celebrar ningún gol en la primera mitad. El equilibrio en las fuerzas de los dos conjuntos empezó a romperse en la segunda mitad. Guillén consiguió batir a Uche cuando apenas pasaba la hora de juego. A los 10 minutos, Muñoz puso muy difícil la remontada del Fuenesport anotando el 2-0. Con el pitido final, el Zaragoza CFF se proclamó campeón de la Copa Centenario de Primera Femenina.

Segunda Femenina: ZARAGOZA CFF B 2-0 EL GANCHO

Comentario: También se impuso el Zaragoza CFF en la segunda categoría. Esta vez derrotó a El Gancho con idéntico resultado. El primer tanto llegó rozando la media hora de juego, obra de Paula Hernández y el segundo mazazo en forma de gol para el Gancho llegó justo antes del descanso. Esta vez fue Daniela Cañada la que castigó a un equipo verderol que no bajó los brazos e intentó reducir la diferencia, sin éxito. Pudo haber llegado el gol en ambas porterías tras el intermedio, pero el marcador ya no se movió

Femenino Promesas: HUESCA 2-1 PRADOS DEL REY

Comentario: Tras conseguir el pase a la final superando en los penaltis a El Olivar, el Huesca consiguió hacerse con la copa ganando al Prados del Rey. Las azulgranas se pusieron por delante en el electrónico en el minuto 10 tras una buena aparición de Herrera. Antes de que se llegara a la hora de juego, el Huesca dobló su ventaja por mediación de Mustafa. Sin embargo, el Prados del Rey volvió a abrir el encuentro recortando distancias con un gol de Ortiz. El Huesca pudo hacer frente al nerviosismo en los minutos finales y consiguió proclamarse campeón de la copa.

