La SD Huesca vence en Cartagena y logra la permanencia (0-2)

El sufrimiento llegó a su fin. La SD Huesca competirá la próxima temporada en Segunda División. El conjunto de Antonio Hidalgo venció en Cartagena (0-2) gracias a un doblete de Elady. El equipo volvió a mostrar su mejor versión lejos de El Alcoraz -solidez y efectividad- para finiquitar el objetivo marcado a principio de temporada y ahuyentar definitivamente los fantasmas del descenso.

El cuadro azulgrana saltó al césped de Cartagonova con cuatro novedades en el once. Martos, Gerard Valentín, Javi Martínez y Obeng regresaban a la titularidad en lugar de Blasco, Loureiro, Balboa y Hugo Vallejo, que no viajó por unas molestias físicas. Lo más llamativo del planteamiento no fue el esquema (1-5-4-1), sino la instauración de Elady en el extremo izquierdo y la apuesta de Obeng como ariete en solitario.

La primera acción reseñable se dio tras una internada de Javi Martínez en el minuto dos de encuentro. El soriano cayó dentro del área tras un leve contacto propiciado por Arnau Ortiz, pero, a juicio de Saúl Ais Reig, no fue suficiente para señalar penalti. Se calmaron las aguas justo entonces. Ninguno de los dos equipos quería enseñar antes de tiempo la zanahoria. Menos todavía el Huesca, que dejó claro desde los compases iniciales la idea de dejar madurar el partido.

Pero los pupilos de Hidalgo no quisieron dejar pasar más que 13 minutos para ponerse por delante. Un defectuoso despeje de Arnau Solà cayó en la zona de Kento, que enganchó una volea picada dentro del área que repelió Mejías. Fue Elady el que llegó a tiempo al rechace para mandar el esférico a guardar a escasos centímetros del marco (0-1). Gol de killer, de ratón de área, de olfato goleador, de intuición. Un gol que hacía cumplir la ley del ex y que, por el momento, valía la permanencia para los azulgranas.

Antes de llegar a la media hora de encuentro, Vilarrasa puso un centro al segundo palo que remató Gerard, pero Alcalá interceptó el disparo enviando el cuero a saque de esquina. Llegaban de nuevo minutos en los que la SD Huesca manejaba el encuentro a su antojo, sabiendo muy bien lo que debía poner en práctica. Un partido sin apenas ritmo y un equipo sin grietas estaban siendo las mejores garantías para preservar el botín de los tres puntos. Y sin ofrecer el mínimo atisbo de descontrol, pues, en el área propia, lo que inquietó en mayor medida a Álvaro no fueron sino un par de centros de Arnau que ni siquiera encontraron rematador. Y con ello murió el primer acto.

El Cartagena generó más peligro en el primer minuto de la segunda mitad que en toda la primera parte. Calero puso un gran centro que despejó Nieto. El rechace le cayó a Diego Moreno que, dentro del área, armó la diestra y golpeó, pero el esférico se marchó al lateral de la red. Otra más tuvo el Cartagena. Esta vez, en los pies de Mikel Rico. El ex del Huesca cazó un rechace dentro del área -previo despeje de la zaga azulgrana-, y efectuó un disparo que se marchó por encima del marco de Álvaro.

El cuadro de Antonio Hidalgo había disminuido un punto la intensidad y el equipo ya no mostraba la soltura y el empaque de la primera mitad. Precisamente, justo cuando se encontraba más desorientado, una pérdida de Mikel Rico trajo consigo una contra en la que Obeng se quedó solo contra el portero Mejías y el central Olivas, quien forzó el disparo sin puntería del ghanés.

A la hora de partido, Vilarrasa colgó un saque de esquina al segundo palo, donde apareció Elady libre de marca. El jiennense, con todo a favor, aprovechó la condición en la que se encontraba para efectuar un remate que colocaba el 0-2 y hacía saborear la salvación. Justo después, se retiraba del terreno de juego -y para siempre- Mikel Rico, aquel hombre Champions que llegó a disputar 184 encuentros con la SD Huesca, y que cerraba su carrera futbolística frente al equipo de su vida. Poco después también se marchaba sustituido Elady, que, de igual modo, se fue ovacionado por la que fue su afición durante cuatro temporadas, y donde la cifra de 36 goles anotados con los cartageneros le sirvió para abrirse paso al fútbol profesional.

Las papeletas de victoria que sostenían los azulgranas pasaban, simplemente, por no perder el control y dominio del partido mediante posesiones largas y mantener el bloque bajo y sin concesiones que acostumbra a exhibir el equipo fuera de casa. Y lo estaba consiguiendo. El segundo mazazo dejó todavía con menos capacidad de reacción a un Cartagena al que verse con dos goles de desventaja le anuló. Con y sin balón.

En una de las últimas acciones iba a ser protagonista Juan Carlos Real, también ex del Huesca, que lo probó con un latigazo desde 20 metros, pero el cuero se marchó desviado. Tres minutos más tarde concluyó el encuentro, y se consumó el objetivo de la permanencia después de 41 jornadas persiguiéndolo. Todas las alegrías, las penas, las angustias y las ilusiones acabaron mereciendo la pena porque hubo un equipo, un entrenador y una afición que no dejó de creer.

Ficha técnica

FC Cartagena: Mejías; Moreno (Juan Carlos, 82), Alcalá, Olivas, Solà (Ayllon, 62), Mikel Rico (Alarcón, 62), Musto, Andy; Calero, Poveda (Ortuño, 62), Arnau Ortíz (Narváez, 74).

SD Huesca: Álvaro; Gerard Valentín (Loureiro, 61), Nieto, Pulido, Martos (Gutiérrez, 82), Vilarrasa; Sielva (Kortajarena, 82), Javi Martínez, Kento; Obeng (Tresaco, 61) y Elady (Javi Mier, 74).

Goles: 0-1 Elady, min. 14; 0-2 Elady, min. 60.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité de la Comunidad Valenciana), acompañado en bandas por Marcos Daniel Saenén Álvarez y Rubén Campo Hernández, y apoyado en el VAR por Óliver De La Fuente Ramos (Comité de Castilla y León). Mostró amarillas a Gerard Valentín (32), Pulido (39), Elady (64) y Kortajarena (88).