Cuatro novedades en el once de la SD Huesca en su visita al Cartagena

Con la idea única de obtener una victoria en Cartagena (18.30) que aseguraría la permanencia, Antonio Hidalgo ha apostado por la vuelta a la titularidad de Martos, que regresa al centro de la zaga en detrimento de Blasco; Gerard Valentín, que vuelve al carril derecho dejando en el banquillo a Loureiro; Javi Martínez, que ocupará de nuevo una posición del mediocentro en lugar de Balboa; y Obeng en lugar de un Hugo Vallejo que padece molestias físicas. El ghanés queda instaurado como ariete en solitario y Elady pasa al extremo izquierdo -la posición natural de Vallejo-, de manera que los azulgranas saltarán al césped de Cartaganova con la formación de 1-5-4-1.

En el once albinegro, hasta cinco modificaciones respecto a su último encuentro, cuando perdieron en Eibar (1-0). En la titularidad de esta tarde destaca la presencia de los ex-azulgranas Damián Musto, Darío Poveda o Mikel Rico, que colgará las botas después de un encuentro más que especial para el que disputó 184 duelos con el cuadro oscense, tanto en Primera, como en Segunda y Segunda B.

El conjunto dirigido por Julián Calero, 13º con 51 puntos, no se juega nada desde el pasado 12 de mayo, cuando certificó la permanencia. Ante ello, no debe confiarse una SD Huesca que, aunque con piezas distintas, tiene un precedente especialmente doloroso: el descenso a Segunda División tras empatar en El Alcoraz frente a un Valencia que no se jugaba nada (0-0).

Alineaciones del FC Cartagena - SD Huesca

El FC Cartagena iniciará el encuentro con Mejías; Moreno, Sola, Olivas, Alcalá; Andy, Musto, Mikel Rico; Calero, Aranu Ortíz, Darío Poveda.

La SD Huesca comenzará el choque con Álvaro Fernández; Vilarrasa, Martos, Pulido, Nieto, Gerard Valentín; Sielva, Javi Martínez, Kento, Elady; Obeng.

Un encuentro que, inevitablemente, será de intensas emociones para todo el equipo, el staff, la directiva y, por supuesto, la afición azulgrana, pues una victoria de la SD Huesca significaría la permanencia. De empatar o perder, el cuadro de Antonio Hidalgo se jugará la salvación en la última jornada frente al Levante en El Alcoraz (el próximo domingo, 18.30).

En la convocatoria de la SD Huesca, compuesta por 21 futbolistas, destacan las ausencias de Jovanny Bolívar y Enzo Lombardo, además del descarte de Hugo Vallejo por molestias, así como la presencia de Iker Gil, futbolista del Juvenil División de Honor: Álvaro Fernández, Juan Pérez; Gutiérrez, Gerard Valentín, Martos, Jorge Pulido, Loureiro, Nieto, Blasco, Vilarrasa; Kortajarena, Kento, Balboa, Javi Martínez, Sielva, Mier; Joaquín, Tresaco, Iker Gil, Elady y Obeng.

El colegiado principal del encuentro será Saúl Ais Reig (Comité de la Comunidad Valenciana), en la memoria de los aficionados azulgranas por sus polémicos arbitrajes ante la SD Huesca. Estará acompañado en bandas por Marcos Daniel Saenén Álvarez y Rubén Campo Hernández, y apoyado en el VAR por Óliver De La Fuente Ramos (Comité de Castilla y León).