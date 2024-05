El Casademont Zaragoza afronta un tortuoso trámite en Valencia

Esta tarde, salvo milagro mayúsculo, el Casademont Zaragoza femenino pondrá punto y final a una brillante temporada. El equipo viaja a Valencia para medirse a su bestia negra y lo hace, además, con todo en contra: con una desventaja de 27 puntos (53-80 ganaron las levantinas) y con una afición rival que le tiene ganas a las aragonesas. Las de Carlos Cantero son conscientes de que es prácticamente imposible dar la vuelta a esta eliminatoria de semifinales, y más aún a domicilio, dado que la Fuente de San Luis es un pabellón en el que el Casademont aún no ha ganado nunca.

El partido dará comienzo a las 18.30 y será probablemente el último de la capitana Vega Gimeno con la elástica rojilla, después de que hace unas semanas anunció su retirada del baloncesto al acabar la temporada. El drama es que puede que sean también los últimos minutos de la dos veces MVP Leo Fiebich, que en unas semanas viajará a Estados Unidos para jugar en la WNBA. La alemana aún deshoja la margarita sobre su posible continuidad en Zaragoza y la ‘marea roja’ le implora que trate de hacer compatibles ambas competiciones, pero la misión se antoja harto complicada.

Lo mismo que el partido de hoy, en el que Carlos Cantero no podrá contar con Tanaya Atkinson, lesionada en el choque de ida tras una dura falta de la estrella taronja Iagupova, y en el que es duda también la escolta Petra Holesinska, que salió igualmente malparada tras otro choque con una rival.

El entrenador rojillo explica que «la distancia es muy grande y muy difícil de recuperar, de modo que hay que afrontar el partido pensando en que nos merecemos jugarlo y disfrutarlo». Alcanzar unas semifinales de la liga es todo un logro, al que se suman este año la final de la Copa de la Reina o los cuartos en la Euroliga, casi nada para un equipo con apenas tres años de vida. Cantero pide a sus jugadoras dar «la mejor versión y el máximo nivel», aunque los 40 minutos serán difíciles de disputar, frente a un rival que es un rodillo y en un ambiente presumiblemente hostil.

«Valencia es un equipo que juega a un nivel muy alto y cuenta con jugadoras que tienen una calidad espectacular, son top de esta liga», afirma Cantero, en referencia a Hempe, Ouviña, Queralt Casas y compañía. El técnico explica que en los ya ocho duelos que ha habido este año entre ambos conjuntos «los dos equipos hemos ido al límite» y añade: «Para eso hay tres colegiados, que tienen que determinar qué es falta o no falta y qué es antideportiva o no. No critico la agresividad de las jugadoras en la pista, sí critico el criterio arbitral y los colegiados», insiste Cantero, tras el mal trago del jueves: cuando su equipo remontó hasta ponerse a dos puntos, los árbitros «no nos permitieron dar el último empujoncito».

La consecuencia fue que el equipo perdió la concentración, se dejó llevar en el último cuarto (el parcial fue 6-28) y se tiró por tierra el buen trabajo completado hasta entonces. Hoy ya sin opciones de pasar la eliminatoria, todos confían en un partido de guante blanco y «esperamos que sea un buen espectáculo como el que siempre solemos dar los dos equipos», afirma más conciliador el entrenador zaragozano.

La otra semifinal de la Liga Femenina Endesa también se decidirá esta tarde: para sorpresa de muchos, en el partido de ida, el Spar Girona ganó por 12 puntos (73-61) de ventaja al Perfumerías Avenida, que está obligado a remontar si no quiere verse apeado de la final. El duelo se disputa en Salamanca, a partir de las 18.00.