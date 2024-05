Vega Gimeno: "Soy muy competitiva. Me pico hasta cuando juego con mi familia al parchís"

"Después de una temporada tan brillante, si en cuartos te meten una tunda, se habría quedado todo muy descafeinado. Menos mal que conseguimos levantar el -23 y remontar en casa". La capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, a las puertas de las semifinales del ‘play off’, reflexiona sobre los que pudieran ser los últimos partidos de su carrera deportiva.

Han pasado unos cuantos días desde que anunció su retirada. ¿Cómo se encuentra?

Estoy en un momento de bastante paz. La semana del anuncio fue muy intensa a nivel emocional. Recibí mucho cariño, pero era una vorágine. Ahora estoy más calmada y haciéndome a la idea de verdad de que esto que tenía en mi cabeza se hizo público y ya no tiene vuelta atrás.

«Icona», «ídola», «eterna»... ¿Le sorprendió el torrente de cariño?

Me sentí súper arropada, mucho más de lo que imaginé. La repercusión mediática fue brutal: Marc Gasol, Elisa Aguilar, Amaya Valdemoro… Gente del baloncesto muy importante se acordaron de mí y me trasladaron su admiración y su cariño.

Fue muy emotivo, e incluso literario, su discurso de despedida. ¿Alguien le echó una mano en su confección?

No, no. El discurso lo hice yo sola, íntegro, me gusta mucho escribir. Cuando lo tuve definido, se lo pasé a mis padres y me dieron el ‘ok’, pero es 100% mío y nadie retocó nada. Creo que era lo mejor y me ayudó a poner en orden mi vida y mis ideas.

En un momento dado dice que tendrá tiempo de pasear por las playas de Valencia. Algún malediciente interpretó que se vestiría de taronja en un futuro...

No, hombre, no. Yo me retiro del baloncesto. Soy de Valencia y mi vida va estar más ligada allí que a otro lado, pero vaya que no voy a jugar en Valencia, seguro que no, ni en ningún otro club. También decía que me apetecía estar con mi abuela, que tiene 91 años y no la veo mucho, y pasar tiempo con mis sobrinos.

Del 3x3 todavía no se retira. ¿Qué tiene esta modalidad de competición que la vuelve loca?

Es muy dinámico, la toma de decisión tiene que ser rapidísima, tienes constantemente acciones nuevas con las que resarcirte de cualquier error y es un ambiente muy sano. Además, juegas en sitios idílicos: bajo la carpa de un circo, delante de la torre Eiffel, en plazas de muchas ciudades…

Está a las puertas de participar en los Juegos Olímpicos de París. ¿Lo ve factible?

Tenemos preolímpico del 16 al 19 de mayo, en Hungría, ahí sabremos si nos clasificamos o no. Acabar en unas Olimpiadas sería un sueño. Retirarme así sería, incluso, demasiado bonito. Somos 16 equipos y pasan tres, pero estamos en el top 5 o 6… Será complicado, pero no es imposible.

Visualícese en el sofá de su casa el otoño que viene. ¿Qué cree que va a echar más de menos?

El competir. Compito hasta cuando juego a las cartas o al parchís con mi familia. Siempre he jugado mucho a pádel y en familia están federados y juegan torneos. Ahora cuando vuelva a casa mi padre y yo nos pegaremos unos piques divertidos. Por como soy, sé que echaré en falta la adrenalina de la competición profesional.

¿Qué ha significado Carlos Cantero en su trayectoria deportiva?

Coincidí con él en Lugo, pero ya lo conocía de una época anterior, en Madrid, cuando él era amigo de amigos… Lo conozco desde que tengo 20 años y ha sido el entrenador con el que mejor he rendido. Ha sacado la mejor versión de mí, siempre nos hemos comunicado muy fácil y el día a día con él ha sido muy sencillo.

Mariona Ortiz dijo que le encantaría ganar esta liga por usted.

Tenemos muy buena relación desde el primer día, porque somos de la misma generación. Nos llevamos un año, nos conocemos de categorías inferiores de la Selección y nos une mucho el sentido del humor: tenemos mucha ironía las dos y estamos siempre de coña. Además, hemos alcanzado ya una madurez, que nos ha hecho pasar por distintos momentos en la vida, y siempre ha estado la otra al lado para entenderla y ayudarla. Es una amistad muy bonita.

Usted se considera maña.

Llevo aquí seis años, me encanta Zaragoza y conozco todos sus rincones. Un momento inolvidable fue el pregón de las fiestas del Pilar: asomarte al balcón y solo ver cabezas. ¡Hasta 44.000! Me parece surrealista que tanta gente estuviera pendiente de lo que nosotras decíamos.

¿Fue su momento más especial a orillas del Ebro?

Ese y levantar la Copa de la Reina. Muy pocas deportistas pueden vivirlo y hemos tenido esa suerte.

También fue protagonista de una ‘premiere’ de cine.

El documental de Aragón Televisión parece que estaba predestinado que tenía que hacerse. Se empezó a grabar mucho antes, pero el ganar la Copa le puso el mejor de los broches.

¿Le gustaría seguir vinculada al club en un futuro como es el caso de Rodrigo San Miguel?

El tema de entrenadora no me llama la atención, pero sí el acompañamiento y la gestión deportiva y de oficinas, es algo en lo que me estoy formando. El año pasado hice un máster de FIBA de ‘mentorship’, de cómo ayudar, acompañar y aconsejar a los jugadores jóvenes.

¿Nos está malacostumbrando el Casademont femenino con tantas alegrías? ¿Qué ocurrirá cuando vengan mal dadas?

Sí. Al final vendrán, estas cosas pasan: es deporte y no todo está bajo tu control ni sale como tú quieres. Al aficionado hay que decirle que el club siempre va a trabajar por que todo vaya bien y compensar todo su cariño, pero pueden venir mal dadas y es cuando hay que demostrar que lo que se ha hecho es lo suficientemente consistente y es real, que no se queda en flor de un día, en «una temporada buena de Euroliga» y ya está.

Usted lo conoce desde dentro, ¿es consistente y real?

La estructura interna del club es muy sólida, tienen las cosas muy claras, y la plantilla que está haciendo de cara al año que viene es muy seria, yo diría que incluso mejor que de la de este año. Otra cosa ya es el apoyo a nivel mediático, los patrocinadores y la gente que acuda a la grada.

BREVE TEST DE ARAGONESISMO

¿Qué es un cachirulo? «¿Estás de broma? ¡Que hemos sido pregoneras de las fiestas del Pilar!».

¿Dónde se compran las cintas con la medida de la Virgen? «Yo siempre lo he hecho en la basílica, ¿no? ¿Hay en más sitios? En la sacristía, seguro que se encuentran».

¿Qué significa ‘rasmia’? «Mira, deberían cambiar a la aceptación en el diccionario y poner: ‘Nosotras’. Es la lucha, la entrega, la convicción, el pelear, el honor...».

¿Cuál fue el Justicia de Aragón que murió decapitado? «Uy, vas a pillar... ¿Agustina, con el cañón? Ay, no, calla... Nos hicieron un cómic a Leo, Oma, Mariona y a mí con el ‘Zaragoza nunca se rinde’ y personajes históricos de la Comunidad, pero ahora no caigo». (Juan de Lanuza)