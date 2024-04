La penúltima despedida de Vega Gimeno del Casademont Zaragoza: “Tenéis mi corazón para siempre”

La semana que finaliza hoy ha sido una de las más intensas en la dilatada trayectoria vital de Vega Gimeno (Valencia, 1991). Los sentimientos y, sobre todo, las lágrimas se han apoderado en los últimos días de una jugadora de sonrisa fácil, acostumbrada a ser ella quien abraza y consuela a los demás. Desde que anunció su retirada como profesional el pasado martes, la ala-pívot ha recibido una constante ola de cariño y amor que alcanzó su punto más álgido este sábado, en la intrascendente victoria del Casademont Zaragoza sobre el Barça CBS.

La cita, pese a no haber nada en juego, tenía una importantísima carga sentimental en el ambiente. Además de reconocer y ovacionar a Leo Fiebich (MVP de la Liga Femenina) y Mariona Ortiz (MVP nacional), era la primera vez que la afición del Casademont Zaragoza se encontraba con su carismática capitana tras conocer la decisión del adiós.

Por eso, antes incluso de que arrancase el encuentro, en la grada del Príncipe Felipe ya asomaban un sinfín de mensajes para Vega. “Eterna capitana”, “Zaragoza siempre será tu casa” o “Vega, te queremos” fueron algunos de los carteles que sostenían los más pequeños.

El nombre de la valenciana se coreó en multitud de ocasiones desde la grada. Entre peticiones a Fiebich para que continúe en el club y gritos de “MVP” para Mariona Ortiz, la afición dispensó su inagotable cariño hacia Vega. Sin embargo, el momento cumbre de la tarde llegó con el bocinazo final.

Después del pertinente saludo entre las dos plantillas, las jugadoras y los cuerpos técnicos del Casademont Zaragoza y el Barça CBS permanecieron en la pista. Tampoco casi nadie se movía de su butaca en la grada. Todo el mundo intuía que había llegado (otra vez) el momento de Vega Gimeno.

La capitana del Casademont Zaragoza tomó el micrófono y dedicó unas emotivas palabras a la afición, que permaneció en un silencio casi sepulcral. “Lo primero, muchas gracias a mi familia que ha venido hoy, están ahí mis sobris. Os quiero muchísimo”, dijo Vega, a punto de romper a llorar. La interior dio también las gracias al nutrido grupo de amigos que le acompañó en la grada. “Son los que llevan el 11”, puntualizó.

“Desde que anuncié la retirada, no he recibido más que palabras de amor y agradecimiento. No sé si me lo merezco, no sé si os he dado tanto. Os lo agradezco con todo el corazón”, afirmó la valenciana, que todavía hizo una última alusión a su órgano vital. “Es el último partido de la liga regular, pero aún tenemos partidos en casa porque nos queda el ‘play off’. Sabéis que lo vamos a dar todo, espero que juguemos el máximo posible. Tenéis mi corazón para siempre”, concluyó Vega.