La vida sin Vega Gimeno en el Casademont Zaragoza

Independientemente de la disciplina, a lo largo de la historia del deporte han existido (y existirán) un sinfín de jugadores y equipos que parecen no tener sentido el uno sin el otro. Alberto Zapater y el Real Zaragoza, Juan Carlos Navarro y el FC Barcelona… Y, a partir de la próxima temporada, Vega Gimeno y el Casademont Zaragoza. Una vez anunciada la retirada de la icónica capitana al final del presente curso, el club aragonés se enfrenta a un desconocido e incierto horizonte, donde deberá aprender a competir sin la figura de una jugadora cuyo valor traspasa la pista de baloncesto.

Carisma

Tras seis temporadas en Zaragoza, Vega Gimeno se ha convertido en una de las jugadoras más carismáticas del baloncesto femenino en la ciudad. Siempre atenta a las constantes peticiones de los más pequeños, la valenciana es ya un referente para cientos de niños y niñas que sueñan con emular carreras como la suya. Más de una madre embarazada, incluso, le ha confesado que iba a llamar a su hija con el nombre de Vega como recuerdo a su persona.

Personalidad

Si algo caracteriza a Vega Gimeno es la enorme personalidad que rodea su figura. Ni las cámaras ni los micrófonos intimidan el carácter de la valenciana, que se desenvuelve con soltura y facilidad ante los medios de comunicación. A lo largo de estos años, son múltiples los ejemplos en los que ha dado una opinión que, sin resultar impopular, sí se alejaba notablemente de los tópicos.

Por ejemplo, el curso pasado no le tembló la voz para calificar como una “vergüenza” lo ocurrido en Tenerife, cuando el Casademont cerró la fase regular ante un Clarinos repleto de jugadoras en formación. “Estoy bastante disgustada. No con el ambiente, pero sí con lo sucedido en el partido. Me parece una vergüenza que un equipo de esta liga, que queremos que sea profesional, venga a jugar con 3 o 4 sénior y llamen a 7 u 8 júnior porque las jugadoras no cobran. No debería tener cabida en esta competición”, aseveró.

Carácter

Algo que tampoco ha ocultado Vega durante su trayectoria es el carácter que imprime a todo. Dentro, pero también fuera de la pista, donde no ha dudado en defender públicamente a cualquier compañera de las críticas. Esta temporada, tras un irregular inicio de Christelle Diallo, la capitana alzó la voz para cerrar filas en torno a la pívot francesa.

“Es una gran jugadora, que lee muy bien el juego para ser una ‘5’. Pasa bien, es generosa y hay que darle tiempo. Ahora parece que todas tenemos que jugar en la NBA. Fallas un tiro y escuchas murmullos… Vamos a ver, ¿qué me estás contando?”, se preguntó Vega Gimeno, que dijo estar “sorprendida” por leer “ciertas cosas” en las redes sociales.

Cercanía

Porque ahí, en las redes sociales, es donde Vega Gimeno ha mostrado un elevadísimo nivel de cercanía con la Marea Roja. Atenta y agradecida, la ala-pívot acostumbra a responder e interactuar con una parte importante de los usuarios que le solicitan cualquier cuestión o le agradecen el esfuerzo realizado en un partido.

Gracias Sara. Que me vaya no quiere decir que no puedas mandarme croquetas eh? Jajajja gracias por apoyarnos tanto, y siempre con una sonrisa!!! El cariño es mutuo ya lo sabes. Os echaré de menos. — Vega Gimeno (@vegagimeno) June 2, 2020

Con algunas seguidoras como Sara, el vínculo ha traspasado casi todos los límites. Esta acérrima aficionada del Casademont, con la que Vega mantiene un vínculo especial, llegó incluso a regalar un tupper de croquetas a la capitana del Casademont Zaragoza.

Identidad

Pese a ser valenciana, tampoco han sido pocas las veces que la ala-pívot ha confesado sentirse “una maña más”. Seis temporadas después de aterrizar en la capital aragonesa, Gimeno se marchará a su ciudad natal para descansar y disfrutar de una familia a la que tantas horas le ha arrebatado el deporte de élite. “He trabajado mucho para que esa unión con la gente de Zaragoza sea una realidad”, considera.

Exigencia

Otro aspecto que ha marcado la carrera de Vega Gimeno es el elevadísimo nivel de exigencia que ella misma se ha autoimpuesto todos estos años. El último ejemplo acaeció en la reciente final de la Copa de la Reina de Huelva, cuando nada más caer en la final ante el poderoso Valencia Basket, reconoció entre lágrimas que le hubiera gustado brindar otro partido a la afición.

“Tenemos todas un elevado sentido de responsabilidad. Me sabe mal no haber correspondido. De verdad que lo hemos intentado”, aseguró visiblemente decepcionada.