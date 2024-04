Vega Gimeno, capitana del Casademont Zaragoza, anuncia emocionada su retirada: "Lo he dado todo"

Vega Gimeno ha anunciado este martes su retirada. La capitana del Casademont, de 33 años, abandonará la práctica del baloncesto profesional al término de la presente temporada, una vez que el cuadro zaragozano finalice su participación en los ‘play off’ por el título de la Liga Femenina. La ala-pívot deja tras de sí una trayectoria de ensueño, ejemplar, que contempla cuatro títulos nacionales, cinco medallas con la selección española en las categorías de formación y otras dos presencias en el podio con el combinado nacional absoluto 3x3.

"No quiero dramatizar y voy a intentar sonreír todo lo posible. Quiero dar las gracias", ha empezado en su rueda de prensa de despedida. La jugadora del Casademont Zaragoza ha señalado que "todos los que se han cruzado en mi camino han hecho de mi una mejor deportista y una mejor persona".

Emocionada, con la voz entrecortada, ha explicado que en su trayectoria ha habido dos amores: el 3x3 y el Casademont Zaragoza. Vega comienza a llorar cuando da las gracias una por una a las personas que le han marcado, el primero de ellos Carlos Cantero con quien ha compartido cuatro temporadas.

Durante su rueda de prensa, le han acercado un kleenex para secarse las lágrimas y dice: "El maquillaje es waterproof". "Gracias a la afición, esa sinergia especial con la Marea Roja, os llevaré siempre en mi corazón, las ganas que me han dado de levantar los brazos y luchar", ha señalado. "Gracias baloncesto, ten por sentado que voy a seguirte muy de cerca", ha continuado la jugadora.

Vega Gimeno ha señalado que pone fin "a una etapa de mi vida e inicio otra repleta de incertidumbre, pero me voy muy agradecida por todo lo que he vivido". Gimeno ha explicado que es una decisión que ha ido madurando durante semanas y meses, incluso durante los dos últimos años. "Le conté a José y Reynaldo lo que sentía. El club me ofreció una renovación, pero ya con una cláusula en la que decía que podría retirarme al final de la temporada".

""Lo primero es acabar aquí la liga bien, ojalá llegando a la final. Del 3x3 me retiraré a final de verano. El objetivo es ir a las Olimpiadas", ha señalado una Vega Gimeno quien ha añadido que le apetecía retirarse "estando bien, no pidiendo la hora". "Sé que estoy a buen nivel y que la decisión puede chocar un poco, pero lo tengo muy meditado", ha concluido.

"Pensar en esta retirada sólo me creaba calma y tranquilidad. Eso me hacía ver que estaba tomando la decisión correcta", ha apuntado sobre cómo se ha madurado esta decisión. "En la pista lo he dado todo, pero el legado más importante es que hemos traspasado la puerta de las casas. Había gente que no seguía el deporte femenino y ahora son abonadas", ha concuido.