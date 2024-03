Las lágrimas de Vega Gimeno tras perder la final de Copa: “Me sabe mal por la afición que ha venido”

La de este domingo en Huelva fue una jornada cargada de innumerables emociones. Una circunstancia que, por otro lado, comienza a no ser novedad cada vez que juega el Casademont Zaragoza femenino. Vega Gimeno, capitana del equipo y una de las jugadoras más queridas por la Marea Roja, no pudo contener la emoción en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Mientras su entrenador, Carlos Cantero, ofrecía una valoración inicial sobre la final, los ojos de Vega Gimeno comenzaron a humedecerse. La ala-pívot explicó así a qué se debían esas lágrimas. “Estoy decepcionada y dolida, me sabe mal por la gente que ha venido y se ha desplazado a Huelva. Me hubiera gustado ofrecer otro tipo de final, me sabe mal no haberles dado eso”, se arrancó Vega Gimeno.

En su discurso, la valenciana tuvo también unas palabras de felicitación para el equipo de Rubén Burgos. “Sabíamos que eran tres partidos muy seguidos y muy difíciles, pero tenemos todas un elevado sentido de responsabilidad. Me sabe mal no haber correspondido. De verdad que lo hemos intentado, pero el sistema de competición nos ha perjudicado bastante”, afirmó sobre la polémica confección de esta Copa de la Reina 2024.

Tras su emotiva intervención, Carlos Cantero tomó la palabra antes de continuar el turno de preguntas y apostilló las palabras de su capitana. “Son un grupo de jugadoras muy exigentes con ellas mismas. Han luchado como leonas y no se les puede reprochar nada. Hoy teníamos muchos factores en contra y aún así hemos competido. Quiero dar la enhorabuena a todas mis jugadores”, concluyó el técnico de Vallecas, que también dio la enhorabuena al Valencia Basket, flamante nuevo campeón de la Copa de la Reina.