Mariona Ortiz: "Me estoy convenciendo de que merezco el MVP"

Mariona Ortiz (Calella, Barcelona, 1992) dialoga con la misma tranquilidad que juega al baloncesto. A pocas horas de arrancar el ‘play off’ por el título de la Liga Femenina Endesa, la base del Casademont Zaragoza comparte sus impresiones acerca de las múltiples cuestiones que rodean la actualidad del equipo de Carlos Cantero: la eliminatoria contra el Estudiantes, el inolvidable primer viaje por la Euroliga, la reciente despedida de Vega Gimeno, la situación de Leo Fiebich... y también el MVP nacional que recibió la pasada semana.

Un reconocimiento que considera no merecer. "Es mi tendencia a pensar que no me merezco las cosas buenas", subraya la mejor jugadora española de la Liga Femenina, que abre su corazón con este periódico para relatar el "trabajo psicológico" que hay detrás de un galardón del que dice estar "convenciéndose" que merece.

¿Cómo llega el Casademont Zaragoza a este ‘play off’ por el título de la Liga Femenina?

Teníamos ganas de que se acabaran estos partidos, con semanas largas, porque ya estaba todo más o menos determinado. El equipo tiene ganas de ‘play off’, ahora empieza otra vez lo bueno, la lucha por un título, creo que estamos bien. Somos conscientes de que es el último apretón de la temporada.

¿Y Mariona Ortiz, cómo está?

Quieras o no, la carga física y mental está ahí. Pero pienso que tenemos motivos para ilusionarnos y terminar lo mejor posible la temporada.

La semana pasada fueron días de muchísimas emociones. ¿Cómo los vivió?

Tuvimos noticias que nos alegran y otras que nos entristecen un poco. Los MVP son un reconocimiento al trabajo bien hecho. Vega no se merece menos que cada partido se coree su nombre.

A título individual, ¿qué siente como MVP nacional de la competición?

Aunque no me lo hubieran dado, yo me daba por satisfecha. Ha habido un trabajo psicológico detrás de este MVP que me ha ayudado. Si tú me preguntas, yo creo que no me lo merezco.

¿Por qué?

Es mi tendencia a pensar que no me merezco las cosas buenas.

"A mí lo que me hace feliz es atravesar pantallas, llegar a los niños... Soy igual de feliz con y sin el MVP"

Ya se lo confirmo yo: lo merece.

Es un trabajo personal que sigo haciendo, estoy intentando convencerme de que lo merezco. No solo por este año, también por las dos temporadas que llevo aquí en Zaragoza. Pero no te voy a engañar, soy igual de feliz con y sin el premio de MVP. A mí lo que me hace muy feliz es lo que conseguimos de atravesar pantallas, llegar a niños… Insisto, estoy trabajando en convencerme de que lo merezco.

¿Y ya lo cree?

Sigo en ello (sonríe).

Mariona Ortiz, en la pista del Príncipe Felipe. Guillermo Mestre

Finalistas de la Copa de la Reina, cuartos de final en la Euroliga… ¿Puede ganar el Casademont Zaragoza esta Liga Femenina Endesa?

Me gustaría hacerlo por Vega, fíjate. Cuando me lo comunicó, le dije: pues nada, no queda otra que ganar la liga, si es tu última… ¿Si somos capaces? Este equipo ha demostrado que es capaz de muchas cosas. Pero no va a ser fácil, sin duda. Estudiantes es un equipo que siempre nos incomoda. Si pasas, el posible rival es Valencia… El camino no va a ser fácil, pero hemos demostrado que, aunque las cosas no son sencillas, el equipo intenta sacar su mejor versión. Yo creo en nosotras. No sé si ganar la liga, pero plantarnos en la final, sí.

"Me gustaría ganar la Liga Femenina por Vega"

¿Quién es su favorito?

Valencia, sobre el papel, debería ser el favorito al título. Si tengo que decir a alguien, sin duda, digo el Valencia.

¿Qué nota le pone hasta ahora al equipo?

Un 10 no, porque sería haber ganado un título, como el año pasado la Copa, pero de momento le pondría un 9. Hemos superado el récord de victorias, llegamos a unos cuartos de Euroliga, jugamos la final de la Copa… A ver dónde nos sitúa el ‘play off’. El equipo ha rendido mejor de lo que esperábamos.

La actual ha sido otra temporada de muchísimos y muy buenos momentos. ¿Con cuál se queda?

Ha habido partidos que han sido espectaculares. Fenerbahce, Mersin aquí, los de Copa, el de Lyon en el Siglo XXI, el de Schio… Hemos tenido muchos buenos momentos, no me podría quedar con uno.

Fuera de la pista, uno de los instantes más emotivos tuvo lugar la semana pasada, cuando Vega Gimeno anunció su retirada al final de la presente temporada.

Vamos a tener que aprender a vivir sin Vega, va a haber un antes y un después. Cuando me lo dijo, le respondí: venga, un año más y ya, si quieres, nos vamos las dos. Yo pensaba que se quedaría un año más.

"He sido capaz de rendir al nivel que lo he hecho porque Vega Gimeno estaba aquí"

¿De qué manera ha influido en su juego?

He sido capaz de rendir al nivel que lo he hecho porque ella también estaba aquí. Me ha facilitado el día a día. Es una persona que atrae muchos focos y a mí no me gustan nada. En ese sentido, me ha quitado mucha responsabilidad. A mí, pero también a otras compañeras. No hay mejor capitana para este barco.

Mariona Ortiz y Vega Gimeno se funden en un emotivo abrazo después de que la capitana anunciase su retirada al final de la temporada. Toni Galán



La salida de Vega, la continuidad de Leo… El año que viene, esos focos que tan poco le gustan pueden apuntar más sobre su figura.

Espero que no (sonríe). Vamos a tener que entender cual es la situación que tendremos el año que viene. Por encima de jugadoras, tiene que estar siempre el club. Voy a echar muchísimo de menos a Vega, pero tiene que ser un trabajo de todas: del club, de la Marea Roja, de las compañeras que vengan, de Carlos… de todo el mundo.

¿Cómo es eso de compartir vestuario con Leo Fiebich, una de las mejores jugadoras de Europa?

Es otra persona que adoro un montón. Es muy buena y muy de pertenencia con el equipo. Hay pocas jugadoras como Leo, con su talento, su mentalidad, su capacidad de pensar en el equipo antes que ella… Podría decir mil cosas. Más que la jugadora, la persona es de 10.

Sería una pena que no siguiera…

Es lo mismo que Vega, estaré muy triste si finalmente se va. Si se queda, será la más feliz del mundo, pero si se va porque decide que es su momento, también es lo más normal. Solo podemos decirle que muchas gracias por todo. Sin Leo, dudo que hubiéramos conseguido todo lo que hemos logrado.

"Hay momentos en los que seguramente Carlos (Cantero) no me aguanta, igual que yo a él, pero es normal"

Ahora que no nos escucha, ¿qué me puede decir de Carlos Cantero?

Es de los entrenadores que mejor me llevo. Hemos tenido momentos en los que nos ha costado, como te cuesta con un familiar. Lo habéis visto todos. Hay momentos en los que seguramente él no me aguanta y yo no le aguanto, pero es algo normal. Si he rendido tan bien, es por él, por la libertad y la confianza que me da. Me hace muy fácil el día a día.

¿Con qué sueña Mariona Ortiz? ¿Piensa mucho en la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos?

Es un sueño, una ilusión, pero no es un objetivo. Si voy, feliz de la vida y me encantará. Pero si no voy, no me va a quitar ningún tipo de felicidad. Vaya quien vaya, se lo va a merecer.