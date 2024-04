Mariona Ortiz y el sueño de la maternidad: "Quiero ser madre"

Durante su estancia en Zaragoza, no han sido pocas las ocasiones en las que Mariona Ortiz ha reconocido el importante punto de inflexión que supuso en su vida aterrizar en el proyecto de Carlos Cantero. El año pasado, en otra entrevista con este periódico, la base catalana manifestó abiertamente que en la capital aragonesa había encontrado "el lugar de paz que necesitaba".

Un entorno seguro que, a nivel deportivo, se ha traducido en la mejor versión de Mariona Ortiz. Por ello, el Casademont Zaragoza ha acometido un importantísimo esfuerzo para garantizarse la continuidad de la directora de juego. Algo que, tal y como ella misma ha desvelado, pudo no haber sucedido.

Preguntada en una extensa conversación con este periódico por cuáles habían sido los motivos por los que decidió renovar con la entidad, Mariona Ortiz compartió uno de sus deseos más especiales para el futuro.

"Estuve hablando con José Descartín (director deportivo del Casademont Zaragoza) y mi agente, porque la idea era retirarme… bueno, no retirarme, quiero ser madre. Esa idea está ahí: ya la tenía el año pasado, pero este la tengo aún más latente. No sabía muy bien si ya era el momento, si no… Tengo que decir que el Casademont Zaragoza hizo todo lo posible, me ofreció el máximo para que fuese muy difícil decir que no. La verdad es que me encuentro en muy buen momento y la mejor manera de devolver todo ese esfuerzo es seguir creciendo con el club", explicó Mariona Ortiz.

A sus 32 años, la catalana está en el momento más dulce de su carrera como jugadora de baloncesto profesional. Sin embargo, según sus propias palabras, por su cabeza ya ha sobrevolado la posibilidad de hacer un parón o finalizar su trayectoria para acometer otros planes de futuro.

"Cuando Vega Gimeno me contó que iba a anunciar su retirada, le dije: venga, un año más y ya, si quieres, nos vamos las dos", confesó Mariona, cuya renovación con el Casademont Zaragoza fue anunciada el pasado 24 de marzo. "Muchas gracias por confiar en mí un año más. Estoy feliz de poder compartirlo con vosotros, Marea Roja. Como ya os dije el año pasado, os toca aguantarme un año más", señaló entonces la base titular del Casademont Zaragoza.