Mariona Ortiz: "En Zaragoza he encontrado el lugar de paz que necesitaba"

Mariona Ortiz es una de las grandes artífices de la histórica temporada del Casademont Zaragoza femenino. Sin embargo, la base catalana (Calella, Barcelona, 1992) dice sentirse más cómoda "en la sombra", alejada de los focos y los titulares. Estudiante de psicología, en Zaragoza asegura haber encontrado "el lugar de paz que necesitaba". Ahora gestiona "mucho mejor" sentimientos que durante un tiempo no muy lejano le lastraron en su rendimiento, llegando incluso a plantearle abandonar el baloncesto. "Esa es la verdadera recompensa, estar tranquila emocionalmente", afirma la segunda máxima asistente de la Liga Femenina.

Esta semana, Mariona Ortiz hace un alto en el camino con el club aragonés para disfrutar de su primera convocatoria con la selección española absoluta. Podría debutar con el combinado que dirige Miguel Méndez el jueves contra Rumanía. Si no, el domingo tendrá una nueva oportunidad ante Islandia.

¿Cómo recibió la llamada?

Me llamó Miguel. Lo tuve en mi época de formación en la selección y cuando estuve jugando fuera, en Euroliga, nos enfrentamos un par de veces. Tenemos buena relación y me dijo que estaba muy contento de llamarme, que le hacía especial ilusión.

¿Qué sintió cuando escuchó su voz?

Me puse contenta, que te llamen de la selección siempre es un motivo de orgullo. Aunque hace tiempo que dejé de fijarme en eso, decidí centrarme en el trabajo del día a día, en mí misma, dejando a un lado todos los retos que estaban fuera de mi control. Pero una noticia así solo te puede reportar felicidad.

A sus 30 años, ¿siente que es la recompensa a toda su carrera?

Mi recompensa está en jugar como lo estoy haciendo y no sentir cosas que sentía antes: angustia, estrés… A día de hoy gestiono mucho mejor estas emociones. Para mí, esa es la verdadera recompensa, estar tranquila emocionalmente.

Mariona Ortiz realiza una acrobacia con el balón. Guillermo Mestre

¿Qué queda de aquella niña de Calella que se enamoró del baloncesto?

Tristemente no queda mucho, me gustaría que quedase mucho más. Muchas situaciones que he vivido han hecho que esa niña se fuese quedando cada vez más a un lado. Es algo que estoy trabajando, volver a conectar con ella, disfrutar… Mucha gente me dice que no celebro las cosas, que se me ve más seria… Trato de que las derrotas no me hieran y no me afecten. Las victorias y celebraciones son lo mismo.

¿Qué consejo le daría a aquella pequeña Mariona?

Que no tuviera prisa. Muchas veces, desde muy jóvenes, queremos tanto y tan pronto que no nos damos cuenta del proceso que eso necesita.

Explíquese, por favor.

Lo hablaba el otro día con Vega. Yo quería jugar pronto en Euroliga y creo que no la disfruté de la manera que lo haría ahora. A veces tenemos prisa en estar en los sitios y no entendemos que todo necesita su proceso. Si llegas en otro punto, conociéndote mejor, lo vas a disfrutar mucho más.Le diría que tuviera calma, que fuera paso a paso.

¿Qué balance hace de su primer año en el Casademont Zaragoza?

Estoy muy contenta porque me he sentido muy querida y muy apoyada desde el primer día. He recibido mucho amor y apoyo, lo que me ha permitido jugar al nivel que lo he hecho. A nivel personal, yo ya venía de jugar un muy buen baloncesto. Volví a España, pasaron algunas cosas que hicieron que el proceso tuviera otro camino, pero yo sabía que estaba en un momento de crecimiento.

¿Siente, entonces, que Zaragoza está siendo un lugar significativo en su trayectoria?

Es el sitio perfecto para venir. Me han dejado ser, me han apoyado, y eso ha ayudado al proceso en el que estaba. A veces terminas muy quemada por factores externos, aquí he recibido lo que necesitaba. Zaragoza ha sido el lugar de paz que necesitaba.

¿Son conscientes de lo que están generando en la ciudad?

La ciudad se ha volcado, ven un equipo que puede dar margen de soñar y todo el mundo está ilusionado. Para que las cosas funcionen tiene que haber muchos factores que se cumplan. Encuentras un equipo con buenas jugadoras, un ‘staff’ técnico que sabe sacar lo mejor de nosotras… No hay una clave, si hubiera una única fórmula del éxito, todo el mundo la cumpliría.

En su primera participación en Eurocup, el equipo está ya en cuartos de final.

Solo hemos perdido un partido. Creo que hemos sabido gestionar muy bien ese primer año, disfrutarlo, afrontar cada partido como algo nuevo. Eso ha hecho que llegáramos donde lo hemos hecho.

En España, el Casademont se codea con conjuntos históricos y con muchísimo más presupuesto. ¿Cuál es el techo del equipo?

Bueno, estamos ahí. No lo digo yo, me baso en los números. Es un hecho que estamos con las mejores y peleamos con ellas. Pero la LigaFemenina es muy larga y se trata de ganar los máximos partidos posibles. Si ganas al Girona o al Valencia, pero luego pierdes, por ejemplo, con Leganés o Tenerife, no tiene mucho sentido.

La Copa de la Reina de Zaragoza emerge en el horizonte el próximo mes de marzo y ya se han vendido más de 6.000 abonos. ¿Se imagina cómo estará el Príncipe Felipe?

Están pasando tantas cosas que eso lo tenemos en un lado. Está lejos y tenemos muchas ilusiones antes. Va a ser mágico, pero no es algo que tengamos ahora mismo en la mente. Una clave que nos ha ido muy bien es ir partido a partido, sin pensar más allá.

¿Con qué sueña actualmente?

Intento soñar con cosas que pueda alcanzar. Hay tantos factores externos a los sueños... Desde hace un par de años me centro en tratar de ser mejor, llegar a ser todo lo buena que pueda. Quiero disfrutar en la pista y hacer las cosas de la mejor manera posible.