El Casademont Zaragoza cae con amplitud ante un Valencia que deja sentenciada la eliminatoria

Solo un milagro podría hacer que Casademont Zaragoza jugara este año la final de la Liga Femenina Endesa. Este jueves perdió con rotundidad en el pabellón Príncipe Felipe (53-80) ante el Valencia Basket y ahora tendría que remontar una desventaja de 27 puntos el domingo 5 de mayo en la Fuente de San Luis, escenario en el que no ha ganado nunca.

El conjunto aragonés comenzó el partido con mucho desacierto, pero ua magnífico tercer cuarto hizo que se albergaran esperanzas. De hecho, se remontó una desventaja de 15 puntos y Casademont se llegó a acercar en el marcador: pero del 45-47 se pasó al 53-80 final. Las valencianas se pusieron el traje de faena en los últimos diez minutos y la permisividad arbitral, con dos técnicas consecutivas, fue muy protestada por una grada que acabó gritando al unísono "Manos arriba, esto es un atraco”.

El partido comenzó con imprecisiones y mejores defensas que ataques. Diallo se mostraba especialmente activa bajo los aros, pero Valencia respondía cada golpe. Iagupova, en menos de un minuto hizo un parcial 0-6, y tocaba remar, algo que siempre es más fácil si se tiene Fiebich en sus filas: 10-9 transcurridos cinco minutos. El gran problema de las de Cantero era el rebote ofensivo que daba muchas oportunidades a Valencia: las de Rubén Burgos hicieron hasta nueve tiros más de campo en los primeros minutos.

Una falta antideportiva pitada a Mariona puso en pie de guerra al pabellón y propició que Valencia abriera la primera brecha: 10-19. Cantero pidió tiempo muerto pero un par de pérdidas consecutivas y los fallos en los libres complicaban aún más las cosas. Al final del primer cuarto se llegó con un 13-22 que no era el escenario deseado, pero aún quedaba mucho partido.

El drama fue que el segundo cuarto comenzó con más problemas porque el ataque local no funcionaba y Valencia se convertía en una apisonadora: dos triples taronjas pusieron el 15-30 en un visto y no visto. Sin Diallo en cancha, dolorida de sus rodillas, y con muchos minutos de Pointer no se daba con la tecla. Cantero volvió a pararlo con el -15 pero en la grada cundía el temor a que ya se hubiera roto la serie. A los inmaculados triples rivales se suman las pérdidas de Casademont y la suerte en el rebote de las valencianas: todo impedía reducir distancias.

El pabellón estalló tras dos duras fatas de Valencia que no fueron consideradas antideportivas y cundió la indignación en la marea roja. En una de estas acciones se marchó Atkinson lesionada sin poder siquiera apoyar el pie, la falta le salió gratis a Valencia y eso enardeció los ánimos de la grada. Con todo en contra se consiguió ajustar un poco el electrónico, que en el descanso indicaba un 27-39, con otra canasta ‘in extremis’ de segunda oportunidad para las visitantes.

La estadística tras la primera indicaba muy a las claras lo que había que mejorar: cerrar el rebote ofensivo (esta batalla se perdía 7-13) y defender el perímetro, pues Valencia había tirado hasta 22 triples, con un acierto del 32%. Solo Fiebich y Diallo habían dado algo de guerra hasta el momento y necesitaban que más compañeras se sumaran a su causa.

Partido Casademont Zaragoza-Valencia Basket, ida de semifinales del 'play off' al título de la Liga Femenina Endesa Guillermo Mestre

En la reanudación, una canasta de la francesa Diallo dio una escueta de esperanza que duró exactamente diez segundos hasta que Iagupova volvió a anotar de tres. Por fin, los árbitros dieron una antideportiva a Valencia pero Petra falló dos triples que hubieran permitido bajar de diez. Costaba un mundo anotar, así que Leo se fue al libre para poner el 33-42, hacía muchos minutos que no se estaba tan cerca. Iagupova se marchó al banco con su tercera falta porque le costaba parar a la alemana, pero su recambio también sufrió.

Con 37-44 parecía el momento de dar la vuelta al partido y Rubén Burgos lo paró: su equipo apenas llevaba cinco puntos en otros tantos minutos. Valencia seguía sin ver el aro y Fiebich se vestía de heroína y aprovechaba su ventaja desde el 4,60. Hubo balón para ponerse a dos, pero al Casademont parece que le gusta hacer las cosas difíciles: apareció entonces Gervasini con 6 puntos segundos: 45-47 a falta de once minutos para el final. Dos triples de Hempe permitieron la minireacción de Valencia, que enfrió los ánimos de la grada y el tercer cuarto se cerró con un 47-52.

Quedaban diez minutos y las sensaciones habían cambiado: el cuarto se ganó por 20-13, el equipo se había metido en partido y la grada creía en el milagro. Valencia retornó al parqué con intensidad y concentración, y Casademont falló un sinfín de ataques consecutivos: Petra, Leo y Vega no anotaban de tras y la zaragozana Cristina Ouviña producía al otro lado de la cancha. La diferencia volvió a crecer hasta el 49-59 y ahora era Casademont el que solo llevaban dos puntos en cinco minutos.

Cantero intentó buscar soluciones, pero la falta de acierto exterior lastraba demasiado. Hempe Merrit firmó sola un parcial 0-5 para recuperar los 13 de ventaja y, acto seguido, dos faltas en ataque consecutivas contra el Casademont y dos técnicas, una a Cantero y otra a Diallo, hizo que se acabara el partido y las opciones zaragozanas: Valencia puso la máxima con el 51-68 a falta de cuatro minutos y gritos ensordecedores de “Manos arriba, esto es un atraco”.

El partido se ensució, más de lo que debía, y las levantinas fueron inmisericordes haciendo faltas que, una vez más, no les penalizaron lo suficiente. Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo de las zaragozanas, que no veían aro, y Valencia fue haciendo su trabajo, poco a poco, ampliando una distancia que se antoja insalvable. El marcador se disparó hasta el 53-80, que deja la eliminatoria sentenciadísima.

Partido Casademont Zaragoza-Valencia Basket: ida de semifinales del 'play off' al título de la Liga Femenina Endesa Guillermo Mestre

Ficha técnica:



53 - Casademont Zaragoza (13+14+20+6): Mariona Ortiz (5), Atkinson (1), Fiebich (15), Vega Gimeno (2), Diallo (14) -cinco inicial- Gervasini (10), Holesinska (3), Pointer (-), Gulbe (3), Hermosa (-) y Geldof (-).

80 - Valencia Basket (22+17+13+28): Leti Romero (9), Casas (5), Iagupova (25), Fingall (3), Hempe (11) -cinco inicial- Ouviña (8), Buenavida (-), Torrens (6), Ginzo (6) y Gulich (7).

Arbitros: Javier García León, Albacete Chamón y Ariadna Chueca. Excluyeron por personales a Diallo (m.36) y Hempe (m.37).

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina disputado en el pabellón Príncipe Felipe ante unos 6.000 espectadores.