Carlos Cantero: "Es una vergüenza que los árbitros permitan faltas muy peligrosas"

Carlos Cantero se mostró este jueves muy satisfecho con el juego de sus jugadoras y muy enfadado con la actuación arbitral que "premia el ‘flopping’, que deja que las rivales se lancen al aire con la posibilidad de lesionar jugadoras, que pitan técnicas sin avisos, que no dejan hablar...".

"Me voy con la sensación de que hemos hecho muchas cosas bien y me voy frustrado porque en los últimos minutos el castigo ha sido inmerecido e impuesto", dijo el entrenador rojillo en rueda de prensa. Cantero no podrá contar el domingo con Atkinson ni con Petra Holesinska, después de que ambas se llevaran fuertes golpes:"Se tiran encima de su pierna sin posiblidad de jugar el balón", se quejó Cantero, que dijo que la americana tiene "un fuerte esguince, a falta de que le realicen más pruebas.

El técnico admitió que al comienzo el Casademont cometió "errores graves", el rebote y los porcentajes en libres, pero añadió también que no da mérito a la victoria de Valencia por lo que pasó en la recta final. "Seguramente nos hubieran acabado ganando, pero no con la ventaja que han tenido. Cuando hemos estado a dos puntos no nos han permitido dar el último empujoncito", denunció Cantero.

Para acabar también tuvo palabras de elogio para la ‘marea roja’ y la "extraordinaria conexión con la grada" y para Leo Fiebich, "una de las mejores jugadoras que he visto en una cancha. Es un lujo que apostara por este proyecto, que haya crecido y que ahora tenga nuevas oportunidades.

El Casademont Zaragoza cerrará la temporada este domingo en Valencia, en la Fuente de SanLuis, donde acude ya sin opciones de presentarse en la final de la Liga Femenina tras la contundente derrota encajada este jueves (53-80), en el pabellón Príncipe Felipe, en el encuentro de ida de las semifinales.