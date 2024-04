Aharón Gámiz, excapitán del Pamesa Teruel: "Me quedo con la cercanía y el respeto de la gente"

Deja el Pamesa Teruel Voleibol tras seis temporadas, dos de ellas como capitán. ¿Qué se lleva?

¡Uf!, difícil elegir, pero me quedo con la cercanía y el respeto hacia los jugadores de voley. En Teruel, la gente te arropa como en ningún sitio, como lo haría tu familia. No solo somos deportistas, también un referente en valores para los jóvenes.

Dice que se va porque siente que su ciclo ha terminado, pero no habrá sido plato de buen gusto una temporada en blanco que sigue a otras tres también sin títulos.

Este es un periodo de transición y aprendizaje para Teruel. Hay clubes que están apostando fuerte y lo están poniendo muy difícil. Tenemos que dar en la tecla del cambio. El poder adquisitivo de otros clubes hace que cueste más atraer jugadores y retenerlos. Pero me voy porque todo tiene un final y mi mente y mi corazón me decían que llegaba el mío aquí. No quiero estar en Teruel por estar.

¿Ya tiene ofertas?

Sí e interesantes. Por suerte, jugar en Teruel es sinónimo de hacer las cosas bien. Sé cuál es el proyecto más acorde conmigo, para intentar llegar a lo más alto posible y que mi familia pueda seguir viéndome. No quiero ir al extranjero.

¿A qué achaca cuatro temporadas en dique seco cuando antes todo eran sonadas victorias?

Otros clubes se cansaron del ‘bipartidismo’ Teruel-Almería y quieren ser campeones. Primero fue Canarias, poniendo un nivel económico muy superior al resto, y luego Melilla, otro equipo donde a golpe de talonario han hecho que las cosas cambien. Los demás estamos trabajando muy duro y muy bien para intentar dar la talla, pero nos falta fuelle monetario.

Eso son más rivales a tener en cuenta.

Sí. Es bueno para los deportistas y los amantes del voley. Que en una liga de 12 cada jornada sea una incógnita, es pura atracción para el espectador. Ahora bien, hago un llamamiento a la afición de Teruel para que no ejerza una presión añadida sobre los próximos equipos por el hecho de haber tenido una década de triunfos y ahora estar en sequía. Sería un error en una liga tan igualada.

¿Cree que detrás de usted se irán otros jugadores del Pamesa?

No lo sé. Cada uno tendrá sus motivos para abandonar o será el club quien decida si quiere gente nueva. Recomiendo que se quede con los que han demostrado que aman a Teruel y a este escudo.

¿Mito o realidad, que la afición de Teruel es la mejor?

Realidad. Es de las pocas, o la única, que se desplaza siempre con su equipo, con al menos 10 ó 20 camisetas naranjas. Y luego está el pabellón Los Planos, que registra 1.000 personas el día más flojo.

¿Por qué el voleibol no arraiga en ciudades grandes?

Se le da escasa visibilidad e importancia a nivel federativo y falta apoyo de gente con poder en el gobierno del deporte. Afición en las ciudades grandes hay muchísima.

¿No es que el fútbol lo fagocita todo?

También. Todos sabemos lo que representa el fútbol, a nivel deportivo y político. Y aquello que más se ve en televisión, es lo que más seguidores tiene.

Ha estado once años en la selección nacional. ¿Qué nivel tiene el voley español respecto a Europa?

Está creciendo. Este año, la liga española ha estado representada por cuatro equipos y tres hemos llegado a cuartos de final en cada competición europea. Eso ha dado un nombre a España.

¿Se puede vivir del voley o son ustedes la Cenicienta del deporte?

Mejoramos. De 12 equipos en primera división, ocho o nueve están haciendo las cosas bien, cada vez con más contratos profesionales.

Va a cumplir 35 años. ¿Hasta cuándo dará saltos ante la red?

Lo que me pida el cuerpo. Me encuentro muy bien físicamente. Cada vez los deportistas duramos más porque comemos y descansamos mejor y fumamos menos o nada. Nos rompemos menos.