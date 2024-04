La aragonesa de Salma Paralluelo, portada de la revista Glamour

La aragonesa Salma Paralluelo, futbolista del Barcelona, protagoniza la nueva portada de la revista Glamour. En sus páginas interiores, la zaragozana habla de diferentes aspectos, entre ellos su decisión de dedicarse al fútbol, abandonando así el atletismo -deporte en el que también era una de las mayores promesas de Europa-, además de referirse y también al gol que anotó en el Mundial que clasificó a la selección española para las semifinales del torneo. Una competición que acabó ganando el combinado nacional.

“Lo del fútbol y el atletismo no fue planificado. Yo quería seguir con ambos deportes y no pensarlo mucho. Intuía que lo sabría cuando llegara el momento. Y bueno, sucedió cuando estaba saliendo de una lesión grave, que fue la del ligamento cruzado, y tal y como estaban las cosas supe que era el momento y mi entrenadora de atletismo también. Estaba en un nivel en el que tenía que ir un poquito más allá. Si quería seguir adelante, tenía que elegir y apostar por un deporte”, explica Salma.

“Quizás en el atletismo se siente más responsabilidad. Estás sola, todo depende de ti, del trabajo que hayas hecho y por eso quizás puedes sentirte más responsable. Sales ahí a correr y no tienes a nadie al lado”, añade la jugadora del Barcelona.

La zaragozano también habla de sus inicios. “Yo empecé en un equipo masculino, era la única chica. Creo que éramos solo dos chicas en todas las categorías. No había equipo de fútbol femenino como tal y no teníamos ningún referente, solo me podía fijar en los chicos. Ahora por suerte sí que las cosas han cambiado y hay más oportunidades para que las niñas jueguen. Lo bueno es que las cosas van cambiando”, valora la delantera, que indica que "jugar en el Barcelona es un privilegio", porque allí se encuentran "las mejores jugadoras del mundo en cada posisión"

Salma no olvidará nunca el gol que dio a la selección española el pase a semifinales en el Mundial de 2023. “Me han enseñado mil veces ese tanto y eso ayuda, pero mi recuerdo es a través de las imágenes y la emoción que sentí en ese momento y que no he vuelto a vivir. Muchísima euforia, di un grito de rabia...”, confiesa.

“Cuando ganamos el Mundial, nosotras estábamos allí como en una burbuja, sinceramente, yo al menos no me enteraba de nada. Estábamos entrenando, jugando, y tampoco recibíamos mucha información de fuera, pero sí que que es verdad que los familiares y amigos te contaban que se estaba siguiendo muchísimo, que el apoyo era increíble… Así que estábamos sorprendidas pero sobre todo muy agradecidas”, recuerda Salma, que también se pronuncia sobre el futuro del fútbol femenino: “Yo creo que está en crecimiento, se está trabajando para ello y se están dando buenos pasos y sí, seguirá creciendo. Lo esperamos. Yo creo que es bonito. Esas niñas están teniendo algo que muchas de nosotras no hemos tenido a nivel de deporte y de fútbol femenino. No teníamos referentes femeninos, solo a los chicos. Sí que siento responsabilidad, pero al mismo tiempo es algo muy bonito las niñas sueñen con ser como tú”