Trofeo Conde de Godó en Barcelona: Nadal-Alcaraz, posible duelo de semifinales

El doce veces campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó, Rafael Nadal, y el ganador de las dos últimas ediciones, Carlos Alcaraz, podrían enfrentarse en la semifinal del torneo, según deparó el sorteo celebrado este sábado en el Real Club de Tenis Barcelona-1899.

Por tanto, la 71ª edición del Godó no vivirá la final soñada entre Alcaraz y Nadal, que curiosamente fue quien ejerció de 'mano inocente', junto al actor Peter Vives, 21 años después de hacerlo por primera vez.

El balear, que lleva desde el miércoles preparando su regreso a las pistas en el RCT Barcelona, se medirá en su debut al italiano Flavio Colbolli. Y en segunda ronda tendría un partido de los más exigente ante el cuarto cabeza de serie y cuarto finalista del último Masters 1.000 de Montecarlo, el australiano Alex de Miñaur.

Con Alcaraz, que llegará este domingo a la capital catalana y probará cómo se encuentra de la lesión en el brazo derecho que le obligó a renunciar a Montecarlo, Nadal solo se verá las caras si ambos alcanzan la penúltima ronda.

El murciano, número 3 del ranking mundial, abrirá el miércoles, ante el francés Luca Van Assche o el chino Zhizhen Zhang. En octavos podría enfrentarse al croato Borna Coric y en cuartos al griego Stefanos Tsitsipas, duodécimo jugar de la ATP y tres veces finalista en Barcelona.

La parte baja del cuadro parece, a priori, menos complicada, con dos 'top-ten' como el ruso Andrey Rublev (6) y el noruego Casper Ruud(10) como principales favoritos para ser finalistas.

David Ferrer, "optimista" en cuanto a que Nadal y Alcaraz puedan jugar

El director del evento, David Ferrer, se mostró "optimista" respecto a poder contar con los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el torneo barcelonés, con el mallorquín entrenando con "buenas sensaciones" en 'su' pista y con el murciano empezando a entrenar tras tener que renunciar a Montecarlo.

"Bueno, a día de hoy Rafa está entrenando. Está con buenas sensaciones tanto ayer, acabando su entrenamiento, como hoy, que ha entrenado dos horas en la pista central. Son buenas noticias. A partir de ahí, no está ni confirmado ni descartado. Día a día, como dice Rafa y su equipo", señaló Ferrer en declaraciones a TV3.

"Estamos contentos de cómo está saliendo sus entrenamientos en este aspecto. No lo sé, si está más cerca de jugar. Eso es algo que tanto Rafa como su equipo tendrían que decir. Yo no me atrevería a hablar de un porcentaje", añadió, en este sentido, sobre el 12 veces ganador en Barcelona, que en caso de jugar se despediría en la Pista Rafa Nadal de su torneo fetiche.

Y más optimista es todavía con el doble vigente ganador del torneo, Carlos Alcaraz. "En el caso de Alcaraz, sabremos algo este fin de semana, el sábado o domingo. Ha empezado a entrenar hoy. Intento y creo que soy positivo de cara a que pueda estar con nosotros y la semana que viene pueda competir", alegó.

"Estará intentando jugar partidos o sets de entrenamiento para ver cómo se encuentra, pero a priori no es una lesión realmente importante como para que no pueda estar", opinó el extenista David Ferrer, desde hace unos años director del torneo ATP500 de Barcelona.