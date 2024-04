¿El último quite por chicuelinas de Víctor Fernández a Bakis?

Desde hace un mes, Víctor Fernández, el tercer entrenador de este abrupto año 23-24, tiene una misión suprema: salvar al Real Zaragoza de caer al descenso a Primera RFEF, algo que se veía venir en la caída libre protagonizada por su antecesor, Julio Velázquez, que repitió con cuatro meses de diferido lo hecho al inicio del curso por Fran Escribá.

Y, en segundo nivel de mandamientos, el técnico aragonés también está acometiendo la tarea de tratar de rehabilitar para el fútbol de élite al delantero centro Sinan Bakis, germano-turco de 30 años que fue la contratación estrella del club, de su director deportivo, Juan Carlos Cordero, el pasado verano. Bakis está a 59 días del final de la campaña y no ha anotado un solo gol, trabajo de alta fidelidad para el que fue fichado del Andorra con el mayor salario pagado por el club en estos 11 años consecutivos en Segunda División, en torno al millón por temporada, con un contrato de tres año.

Desde que Víctor debutó ante el Espanyol, hace cuatro jornadas, Bakis ha sido titular siempre como referencia atacante del Real Zaragoza. El último día en Valencia, incluso jugó todos los minutos. Y no hay manera de verlo celebrar su primer gol como zaragocista en partido oficial.

Este sábado, en la previa del quinto partido de Fernández al frente del equipo, con la seguridad de que Bakis será de nuevo miembro del once inicial (es cuestión de estado ya dentro de la entidad el hecho de recuperar mínimamente a este jugador), Víctor le echó un nuevo quite por chicuelinas -símil taurino- al ariete otomano tratando de ponerle la portería, astifina y brava enemiga del jugador desde su primer día en el Real Zaragoza, a su merced para que logre ante el Elche su primera diana para la historia blanquilla.

"Daría muchas cosas porque Bakis no marcara gol y el Real Zaragoza ganara el partido. Para mí, el jugador importante es 'el Zaragoza', el equipo. Ahora bien, si me das a elegir que, además de ganar, puedo decir el fútbolista que nos va a dar la victoria... pues diría Bakis. Sería un refuerzo anímico, psicológico y de confianza para él. Pero lo que quiero es que ganemos, que meta el gol decisivo quien sea, Francés, Jair... me da lo mismo", comenzó subrayando Víctor como envoltorio global del asunto.

Y, enseguida, sacó el capote, lo agarró a dos manos y abrió los brazos. "Si tuviera la oportunidad de elegir al jugador salvador, el que se llevara la gloria del partido, pues evidentemente diría Bakis para que logre ese punto de confianza que tiene un delantero centro que mete los goles. Creo que está mejorando muchísimo. Se ve en el nivel de participación en los entrenamientos, en el circuito de juego del equipo, tiene más agilidad, más movilidad. Pero le falta culminarlo con el gol. Si lo lograse, sería un empujó vital para él", remató su faena Fernández.

Sin duda, Bakis jamás se podrá quejar del trato que está recibiendo en Zaragoza, en el Real Zaragoza y, en especial, con Víctor Fernández en las últimas semanas. Su año deportivo es un descarrilamiento monumental, lesión importante de rodilla incluida. Y, sin embargo, ahí sigue con la vitola de titular sin apenas rozamientos internos ni externos. Un caso para estudiar en la historia del club.