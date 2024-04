Víctor Fernández: "No me sirven los medio-jugadores, tienen que hacer todo y todo bien"

Serio pero afable. Responsabilizado pero cercano. Apurado pero dicharachero. Víctor Fernández hizo este sábado la previa al partido Real Zaragoza-Elche en la Ciudad Deportiva, a primera hora de la tarde, a la antigua usanza. Con todos los datos en la mano. Sin precipitar ni ocultar detalles noticiosos, cual es moda en el neofútbol.

"El mensaje antes de este partido ante el Elche es el mismo que antes de jugar el otro día contra el Tenerife en La Romareda. Aquí en casa es donde nos tenemos que hacer fuertes. Tenemos necesidad de puntos y no nos queda otra. Solo podemos pensar en el triunfo", dijo de entrada el técnico zaragozano en una batería de titulares muy propia de su estilo de siempre.

Hubo más. Por supuesto. No es Víctor amigo de ruedas de prensa vacías, absurdas o llenas de neologismos de argot. Al contrario. Nunca da puntada sin hilo y siempre aporta material útil para el escuchante, principalmente el aficionado, el último receptor de cada gesto y acción del fútbol espectáculo. Al menos, así debería ser, aunque hace días que dejó de serlo en puridad.

"Donde miras, vas. Y solo podemos mirar hacia la victoria. Para lograrla, esta vez solo lo podremos hacer a través de jugar en equipo", continuó exponiendo Víctor, en solicitud hacia su plantilla de un esfuerzo supremo por competir al unísono y sin fisuras ante un contrincante, el Elche, que es uno de los grandes de la división (vino de Primera División este año).

"Nos enfrentamos a un rival que es el que más exuberancia física tiene de la categoría; con muchos registros futbolísticos; con muy buen entrenador, con mucha pasión (Beccacece, el argentino); es uno de los mejores de la división. El único camino es mirar solo hacia el triunfo para poder neutralizar el potencial del Elche, que es enorme", describió Fernández lo que aguarda este domingo a las 18.30 en La Romareda.

El preparador del barrio Oliver se muestra confiado en el éxito. "Tenemos confianza. Creo que estamos en el camino correcto en el funcionamiento colectivo y en cuanto a personalidad. Tenemos más seguridad con la pelota y estamos mostrando más ambición. Pero tenemos que sumar más en el campo, además de en puntos, también en aportación de los jugadores", dijo antes de lanzar un mensaje público a sus pupilos.

"No me sirven los medio-jugadores. Solo me sirven los futbolistas de un equipo total. Que defiendan y que ataquen. Con un jugador que defienda algo y no ataque o, al revés, con alguien que solo vaya hacia arriba... no iremos bien. El Elche es un rival poderosísimo que te puede aplastar. Hemos de estar preparados porque es el equipo que más posesión tiene de la liga y es difícil quitarle la pelota", dijo con contundencia.

El entrenador blanquillo anticipó, entre líneas, que no habrá cambios en la alineación inicial. "Si estamos en el buen camino, eso no invita a hacer modificaciones", dijo antes de seguir aportando claves para salir airosos en este difícil duelo. "Hay que ser muy resolutivos y muy contundentes. En las dos áreas. El Elche tiene muchos jugadores de Primera. Nos tenemos que mostrar muy agresivos para encontrar sus debilidades, que las tienen. Así seremos eficaces", apostilló.

Víctor enmarcó el partido en la singularidad del final de la temporada, donde todos están nerviosos y casi sin cintura ni margen de maniobra para cometer errores. "En estos momentos de la liga, pienso que el que más quiere más puede llevarse la victoria. Solo con el fútbol no se puede ganar a estas alturas, hace falta mucho corazón. Ganar sería un alivio extraordinario", remarcó.

El matiz de la ubicación de Azón y Maikel Mesa diferenció la puesta en escena del once inicial ante el Tenerife y una semana después frente al Levante. Azón como segundo delantero centro o como exterior zurdo y Mesa como mediapunta por el centro o volcado a la banda. Por ahí puede ir de nuevo el detalle distinto en el envite con el Elche. "Son opciones abiertas, sí. Sus espacios de actuación benefician al grupo en determinados momentos. Son variantes que tenemos que utilizar en virtud de las debilidades del rival, para poder superales", reconoció.