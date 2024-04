Las estrellas del Mann-Filter Maratón de Zaragoza, preparadas para la fiesta del running: "Aquí se vive el atletismo con mucho cariño"

Todo está listo para la gran fiesta del atletismo popular de Zaragoza. Más de 7.000 participantes se darán cita este domingo (8.30) en el Mann-Filter Maratón de Zaragoza, la prueba que se ha ganado el honor de ser la mejor carrera de Aragón. En la mañana de este sábado, durante la entrega de dorsales, se conocieron de cerca las últimas impresiones de las grandes estrellas de esta edición de la prueba, que promete emociones fuertes.

El gran favorito es el madrileño Alejandro Jiménez. “En Zaragoza se vive el atletismo con mucho cariño. Ese impulso de la gente, del público, cuando pasas tantos kilómetros solo… eso suma mucho”, comentó el deportista, que tras su subcampeonato nacional conseguido el pasado año en el Mann-Filter Maratón de Zaragoza, ahora viene a por la victoria. “Los 2:13:20 del pasado año son muy complicados de mejorar, pero lo voy a intentar. Las condiciones son mucho mejores, porque es muy duro correr con viento como nos pasó el año pasado”, destacó Jiménez.

Su gran rival será Alberto Puyuelo. El atleta de Jaca volvió a enfatizar el carácter especial de esta prueba, que marcó su carrera: “Fue mi debut en Maratón y lo gané. Eso me hizo cambiar el chip, entrenar más y progresar poco a poco para conseguir marcas y competir en carreras inimaginables para mí hace 5 años”. Sobre la carrera del domingo, reconoció que su objetivo es “intentar hacer mi mejor Maratón de Zaragoza, porque seguir a Álex Jiménez de inicio puede ser un suicidio para mí”.

La favorita en la prueba femenina es toda una doble campeona del Maratón de Boston y triunfadora en Chicago: Rita Jeptoo. “Estoy preparada para mañana. Con este buen tiempo, voy a intentar conseguir una gran marca”, comentó la keniana de 43 años y afincada en Calatayud.

Para lograrlo, contará la ayuda de una liebre de lujo: Lidia Campo, reciente campeona de España de 10K en ruta. “Me siento muy identificada con el corredor popular. Yo les admiro por el esfuerzo que tienen que hacer: compaginar familia, trabajo, deporte”, dijo Campo, que intentará acompañar a la keniana Jeptoo hasta el kilómetro 15.

Su compañero de equipo del equipo Hoka, el madrileño Yago Rojo, será la liebre de Álex Jiménez, y le llevará más allá del medio maratón. “Ayudar a un compañero que es un amigo, con el que comparto entrenamientos, con el que tengo una conexión especial… va a ser especial”, dijo el reciente subcampeón nacional de 10K en ruta, que será olímpico en París este verano, y que mañana se sacrificará para que Álex Jiménez gane y consiga su mejor marca en el MANN-FILTER Maratón de Zaragoza.

Olmos, Benedí, Espejo y Mayo. Sergio Mateo María/Spormedia

Mayo y Espejo, estrellas en la 10K

Y si el Maratón de Zaragoza hará brillar las calles de Zaragoza, la prueba corta, de 10 kilómetros, será de auténtico vértigo. El mejor 10K homologado de Zaragoza no para de crecer, en participación y en nivel deportivo, y este año será el mejor de la historia. Las grandes estrellas de este año serán los dos mejores atletas aragoneses del momento: Carlos Mayo y Cristina Espejo.

“Está creciendo mucho y no podía faltar en la mejor prueba de Zaragoza. Cada vez me voy encontrando mejor. Sé que es un circuito rápido, en el que se puede correr bien. Por eso quiero estar cerca del 29:04 que tiene Toni Abadía como mejor récord de un local en una carrera de Zaragoza”, dijo Carlos Mayo, que confirmó que está sintiéndose cada vez mejor y que tiene en el punto de mira los Juegos Olímpicos de París, para competir en los 10.000 metros.

Por su parte, Cristina Espejo comentó que “estoy encantada de que Zaragoza tenga una carrera como esta. Que compartamos esta carrera con tanta gente. Ponerme un dorsal y disfrutar de Zaragoza como el año pasado”. La atleta de Monzón tiene un doble objetivo en mente: “ganar la carrera y conseguir el récord de la prueba”.

Frente a ella, una mítica de las carreras populares de Zaragoza, Sara Benedí: “Espero hacer mi marca personal mañana en esta prueba, que para mí es la mejor de Aragón. El año pasado, a pesar de que no llegaba muy en forma tras una lesión, no me la quise perder. Mañana estaré mucho mejor”, confirmó Sara Benedí.

Para finalizar, Jesús Olmos dejó claro que su batalla no era con Carlos Mayo: “Me da que me va a sacar las entrañas. Para mí es uno de los mejores atletas españoles de la historia, pero intentaré seguirle y dar un buen espectáculo, que ganas tengo después de tanto tiempo sin correr por mi ciudad”.

Todo listo para que el Maratón de Zaragoza. Para sentir el rugido del león de sus calles. Para que la música anime nuestras zancadas. Para que los sueños se cumplan en el Pilar. Mañana a partir de las 8:30 horas, con la salida del Maratón (en el Pilar) y a las 8:50 horas, con la salida del 10K (en Paseo Echegaray y Caballero), comenzará la lucha.