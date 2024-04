El Club Hielo Jaca quiere levantar la Copa del Rey una semana después de lograr el título de Liga

El Club Hielo Jaca quiere reeditar el histórico doblete del curso pasado: Liga, que la consiguió el pasado fin de semana, y Copa del Rey. El equipo se presenta al torneo que se disputará en la pista de hielo jaquesa con la confianza reforzada al proclamarse recientemente campeón de la Liga por segundo año consecutivo, después de remontar la final que le enfrentaba al SH Majadahonda, que se jugó al mejor de cinco partidos y acabó 3-2. Pero los jugadores son conscientes de que no se lo van a poner fácil. El conjunto revelación del torneo, el Kosner Huarte, al que se medirán este sábado a las 20.30, llega de eliminar al vigente subcampeón, el Barça Hockey Gel, en la tanda de penaltis.

“Ya nos hemos olvidado de las celebraciones de la Liga para centrarnos en esta competición, que a priori no va a ser fácil”, reconoce el capitán del equipo jaqués, Guillermo Betrán. Y es que se juegan pasar a la final en un solo partido contra el Kosner Club Hielo Huarte. “Vienen a tope”, asegura Betrán, porque además “han eliminado al Barcelona y tras no clasificarse para el 'play off' de la Liga, este va a ser su momento de la temporada”. Huarte es un equipo “que presiona mucho y no nos la va a poner fácil”. No obstante, los jaqueses están muy motivados, incluso más que el año pasado, ya que esa es la sensación que tiene el capitán tras los entrenamientos de esta semana. “Creo que hemos entrenado muchísimo mejor que el año pasado”, asegura.

Al Club Hielo Jaca les beneficia jugar en casa y es que la pista del Huarte “es mejor para su tipo de juego, hacen mucho daño a los equipos, aquí es más grande y eso en principio les puede perjudicar, pero puede pasar de todo”, señala el capitán. Y es que se lo juegan todo a un partido. No pueden tener fallos. En la Liga tuvieron dos partidos “malos” contra el Majadahonda, pero consiguieron remontar, ganar los dos siguientes y el quinto y definitivo. Pero en la Copa del Rey “no nos podemos fiar, porque el tiempo de reacción es mínimo”.

Las semifinales se disputarán el sábado, comenzando con el duelo entre el SH Majadahonda y el Club Gel Puigcerdà (previsto a las 16.00) y finalizando con el encuentro que protagonizarán el Club Hielo Jaca y el Kosner Club Hielo Huarte a las 20.30. Los ganadores de ambos partidos jugarán la final, que será el domingo a las 17.00.