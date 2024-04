Correr una maratón por primera vez: “Mi objetivo es terminarla, cruzar la meta va a ser un subidón”

Para Teresa Prieto la de Zaragoza será la primera maratón que corre en su vida. Esta gallega de 48 años que trabaja como monitora de comedor en un colegio zaragozano se trasladó desde su tierra natal a la capital aragonesa cuando era una adolescente. Desde hace unos años vive en San Juan de Mozarrifar, donde ha formado una familia.

Lo suyo con el deporte fue una afición tardía. “Empecé a correr hace unos 8 años para ponerme en forma pero lo dejé cuando nació mi hijo y en 2021 volví a retomarlo”, dice. “Para mí correr era lo más sencillo. Lo podía hacer sin tener que ir a un gimnasio ni desplazarme a ningún sitio”, explica Prieto. “Empecé a entrenar por los alrededores de San Juan dos o tres veces por semana y hacía unos 5 kilómetros. Eso ya me parecía muchísimo”, afirma la gallega.

Sin embargo, no desistió y fue aumentando poco a poco las distancias. Llegados a ese punto “me planteé correr alguna 10k y participé en algunas carreras populares como la de la mujer”, continúa. El punto de inflexión para plantearse retos mayores fue conocer a Nacho López, vecino, igualmente, de este barrio rural situado al norte de Zaragoza. “Nos cruzábamos muchos días mientras entrenábamos, empezamos a hablar y decidimos quedar para correr juntos”, señala la corredora.

Y es que Nacho tiene más experiencia como corredor y ha participado en más de un centenar de medias maratones y en una docena de maratones. Este zaragozano de 42 años, diseñador gráfico y de web, siempre ha estado vinculado con el deporte. “De más joven hacía natación y waterpolo y hace 3 años y medio, mientras vivía en Bélgica -estuvo 7 años en este país europeo por motivos de trabajo- comencé a correr”, indica. “Allí hay mucho bosque y es muy bonito hacer deporte en medio de la naturaleza. Comencé a participar en carreras de media distancia y larga distancia, sobre todo de trail”, asevera López. De regreso a España, hace un año, siguió con este deporte y participó en la Media Maratón de Zaragoza a la semana de llegar.

Teresa Prieto, que correrá el domingo su primera maratón, y Nacho López, que será su 'liebre' en la plaza del Pilar de Zaragoza. Toni Galan

Un buen tándem

Cuando se conocieron “Teresa se interesó por las carreras de media distancia que yo hacía y quería animarse a hacerlas también por lo que le propuse entrenar juntos para ayudarla y me adapté a su ritmo porque yo iba más rápido. Cuando vi que se sentía cómoda la animé a mejorar y a superarse”, apunta el corredor.

“Confié en él ciegamente y fuimos poco a poco aumentando las distancias que recorríamos juntos. Fue entonces cuando me planteó la media maratón”, recuerda Prieto. “Al principio me venía grande ese tipo de pruebas pero con la ayuda de Nacho lo conseguí. La primera que hice fue la de Madrid. Sin su ayuda no me lo hubiese ni planteado”, asegura. Después ha habido más pruebas de media distancia como la Carrera del Ebro en la que este año se quedó 3ª en la clasificación general y 1ª en su categoría.

"Le dije que antes de que acabara el año iba a correr una maratón"

Con estos resultados, Nacho lo vio claro. “Le dije que antes de que acabara el año iba a correr una maratón. Vi que estaba preparada y que podía conseguirlo, así que comenzamos a prepararla”, explica. “Creamos un grupo -’el Club de los 20k’- en la app deportiva Stavia -como el Facebook del deporte- y subíamos allí nuestros entrenamientos. Ya tenemos algunos seguidores. Entrenábamos cada domingo entre 35 y 42 kilómetros en rutas en las que siempre había una escapada por si se sentía cansada y tenia la necesidad de acortar el recorrido”, prosigue. “Son entrenamientos muy naturales en los que salimos, corremos y disfrutamos. Nos dejamos llevar a donde nos lleve el camino”, añade el corredor.

La Maratón de Zaragoza, una prueba de fuego

Sin embargo la Maratón de Zaragoza no será un entrenamiento más. “Hay que salir, darlo todo y ponerle un poco de chispa. La maratón es una carrera que se acaba la mitad con el cuerpo y la otra mitad con la mente y Teresa está preparada. Creo que la hará en 4 horas y 50 minutos y no suelo equivocarme con los tiempos”, aventura López.

“Veremos a ver qué pasa”, responde Teresa, porque en estas pruebas de larga distancia siempre hay momentos más difíciles. “Tengo miedo al muro de los 30 kilómetros donde suele venir un momento de bajón mental. Aparecen dolores físicos y fantasmas que te preguntan la razón por la que estás haciendo esa prueba y no otra con menos kilómetros”, confiesa Prieto.

“Estas carreras siempre tienen un puntito de sufrimiento que hay que saber superar"

“Estas carreras siempre tienen un puntito de sufrimiento que hay que saber superar", afirma López. "En esos momentos tu mente está intentando engañarte para que pares pero hay que intentar engañarla a ella. Yo intento visualizar el recorrido que he hecho hasta el momento y lo poco que queda para terminar. Me digo a mí mismo: ‘Venga, va, que esto ya está hecho’”, señala López.

Precisamente para apoyar a Teresa en esos momentos y para alentarla a conseguir su objetivo, Nacho también participará en la maratón. “Es mi primera vez en la Maratón de Zaragoza, pero no corro por mí sino por ella. Voy a ser su ‘liebre’ para facilitarle el trabajo. Estoy muy ilusionado”, confiesa.

Teresa tiene ya la mente puesta en la prueba. “Mi objetivo es terminarla. Va a ser un subidón. Cruzar la meta en cada carrera es un sentimiento de plenitud y agradecimiento tremendo”, asegura. Y “si consigo hacer los tiempos que dice Nacho, supondrá además una superación personal”, concluye la corredora.