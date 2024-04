¿Por qué no puedo entrar a la meta de la maratón de la mano de mi hijo?

Ya está todo prácticamente listo para que más de 6.000 corredores (unos 1.500 en la modalidad reina) tomen las calles de Zaragoza este domingo en la 17ª maratón de la ciudad. Esta mañana abrirá en el Palacio de Congresos (en la plaza de Lucas Miret) lo que ha dado en llamarse 'la feria del corredor', en donde comenzarán a entregarse los dorsales y se solucionarán algunas de las dudas de los participantes. Su horario de atención es hoy y mañana de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

También en la web de la competición hay un apartado dedicado a las preguntas más frecuentes, entre las que hay alguna realmente curiosa. "¿Puedo entrar a la meta de la mano de mi hijo pequeño?", se preguntan algunos corredores, dado que las fotos con los vástagos se han convertido en un clásico de las maratones. Sin embargo, la respuesta es no. "Debemos de decirte que no, los jueces podrían descalificarte y, además, si hay un accidente tu hijo no estaría asegurado y todos tendríamos un problema", explican -con criterio- los organizadores de la maratón.

Son habituales también las cuestiones sobre cuestiones técnicas y relativas a la preparación de la carrera: el guardarropa y las duchas estarán en centro deportivo municipal de Tenerías (a 500 metros de la salida en el paseo de Echegaray y Caballero) y habrá hasta ocho puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido. "Se sitúa uno cada 5 kilómetros y, si tuviéramos una ola de calor, se reforzarían y pondríamos más", explican desde la organización. ¿Qué se encontrará en estas postas? En todos habrá "avituallamiento líquido, reforzado a partir del kilómetro 20 con avituallamiento sólido de fruta y frutos secos. Además, en los kilómetros 10, 20 y 30 de carrera contaremos con avituallamiento de geles".

El asunto de los dorsales -cómo y cuándo retirarlos- también preocupa a muchos de los participantes, que hoy pueden comenzar a desfilar por el Palacio de Congresos para hacerse con ellos. Aviso a navegantes: sólo se puede recoger un dorsal que no sea el propio si se acude con una fotocopia o fotografía del DNI y una autorización del corredor al que se le hace el favor. Tampoco será posible recogerlos el mismo domingo, salvo en casos muy excepcionales que previa y debidamente se han puesto en contacto con consultas@zaragozamaraton.com. "Sin el correo de autorización por escrito no se entregan dorsales el día de la carrera", advierten.

Más detalles sobre cuándo se colgarán las fotos de la carrera (en 48/72 horas) o sobre si puede descargarse el diploma 'online' y grabarse la medalla con el tiempo registraron son dudas también que se resuelven entre las 'preguntas frecuentes'. Asimismo, cabe recordar que el servicio gratuito de fisioterapia estará situado en una carpa en la plaza de Delegación de Gobierno. Como novedad, se puede solicitar el servicio con cita previa para evitar colas, pero también se podrá utilizar sin cita aunque respetando las filas.

Echando un vistazo más en profundidad al reglamento, la prueba está homologada por la Real Federación Española de Atletismo, con lo que todo lo relativo a seguros, cronometrajes y fotos personalizadas de la carrera está perfectamente definido. Este aspecto no es sencillo y es preciso explicitar que las empresas que sacan las imágenes lo hacen "con la finalidad de que dichas imágenes sean publicadas en la web y redes sociales de la prueba y de los organizadores". "Las entidades no tendrán acceso a ningún dato del corredor ", aclaran para evitar susceptibilidades.