La victoria más curiosa de Carlos Mayo: tres rivales se equivocan de recorrido

Carlos Mayo ha ganado un sinfín de carreras de todo tipo, pero ninguna como la Os 10.000 Peregrinos que se llevó este pasado fin de semana en Santiago de Compostela. El atleta aragonés fue el vencedor de la competición después de que los tres primeros clasificados fueran eliminados al equivocarse de recorrido.

El atleta zaragozano volvía a la competición tras cinco meses de ausencia, en los que ha estado recuperándose de varios problemas físicos. La prueba elegida para su regreso era exigente, tanto por el recorrido -con mucho desnivel- como por el plantel -con rivales de categoría-. Sus sensaciones, en esta puesta a punto para tratar de afrontar el complicado reto de los Juegos Olímpicos, fueron muy buenas.

Entró cuarto en la línea de meta, pero la carrera tuvo un final inesperado. El primero en llegar a la plaza del Obradoiro fue el burundés Rodrigue Kwizera, toda una estrella del medio fondo que batió el récord de la prueba; segundo fue Abdessamad Oukhelfen, que mantiene el récord de España de la distancia; y tercero, el keniano Joseph Koech. Cuarto entró Carlos Mayo, con un crono de 30:08.

Sin embargo, hubo un momento de la carrera en la que los tres primeros clasificados, que aventajaban a Mayo, se equivocaron de recorrido: “Fue un error humano. Se equivocaron de recorrido y acortaron 200 metros. Yo me di cuenta, les grité, me paré un poco… Pero al haber acortado y ser un 10K homologado, les tuvieron que descalificar y me llevé la victoria sobre el papel”, cuenta Mayo.

El atleta nunca había vivido una situación así. “He vivido carreras con dudas de si era para un lado o para otro, pero que en el momento se solucionó. Esto no me había pasado nunca, es un error que nos puede pasar a cualquiera y por desgracia afectó a mis tres compañeros. Lo aceptaron con deportividad, son cosas que pueden pasar”, explica el atleta zaragozano, quien aclaró al terminar la prueba que él no puso ninguna reclamación para que descalifican a sus rivales.

Victoria algo agridulce al haber sido imposible disputar la carrera de una manera limpia. Aclarar por mi parte que no ha habido reclamación oficial.



¡Feliz de volver a disfrutar, queda mucho por delante!



Agradecer a la organización el contar conmigo @os_10000peregrinos. pic.twitter.com/2rLHeLd2WY — Carlos Mayo Nieto (@Charlieatle) April 7, 2024

Más allá de la anécdota, la carrera sirvió para que Carlos Mayo volviera a la competición tras cinco meses de ausencia. “Las sensaciones fueron buenas, aunque queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo pero para llevar cinco meses sin competir, me vi competitivo. Buscábamos disputar, aunque la marca no fuera importante, ya habrá tiempo de ver en qué punto estamos. Ahora a seguir cogiendo competición y entrenando”, señala Mayo, que el domingo estará en la 10K vinculada a la maratón de Zaragoza y poco después comenzará a preparar su complicado asalto a la clasificación para los Juegos Olímpicos.