Badía, Víctor Fernández y el día más extraño del portero en su carrera profesional

Edgar Badía vivirá este domingo el día más extraño de su carrera deportiva. El veterano portero catalán pertenece al Elche CF aunque juega cedido en el Real Zaragoza desde enero, cuando se llevó a cabo su préstamo en el mercado de fichajes de invierno. Y en La Romareda van a enfrentarse... el Real Zaragoza y el Elche. No hay cláusula alguna en su contrato que lo impida (la llamada 'del miedo' en el mundillo futbolístico).

Es la recta final de la liga y todos los equipos se juegan grandes cosas en sus respectivos proyectos. En este caso, el Elche pugna por el ascenso a Primera División y el Real Zaragoza por eludir el descenso a Primera RFEF. Dos peleas opuestas pero igual de trascendentes para el futuro de ambas entidades. Por eso, la figura de Badía, tan específica, tan clave (como lo son siempre los guardametas, los grandes especialistas de un equipo de fútbol), acapara una lupa de gran aumento sobre su figura.

Víctor Fernández fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido por esta curiosa y atípica circunstancia. "A nivel personal, no lo hemos trabajado. No hay necesidad porque es un chico con muchas batallas en sus manos, ha tenido que hacer muchas cosas en su vida, jugar muchos partidos. No es un niño y tiene un grado de madurez alto y sabe y es consciente de su responsabilidad en este partido defendiendo la camiseta del Real Zaragoza", respondió de entrada Fernández.

Y continuó su exposición: "A lo largo de la semana, mi visión es que ha estado igual que las demás anteriores. Ha estado igual de tranquilo, concentrado en su trabajo, muy activo. Le gusta mucho el fútbol. Atiende las charlas tácticas con los ojos muy grandes, muy atento, con los oídos abiertos para escucharlo todo. No es un portero que se limita solamente a escuchar lo que se dice aunque a él no le afecte tácticamente. Me transmite que está igual de sereno que siempre", dijo Víctor.

Que concluyó así su argumentario: "Internamente, no se ya cómo estará. A mí no me ha dado ninguna señal de preocupación". Víctor Fernández no va a dudar en poner a Badía como titular, pese a que Cristian Álvarez, ya recuperado de su enésima lesión de la temporada, esté ya apto y vaya en la citación.