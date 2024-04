Fisac: "Los jugadores tienen que demostrar que quieren seguir conmigo el año que viene"

El reto es mayúsculo: el Casademont se medirá el viernes por la noche a líder de la Liga Endesa, Unicaja de Málaga, en un pabellón Martín Carpena que estará lleno para celebrar también la clasificación de los andaluces en la final de la BCL. Los rojillos, no obstante, no irán de comparsa y tratarán de poner difíciles las cosas a los de Ibón Navarro, jugando sin excesiva presión dado que la permanencia, aunque aún no es matemática, está prácticamente asegurada.

"No enfrentamos a uno de los mejores Unicajas de la historia, creo que el mejor con aquel de Scariolo que ganó la liga en 2006. Ibón está haciendo un trabajo que tiene a todo el equipo muy implicado, a nivel físico y las rotaciones que imprime hace que sea un partido muy difícil. Nuestro grado de acierto ofensivo tiene que estar al más alto nivel, y la determinación defensiva tiene que llegar a un límite que hasta la fecha no hemos conseguido", ha asegurado Porfirio Fisac este jueves en el último entrenamiento previo a viajar a la Costa del Sol. "Nosotros estamos rotando con diez ahora mismo y en la plantilla de Unicaja no hay nadie que juegue más de 20 minutos. Ellos tienen una gran rotación y no se nota nada, por eso están primeros".

Tras la victoria en la última jornada a Obradoiro y con once victorias en su casillero, Fisac ha insistido en que "el objetivo del club es competir siempre en Europa" y ha dicho que está en la mano de los jugadores demostrar en los seis partidos que restan si quieren continuar o no en Zaragoza: "Hay gente que se está jugando su trabajo. Si alguno quiere entender que ya se ha acabado, que lo entienda, pero va a jugar poco", ha afirmado.

Aunque aún no hay que lanzar las campanas al vuelo, Fisac ha valorado la salvación virtual: “Estamos muy cerca, es una satisfacción personal, con lo que he sufrido este año, poder lograrlo a falta de estas jornadas”, decía el entrenador, al tiempo que confesaba que había sido uno de sus cursos más difíciles como míster. "Con uno de Guipuzcoa ha sido uno de los años más difíciles de mi carrera. Y con el año pasado, cuando encontré un vestuario depresivo. Nunca había vivido aquella circunstancia, como tampoco había vivido nunca un año como este con tantos cambios sin que tú los pretendieras".

El técnico ha señalado que Yoanki Mencía se va recuperando y puede que esté "ya la semana que viene, pero todavía no ha hecho nada y sería muy prematuro para el día del Madrid, para el partido contra el Manresa sí que podemos contar con él", ha informado.

El resto de jugadores están en condiciones, extremo que no ha sucedido casi en toda la temporada, y han podido entrenar sin problemas para una recta final que enfrentará al Casademont a 'cocos' como en los tres próximos duelos: Unicaja, Real Madrid y Murcia.

El segoviano ha revelado también que ya piensa en la próxima temporada y que se ha reunido con el presidente, el director general y Sergio Lamúa para planificar el futuro, "aunque depende mucho de cómo termine la temporada". Ha confirmado que sería vital retener a Bell-Haynes, "que tiene contrato y si se fuera sería un daño importante para el proyecto". "Llevo dos años aquí sufriendo mucho y ya vamos teniendo un edad y mi corazón tiene que disfrutar un poco más. No voy a demandar más dinero, pero sí intentar tener un roster más amplio como el que queríamos este año", ha concluido.