Mencía será baja mañana en el partido del Casademont Zaragoza contra el Chemnitz

El Casademont Zaragoza vivirá mañana una de sus grandes noches en el Príncipe Felipe, donde se enfrentará al Chemnitz alemán por lograr el pase a las semifinales de la FIBA Europe Cup. A pocas horas del encuentro, el entrenador Porfirio Fisac ha confirmado que el cubano Yoanki Mencía no estará disponible, tras su lesión el pasado domingo en Barcelona. "Le estamos haciendo pruebas hoy pero no han pasado ni 48 horas por lo que no sabemos exactamente qué puede tener. Las sensaciones no son buenas, es un problema muscular en el isquiotibial, pero hay que ver el alcance de la lesión", dijo Fisac, que lo descartó para el partido, al igual que Mark Smith, que "va evolucionando pero aún no se ha incorporado a los entrenamientos".

El entrenador de Casademont ha dicho que los jóvenes tienen que dar un paso adelante "por las circunstancias de plantilla y los percances" y ha asegurado que sólo piensan en ganar el partido, más allá de los 'basketaverages' que serían imprescindibles para disputar la vuelta en tierras germanas el día 13. "El reto primero es ganar aquí. Quiero saber que podemos conseguir ganar este partido y luego ya veremos qué puede suceder", ha dicho Fisac, que espera que la marea roja conteste y el público dé "empuje y apoyo". "Ganando el primer partido siempre puedes competir el segundo partido, perdiendo mentalmente te hace mucho más daño".

"Ellos son muy atléticos, tienen una plantilla larga y están jugando muy buen baloncesto", ha descrito el segoviano, que ha añadido que "tienen varios americanos en distintas posiciones y está dominando su liga y esta competición. Es el rival más peligroso por su manera de jugar tan abiertos y su rapidez para echar el balón al suelo". Chemnitz ha perdido sólo seis partidos en siete meses de competición y actualmente es segundo de la liga alemana, empatado con el Bayern de Múnich. "Ellos han subido de talento porque han acertado en los fichajes y han dado un salto de calidad muy importante: el año pasado estaban abajo y ahora lideran la liga".

Para Fisac, que esta mañana ha dirigido un entrenamiento en el Príncipe Felipe, las claves del partido pasan por la buena actuación de los jugadores jóvenes (ha citado a Lucas Langarita, Didac Cuevas, Miguel González, Rati...) y por igualar "el tema físico", dado que Chemnitz "juega con contactos y corre muy bien el campo, así que tenemos que competir a nivel físico".